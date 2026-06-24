Власти Краснокамска пресекли работу выставки рептилий из-за опасных условий содержания

В Краснокамске Пермского края местный краеведческий музей на месяц превратился в нелегальный террариум. Предпринимательница развернула экспозицию «Поразительный экзотариум», где за билеты показывала пауков, змей и сколопендр. Однако бизнес-модель разбилась о суровую реальность лицензирования: разрешений на работу с животными у дамы не оказалось, а рацион хищников вызвал вопросы у инспекторов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелёный паук

Экзотика вне закона

Проверка Россельхознадзора вскрыла юридическую пустоту за стеклянными витринами. ИП Вороньжева Е. Ю. фактически игнорировала федеральные требования к содержанию фауны в культурно-зрелищных целях. Закон жестко регламентирует работу зоопарков и выставок, требуя обязательного лицензирования. Здесь же экзотические лягушки и скорпионы жили на «птичьих правах», лишая посетителей гарантий безопасности, а животных — надлежащего надзора.

"Отсутствие лицензии — это не просто бумажная волокита. Это прямой риск того, что условия содержания не соответствуют биологическим потребностям видов, а само помещение не приспособлено для работы с опасными особями", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Меню без паспорта

Вторая линия обороны просела на поставках еды. Специалисты выяснили, что корма для змей и пауков поступали в музей без ветеринарных сертификатов. В мире биологических рисков это означает возможность заноса инфекции. Без системы «Меркурий» и официальных бумаг невозможно отследить, чем именно питались «артисты» экзотариума и насколько это безопасно для окружающей среды и людей в зале.

Причина взыскания Сумма штрафа (КоАП РФ) Отсутствие лицензии (ст. 8.53 ч. 2) от 30 000 до 50 000 рублей Нарушение ветправил (ст. 10.8 ч. 1) от 3 000 до 5 000 рублей

"Работа без сопроводительных документов на корма — грубейшее нарушение. Ситуация создает лазейку для распространения болезней, общих для человека и животных", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Цена билета в суд

Итогом гастролей стали два административных протокола. Теперь предпринимательнице придется оплатить не только аренду зала, но и счета от государства. Ведомство по Кировской области, Удмуртии и Прикамью уже зафиксировало нарушения. В Пермском крае это не первый случай странного соседства людей и зверей: недавно власти были вынуждены решать проблему свободного выгула свиней, которые терроризировали жителей одной из деревень региона.

"Муниципальные площадки часто сдают метры под сомнительные проекты, не проверяя юридическую базу арендатора. Это системная ошибка управления ресурсами", — отметил в беседе с Pravda.Ru политилог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о выставках животных

Как проверить легальность передвижной выставки?

Организатор обязан разместить в доступном месте копию лицензии Россельхознадзора и ветеринарные свидетельства на животных. Если документов нет на стенде — мероприятие подозрительное.

Куда жаловаться на плохие условия содержания зверей в музеях?

Обращение следует направлять в территориальное управление Россельхознадзора или прокуратуру. Проверка будет инициирована в случае угрозы жизни животных или нарушений регламентов работы.

Читайте также