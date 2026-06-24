Двери откроются сами: в Югре тестируют систему спасения прохожих при ракетной атаке

Российские инженеры представили в Ханты-Мансийске прототипы защитных систем, которые превращают школы и детские сады в неприступные цифровые крепости. На международном IT-форуме в Югре разработчики показали, как обычная рамка металлодетектора становится "мозгом" безопасности, способным мгновенно фильтровать трафик посетителей. Пока гонка технологий только набирает обороты, но отечественный софт уже учится блокировать входы в здания при малейшей угрозе.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Учитель и школьники на уроке

Умные детекторы: фильтрация на лету

Стандартная рамка на входе в школу превратилась в сложный сканер с десятью зонами детекции. Система не просто пищит на металл, а анализирует объект. Она легко отличает смартфон в кармане от стального клинка в рюкзаке. Это позволяет поддерживать ритм движения до 60 человек в минуту. Ученикам не нужно выкладывать ключи или гаджеты — поток движется без остановок, пока алгоритм ищет реальную опасность под корпусом устройства.

"Эта система контролирует все нарушения и предоставляет заказчику отчетные данные о происшествиях в реальном времени. Это позволяет быстро принимать решения и корректировать работу службы охраны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Программное обеспечение работает в связке с камерами и датчиками. Если детектор находит запрещенный предмет, система автоматически блокирует магнитные замки на дверях. Инженеры заложили в софт гибкие сценарии: оператор выставляет критерии опасности, а нейросеть берет на себя роль неутомимого часового, который никогда не моргает.

Параметр системы Показатель Скорость потока 60 чел./мин Зоны детекции 10 независимых сегментов Ложные срабатывания Игнорирует смартфоны и монеты

Городской щит: от ЖКХ до ПВО

Технологии безопасности выходят за периметр учебных заведений. В Югре уже тестируют интеграцию систем оповещения в городскую среду. При возникновении ракетной или беспилотной опасности цифровая платформа берет управление домофонами и сиренами на себя. Подъезды открываются автоматически, давая прохожим шанс мгновенно найти укрытие, не теряя времени на поиск ключей или ожидание ответа жильцов.

"В ХМАО такая система уже создана и скоро пройдет глубокую модернизацию. Мы обеспечиваем каналы связи для каждого громкоговорителя и домофона, создавая единый защитный контур региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик Валерий Козлов.

Интеграция таких решений требует бесперебойных каналов связи. Каждый аудиоузел и датчик должен быть в сети 24/7. Сейчас разработчики фокусируются на приграничных областях, где время реакции на угрозу измеряется секундами. Автоматизация процессов исключает человеческий фактор: когда электроника открывает двери и включает тревогу, шансы на спасение жизней растут в геометрической прогрессии.

"Техническое состояние таких систем критически важно. Любой сбой в канале связи при объявлении тревоги — это риск. Поэтому модернизация сетей в Югре идет параллельно с внедрением новых устройств защиты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Зачем менять обычные рамки на "умные"?

Старые модели создают очереди, реагируя на любую мелочь. Новые системы экономят время, пропуская до 3600 человек в час без потери качества досмотра.

Как работает система открытия домофонов при ЧС?

При получении сигнала от МЧС или военных ведомств центральный сервер посылает команду на все подключенные к сети домофоны, разблокируя магнитные замки во всем районе одновременно.

Может ли преступник обмануть интеллектуальную рамку?

Рамка анализирует массу и форму металла. Пронести тяжелый стальной предмет, замаскировав его под кучу смартфонов, не получится — софт подсветит конкретную зону и тип спрятанного объекта.

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