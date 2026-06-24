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Земля больше не нужна: многодетным семьям на севере Югры предложили забрать миллионы наличными

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Арктические районы Югры переходят на новую систему координат в жилищной политике. Власти округа утвердили радикальное увеличение выплат для многодетных семей Белоярского и Березовского районов. Теперь вместо ожидания бесплатного земельного участка семьи могут забрать "живыми" деньгами до 3 миллионов рублей. Это решение — прямой ответ на запрос территорий, где дефицит готовой инфраструктуры тормозил ликвидацию очередей.

выплаты семьям
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
выплаты семьям

Логика выплат: расчет по рангам

Механизм поддержки работает как финансовый рычаг для тех, кто готов сойти с дистанции в очереди за землей. Сумма транша жестко привязана к истории взаимодействия семьи с государством. Те, кто сохранил "чистую" кредитную историю и не пользовался бюджетными субсидиями (за исключением маткапитала), получают максимальный чек. Для остальных предусмотрена компенсационная выплата, которая также выросла в сравнении с предыдущими лимитами.

"Мы обсуждали этот вопрос с главами районов, потому что запрос снизу был слишком очевидным. Главная цель — не просто сократить списки очередников, а дать людям реальный инструмент для покупки жилья здесь и сейчас", — подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук.

Перевод льготы в денежный эквивалент позволяет семьям самостоятельно выбирать объект недвижимости на рынке, не привязываясь к конкретным наделам в чистом поле. Это ускоряет обновление жилого фонда в арктической зоне и стимулирует локальный строительный рынок.

Категория получателя Размер выплаты (руб.)
Первичное получение господдержки 3 000 000
Повторная поддержка (ранее получали субсидии) 1 200 000

Арктический вектор и дефицит участков

Белоярский и Березовский районы — территории со сложной логистикой и высокой стоимостью инженерной подготовки. Раздача участков без коммуникаций годами имитировала решение проблемы, создавая "бумажное" благополучие. Переход на прямые выплаты обнуляет эту проблему. Теперь семьи получают ликвидный актив вместо права на кусок земли, требующий миллионных вложений в обустройство.

"В арктической зоне проживает более 1200 многодетных семей. На сегодняшний день мера затрагивает 73 семьи, которые смогут воспользоваться ею в ближайшее время", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Инвестиции в человеческий капитал в северных широтах требуют особых коэффициентов. Югра демонстрирует готовность платить за удержание населения в труднодоступных локациях. Это не просто социальный жест, а расчет на долгосрочную стабилизацию кадров в стратегически важных районах.

Статистика и перспективы социальной перезагрузки

Масштаб поддержки коррелирует с общероссийским трендом на адресность. Чиновники уходят от раздачи натуральных благ к целевому финансированию. В условиях Крайнего Севера, где строительство стоит в разы дороже, 3 миллиона рублей становятся весомым аргументом для молодых семей остаться в регионе.

"Это не благотворительность, а жесткая арифметика. Подготовка участка с сетями часто обходится бюджету дороже, чем прямая выплата. Выигрывают все: и казна, и люди", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Реформа жилищных субсидий в Югре фиксирует новую реальность: регион готов конкурировать за жителей, предлагая финансовые условия, сопоставимые с ценами на квартиры. Это создает фундамент для демографического роста в арктическом поясе, который традиционно страдал от миграционного оттока.

Ответы на популярные вопросы о выплатах в Югре

Можно ли использовать выплату одновременно с материнским капиталом?

Да. Получение маткапитала не считается фактом получения господдержки, который снижает сумму выплаты до 1,2 млн рублей. Семья сохраняет право на полные 3 миллиона.

Какие именно районы Югры попадают под эту программу?

Мера действует строго для арктической зоны округа — Белоярского и Березовского муниципальных районов.

Обязательно ли отказываться от очереди на землю?

Да, выплата является альтернативной мерой. Получение денег автоматически аннулирует право на бесплатный земельный участок.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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