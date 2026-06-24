Миллионы растворились в судах: челябинские власти не смогли вернуть деньги за провальные глэмпинги

Челябинские власти потерпели фиаско в попытке вернуть бюджетные миллионы, выделенные на развитие внутреннего туризма. Арбитражный суд поставил точку в споре регионального Главного управления координации развития туризма и компании "Озеро Тургояк". Чиновники пытались взыскать 64,5 млн рублей, выданных на создание быстровозводимых отелей, но Фемида осталась на стороне бизнеса. Судебный механизм сработал против истца: решение об отказе в требованиях вступило в силу, оставив казну без ожидаемого возврата средств.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бумажная карта

Судебный рикошет: почему деньги остались у бизнеса

Попытка чиновников отыграть назад транши от 2023 и 2024 годов разбилась о процессуальную стену. Главное управление требовало вернуть 27 млн и 37,5 млн рублей, выделенных на модульные гостиницы. Однако 24 июня суд полностью отклонил иск. Это не первая пробоина в стратегии ведомства. Ранее аналогичный процесс против предпринимателя Сергея Плешкова также завершился проигрышем властей. Суд установил, что срыв сроков запуска глэмпинга в Каслинском районе произошел по вине самих управленцев — финансирование задержали на полгода.

"Система взыскания не сработала. Региональные структуры пытаются переложить ответственность за собственные бюрократические проволочки на исполнителей. Суд четко зафиксировал: если бюджетные деньги приходят с опозданием, требовать мгновенного ввода объектов в эксплуатацию бессмысленно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Юридическая карусель обнажила системную проблему: деньги выделяются, но механизмы контроля и своевременного доведения средств до адресатов хромают. В случае с предпринимателем из Свердловской области, который осваивал 44 млн рублей, задержка траншей стала решающим аргументом. Бизнес просто не может строить, когда финансовые потоки перекрыты на уровне министерских кабинетов.

Инвестиционный перекос и федеральные вливания

Несмотря на судебные скандалы, Москва продолжает накачивать Челябинскую область ресурсами. В рамках федеральной программы на модульные отели выделено около 1 млрд рублей за два года. Планы на будущее еще масштабнее: в 2027 году регион должен получить астрономические 197,7 млрд рублей. Эти цифры выглядят как аванс на фоне текущих трудностей с освоением уже выданных лимитов. Пока чиновники проигрывают суды, федеральный центр требует создания 10 тысяч новых спальных мест для туристов.

Показатель Значение Сумма иска к "Озеро Тургояк" 64,5 млн рублей Просрочка выплат со стороны властей Более 6 месяцев Общий объем субсидий (2023-2024) Почти 1 млрд рублей

"Региональным бюджетам сейчас крайне сложно балансировать такие объемы. Огромные транши требуют ювелирного администрирования. Когда управление координации проваливает сроки перечислений, оно подрывает инвестиционный климат и создает дефицит доверия у бизнеса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Курс на модульный туризм — это попытка быстро закрыть дыры в инфраструктуре без капитального строительства. Однако без четкой связки между чиновником и подрядчиком программа рискует превратиться в бесконечный сериал судебных тяжб. Пока Челябинск готовится к приему миллиардов, реальные стройки застревают на этапе юридической экспертизы и споров о том, кто виноват в простое кранов.

"Административные споры вокруг туристического жилья — это диагноз системе управления. Если ведомство не может отрегулировать земельные и финансовые вопросы на берегу, оно получает заброшенные глэмпинги и пустые отчеты", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о туристических субсидиях

Почему власти проигрывают иски к застройщикам?

Основная причина — задержка бюджетного финансирования. Предприниматели доказывают в суде, что не могли завершить работы вовремя, так как государство не перечисляло средства в установленные графиком сроки.

Куда пойдут 197 млрд рублей в 2027 году?

Эти средства заложены в федеральный план развития инфраструктуры. Они предназначены для масштабного расширения номерного фонда в регионах, прошедших конкурсный отбор Минэкономразвития.

Что такое модульные средства размещения?

Это быстровозводимые конструкции (глэмпинги, эко-домики), которые не требуют капитального фундамента. Они позволяют развернуть туристическую базу за один сезон, если финансирование поступает без сбоев.

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