Донские браконьеры в ярости: их сети массово крнфискуют на противодронную защиту в Ростове

Ростовские браконьеры невольно стали поставщиками оборонного заказа. Рыболовные сети, изъятые в ходе масштабной операции «Путина-2026», вместо утилизации отправляются на передовую. Инструменты нелегального промысла превращаются в ловушки для украинских дронов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry89, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лодка Росрыбловства

Логистика защиты: от лимана до окопа

Конфискованный нейлон и капрон сменили специализацию. Теперь их задача — не душить экосистему Дона, а перехватывать вражеские беспилотники. Физическая задержка БПЛА с помощью рыболовных снастей стала эффективным кустарным методом защиты позиций. Сети создают вязкий барьер, в котором винты дронов путаются мгновенно.

"На передовой эти сети используют для физической задержки беспилотных летательных аппаратов и защиты военнослужащих. Очередная партия оборудования уже подготовлена к отправке", — объяснил начальник отдела госконтроля и надзора Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Андрей Варфоломеев.

К инициативе Росрыболовства подключилась и полиция. Совместными усилиями силовики уже отгрузили бойцам порядка 15 километров сетеполотна. Этот объем мог бы уничтожить тонны биоресурсов, но теперь работает на сохранение жизней. Ресурсная база браконьеров в Ростовской области оказалась настолько мощной, что поставки стали регулярными.

Экономика нарушений: рыба в плюсе, бюджет в минусе

Результативность «Путины-2026» в этом сезоне напоминает сводку с производственного фронта. Прирост спасенного улова увеличился почти вдвое. Пока нарушители пытаются монетизировать нерест, инспекторы зачищают акватории в усиленном режиме. Правовые последствия для любителей легкой наживы стали жестче.

"За время проведения операции из сетей вызволили более 40 тонн рыбы — на 21 тонну больше, чем в прошлом году. Ущерб водным биоресурсам уже превысил 12 миллионов рублей", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Показатель операции «Путина» Значение (факт) Уголовные дела 204 производства Административные протоколы 226 нарушений Длина изъятых сетей для СВО 15 000 метров

Юридическая машина работает без сбоев. За каждым изъятым метром сети стоит либо административный штраф, либо реальный уголовный срок. Региональные власти превратили борьбу с теневым рынком рыбы в полезный цикл. Сети, которые традиционно сжигали на полигонах, превратились в востребованный дефицитный ресурс для укреплений.

"Бюджетные потери от браконьерства огромны, но перепрофилирование конфиската позволяет частично компенсировать затраты государства на охрану территорий", — отметил аналитик развития территорий Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о защите водоемов

Почему изъятые сети не возвращают владельцам после уплаты штрафа?

Рыболовные сети считаются орудием совершения правонарушения. По закону они подлежат конфискации и уничтожению или передаче для государственных нужд по решению суда.

Как закон регулирует передачу конфиската в зону СВО?

Процедура упрощена распоряжениями правительства, позволяющими передавать изъятое имущество, пригодное для использования в оборонных целях, напрямую ведомствам без длительных аукционов.

Какой штраф грозит за использование сетей в период нереста?

Кроме штрафа от 2 до 5 тысяч рублей для физлиц, нарушитель обязан возместить ущерб за каждую особь. При крупных масштабах наступает уголовная ответственность по статье 256 УК РФ с лишением свободы до двух лет.

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