Ленинградская область заняла одну из лидирующих позиций в общероссийском рейтинге по интенсивности проверки репродуктивного здоровья населения. Такую информацию озвучили в рамках профильного заседания комиссии Госсовета. На данный момент регион входит в топ-3 субъектов страны, где диспансеризация данной направленности охватила максимальное количество граждан. Масштабная кампания позволяет поддерживать семьи на системном уровне.
Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что специализированные осмотры доступны жителям в 24 медицинских центрах региона. С января текущего года диагностику прошли более 121 тысячи человек. Реальный эффект от такой работы уже зафиксирован: благодаря раннему обнаружению патологий и медицинской коррекции 462 женщины смогли забеременеть без применения вспомогательных репродуктивных технологий. Как сообщает rosbalt.ru, за здоровьем граждан теперь следят не только в стационарах, но и на выездах.
"Такой подход позволяет вовремя заметить скрытые угрозы и скорректировать состояние здоровья до того, как проблемы станут необратимыми", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Для удобства работающего населения поликлиники Ленобласти перешли на семидневный график, принимая пациентов даже в выходные. Медицинские десанты регулярно посещают крупные предприятия, проводя осмотры на местах. Кроме того, каждые три месяца в субботу организуются комплексные приемы, где родители могут проверить здоровье одновременно с детьми всего за пару часов. В регионе также внедряются цифровые сервисы для записи к врачам, что сокращает бюрократическую нагрузку на персонал.
Особое внимание уделяется участникам спецоперации и членам их семей, для которых разработан регламент бережного медицинского сопровождения. Власти Ленобласти также занимаются подготовкой новых кадров и освобождением медиков от заполнения лишних бумаг. По словам Дрозденко конечная цель — обеспечить полное кураторство пациентов до момента их полного выздоровления.
Программа рассчитана на всех жителей региона репродуктивного возраста, имеющих полис ОМС и прикрепленных к местным медучреждениям.
Официально работающие граждане имеют право на оплачиваемый выходной день специально для прохождения плановой диспансеризации.
Большинство филиалов перешли на график без выходных, дополнительно проводятся расширенные "семейные субботы" раз в квартал.
Для этой категории граждан предусмотрен приоритетный порядок посещения специалистов и индивидуальный график без ожидания в общих очередях.
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