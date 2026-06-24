В Туле потратят миллионы на борьбу с борщевиком: как будут уничтожать зелёного монстра

В Тульской области стартовала масштабная кампания по борьбе с борщевиком Сосновского. Чтобы остановить распространение опасного растения, региональные власти увеличили финансирование: в текущем году на борьбу с "зеленым диверсантом" муниципалитеты получат в общей сложности 49,3 млн рублей. Эта сумма на 12 млн превышает прошлогодние показатели. Кто сколько получит, и какие методы борьбы с сорняком будут применяться — в нашем материале.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Борьба с борщевиком

Финансовая карта: как распределены субсидии

Больше всех на войну с борщевиком получил Заокский район. Казна выделила муниципалитету 3,3 млн рублей. Тепло-Огаревскому району досталось 2,4 млн, Щекинскому — 2,3 млн рублей. На другом полюсе списка — Богородицкий район. Там на "прополку" заложили скромные 13 357 рублей. Суворовский район получил чуть больше 35 тысяч.

"Распределение средств напрямую зависит от площади поражения борщевиком в каждом конкретном муниципалитете. Субсидии направляются точечно туда, где зафиксирована наибольшая концентрация этого растения, чтобы обеспечить максимальную эффективность обработки", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Эффективные методы борьбы с борщевиком

Выделенные средства направляются на реализацию стратегий, которые исключают "эффект вспашки". Семена борщевика способны сохранять всхожесть в земле годами, поэтому нарушение структуры грунта лишь провоцирует рост новых всходов. Поэтому победить сорную траву можно только регулярным истощением ее запасов питания.

Наиболее эффективными признаны следующие методы.

Светоизоляция. Укрытие почвы плотным нетканым материалом, черной пленкой или толстым слоем органики лишает растение доступа к свету. Без фотосинтеза корневая система борщевика постепенно отмирает, а риск появления новых всходов сводится к минимуму.

Укрытие почвы плотным нетканым материалом, черной пленкой или толстым слоем органики лишает растение доступа к свету. Без фотосинтеза корневая система борщевика постепенно отмирает, а риск появления новых всходов сводится к минимуму. Истощение корня. Поскольку борщевик обладает мощным запасом питательных веществ в корне, однократное скашивание не дает результата. Необходима регулярная обработка гербицидами или механическое удаление точки роста до того, как растение начнет цвести и распространять семена.

Поскольку борщевик обладает мощным запасом питательных веществ в корне, однократное скашивание не дает результата. Необходима регулярная обработка гербицидами или механическое удаление точки роста до того, как растение начнет цвести и распространять семена. Создание конкурентной среды. После обработки участка важно не оставлять землю пустой. Плотная посадка культурных растений или посев сидератов позволяют создать условия, в которых борщевику сложнее закрепиться.

Метод борьбы Результат для почвы Глубокая вспашка Будит спящие семена, разрушает структуру грунта Мульчирование (светоизоляция) Убивает корень, сохраняет плодородие и влагу

"Борщевик обладает колоссальной энергией роста, поэтому разовое механическое скашивание малоэффективно. Борьба должна быть системной и направленной на истощение корневой системы до начала периода цветения", — подтвердила в беседе с Pravda.Ru агроном Ольга Семёнова.

Штрафы и законы: во сколько обойдется сорняк

Владение землей накладывает на собственника прямую ответственность за ее состояние. Если раньше заросшие участки не привлекали пристального внимания контролирующих органов, то сегодня ситуация изменилась: за распространение борщевика предусмотрены серьезные штрафы. Напомним, что с 1 марта 2026 года за игнорирование борьбы с борщевиком на участке установлены штрафы: от 20 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч для должностных лиц и от 400 до 700 тысяч для юридических лиц. При этом правила владения землей недавно смягчили. Сам по себе факт наличия сорняка больше не является автоматическим основанием для изъятия земли, однако за запущенное состояние участка владельца могут привлечь к ответственности в рамках общих правил использования территорий.

Между тем на смену ручному труду приходят современные технологические решения, позволяющие автоматизировать обработку территорий и значительно повысить ее эффективность. Например, уже сейчас новая методика обработки помогает уничтожать растения.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с сорняками

Можно ли просто скосить борщевик?

Это бесполезно без выкорчевывания точки роста или химобработки. Косьба лишь стимулирует корень отращивать новые побеги еще быстрее.

Чем опасен борщевик для огорода?

Он выделяет вещества, подавляющие рост других растений. Рядом с ним ничего не вырастет. Плюс сок вызывает тяжелейшие ожоги у людей.

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