Ростовские браконьеры невольно стали поставщиками оборонного заказа. Рыболовные сети, изъятые в ходе масштабной операции «Путина-2026», вместо утилизации отправляются на передовую. Инструменты нелегального промысла превращаются в ловушки для украинских дронов.
Конфискованный нейлон и капрон сменили специализацию. Теперь их задача — не душить экосистему Дона, а перехватывать вражеские беспилотники. Физическая задержка БПЛА с помощью рыболовных снастей стала эффективным кустарным методом защиты позиций. Сети создают вязкий барьер, в котором винты дронов путаются мгновенно.
"На передовой эти сети используют для физической задержки беспилотных летательных аппаратов и защиты военнослужащих. Очередная партия оборудования уже подготовлена к отправке", — объяснил начальник отдела госконтроля и надзора Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Андрей Варфоломеев.
К инициативе Росрыболовства подключилась и полиция. Совместными усилиями силовики уже отгрузили бойцам порядка 15 километров сетеполотна. Этот объем мог бы уничтожить тонны биоресурсов, но теперь работает на сохранение жизней. Ресурсная база браконьеров в Ростовской области оказалась настолько мощной, что поставки стали регулярными.
Результативность «Путины-2026» в этом сезоне напоминает сводку с производственного фронта. Прирост спасенного улова увеличился почти вдвое. Пока нарушители пытаются монетизировать нерест, инспекторы зачищают акватории в усиленном режиме. Правовые последствия для любителей легкой наживы стали жестче.
"За время проведения операции из сетей вызволили более 40 тонн рыбы — на 21 тонну больше, чем в прошлом году. Ущерб водным биоресурсам уже превысил 12 миллионов рублей", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
|Показатель операции «Путина»
|Значение (факт)
|Уголовные дела
|204 производства
|Административные протоколы
|226 нарушений
|Длина изъятых сетей для СВО
|15 000 метров
Юридическая машина работает без сбоев. За каждым изъятым метром сети стоит либо административный штраф, либо реальный уголовный срок. Региональные власти превратили борьбу с теневым рынком рыбы в полезный цикл. Сети, которые традиционно сжигали на полигонах, превратились в востребованный дефицитный ресурс для укреплений.
"Бюджетные потери от браконьерства огромны, но перепрофилирование конфиската позволяет частично компенсировать затраты государства на охрану территорий", — отметил аналитик развития территорий Валерий Козлов.
Рыболовные сети считаются орудием совершения правонарушения. По закону они подлежат конфискации и уничтожению или передаче для государственных нужд по решению суда.
Процедура упрощена распоряжениями правительства, позволяющими передавать изъятое имущество, пригодное для использования в оборонных целях, напрямую ведомствам без длительных аукционов.
Кроме штрафа от 2 до 5 тысяч рублей для физлиц, нарушитель обязан возместить ущерб за каждую особь. При крупных масштабах наступает уголовная ответственность по статье 256 УК РФ с лишением свободы до двух лет.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.