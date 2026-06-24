Челябинские власти потерпели фиаско в попытке вернуть бюджетные миллионы, выделенные на развитие внутреннего туризма. Арбитражный суд поставил точку в споре регионального Главного управления координации развития туризма и компании "Озеро Тургояк". Чиновники пытались взыскать 64,5 млн рублей, выданных на создание быстровозводимых отелей, но Фемида осталась на стороне бизнеса. Судебный механизм сработал против истца: решение об отказе в требованиях вступило в силу, оставив казну без ожидаемого возврата средств.
Попытка чиновников отыграть назад транши от 2023 и 2024 годов разбилась о процессуальную стену. Главное управление требовало вернуть 27 млн и 37,5 млн рублей, выделенных на модульные гостиницы. Однако 24 июня суд полностью отклонил иск. Это не первая пробоина в стратегии ведомства. Ранее аналогичный процесс против предпринимателя Сергея Плешкова также завершился проигрышем властей. Суд установил, что срыв сроков запуска глэмпинга в Каслинском районе произошел по вине самих управленцев — финансирование задержали на полгода.
"Система взыскания не сработала. Региональные структуры пытаются переложить ответственность за собственные бюрократические проволочки на исполнителей. Суд четко зафиксировал: если бюджетные деньги приходят с опозданием, требовать мгновенного ввода объектов в эксплуатацию бессмысленно", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Юридическая карусель обнажила системную проблему: деньги выделяются, но механизмы контроля и своевременного доведения средств до адресатов хромают. В случае с предпринимателем из Свердловской области, который осваивал 44 млн рублей, задержка траншей стала решающим аргументом. Бизнес просто не может строить, когда финансовые потоки перекрыты на уровне министерских кабинетов.
Несмотря на судебные скандалы, Москва продолжает накачивать Челябинскую область ресурсами. В рамках федеральной программы на модульные отели выделено около 1 млрд рублей за два года. Планы на будущее еще масштабнее: в 2027 году регион должен получить астрономические 197,7 млрд рублей. Эти цифры выглядят как аванс на фоне текущих трудностей с освоением уже выданных лимитов. Пока чиновники проигрывают суды, федеральный центр требует создания 10 тысяч новых спальных мест для туристов.
|Показатель
|Значение
|Сумма иска к "Озеро Тургояк"
|64,5 млн рублей
|Просрочка выплат со стороны властей
|Более 6 месяцев
|Общий объем субсидий (2023-2024)
|Почти 1 млрд рублей
"Региональным бюджетам сейчас крайне сложно балансировать такие объемы. Огромные транши требуют ювелирного администрирования. Когда управление координации проваливает сроки перечислений, оно подрывает инвестиционный климат и создает дефицит доверия у бизнеса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Курс на модульный туризм — это попытка быстро закрыть дыры в инфраструктуре без капитального строительства. Однако без четкой связки между чиновником и подрядчиком программа рискует превратиться в бесконечный сериал судебных тяжб. Пока Челябинск готовится к приему миллиардов, реальные стройки застревают на этапе юридической экспертизы и споров о том, кто виноват в простое кранов.
"Административные споры вокруг туристического жилья — это диагноз системе управления. Если ведомство не может отрегулировать земельные и финансовые вопросы на берегу, оно получает заброшенные глэмпинги и пустые отчеты", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Основная причина — задержка бюджетного финансирования. Предприниматели доказывают в суде, что не могли завершить работы вовремя, так как государство не перечисляло средства в установленные графиком сроки.
Эти средства заложены в федеральный план развития инфраструктуры. Они предназначены для масштабного расширения номерного фонда в регионах, прошедших конкурсный отбор Минэкономразвития.
Это быстровозводимые конструкции (глэмпинги, эко-домики), которые не требуют капитального фундамента. Они позволяют развернуть туристическую базу за один сезон, если финансирование поступает без сбоев.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.