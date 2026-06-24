Тюменская область: количество иностранных граждан в регионе сократилось на 15,5% за пять месяцев

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигранты

Тюменская область зачищает внутренний периметр. Правоохранительные структуры совместно с региональным правительством подвели итоги пятимесячного рейда по миграционному полю.

Губернатор Александр Моор представил цифры, которые указывают на системное выдавливание нелегального элемента: контингент иностранных граждан сократился на 15,5%, составив 42 тысячи человек. Резонанс в безопасности оказался еще заметнее — криминальная активность среди приезжих рухнула более чем на 20%.

Фильтр для нелегалов: статистика выдворений

Силовой блок перешел в режим непрерывного сканирования территорий. За пять месяцев проведено полторы тысячи проверок. Итог — 2,5 тысячи зафиксированных нарушений законодательства. Контроль за рынком труда ужесточился: число выявленных нелегальных рабочих выросло на 5,7%. Санкции коснулись не только исполнителей, но и заказчиков — под раздачу попали более ста работодателей, игнорировавших правила найма.

"Мы фиксируем жесткую динамику — количество решений о принудительном выдворении из страны подпрыгнуло на 50%. Система больше не прощает процедурных ошибок", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Показатель (5 мес. 2026) Динамика к 2025 году Общее число мигрантов Снижение на 15,5% Преступность среди иностранцев Снижение на 20% Решения о выдворении Рост на 50%

Удар по "резиновым" активам

Правоохранители ломают теневой бизнес владельцев жилья. Вскрыто 408 эпизодов, связанных с фиктивной регистрацией в перенаселенных квартирах. Монетизация прописки превратилась в прямую дорогу к уголовным делам. Власти Тюмени синхронизируют базы данных, чтобы блокировать легализацию мигрантов через сомнительные адреса. Теневой сектор аренды стал токсичным для владельцев недвижимости.

"Схема с массовой регистрацией больше не приносит легких денег, она приносит сроки. Владельцы недвижимости должны осознать — это риск потерять всё ради разовой выгоды", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Параллельно регион наводит порядок в бюджетном секторе. В отличие от других субъектов, Казань направила бюджетные транши на автоматизацию социальных выплат, а в Тюмени акцент смещен на аудит трудовых ресурсов. Проверки бьют по компаниям, которые пытаются сэкономить на налогах, используя серые трудовые схемы.

Адаптация против изоляции

Тех, кто находится в регионе легально, встраивают в социальный каркас. В 2025 году обучение по программам адаптации прошли 5,6 тысячи человек. Темп 2026 года выше: только за первый квартал курсы посетили 2,2 тысячи мигрантов и иностранных студентов. Регион делает ставку на знание языка и правовых норм — это единственный способ погасить конфликты внутри городских сообществ на корню.

"Если мы не дадим людям понятные правила игры и инструменты интеграции, мы получим закрытые анклавы. Тюменская область идет по пути жесткого фильтра на входе и обязательного обучения внутри", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Пока Тюмень занимается демографическим балансом, другие регионы решают инженерные задачи. В Бурятии идет подготовка к реализации амбициозного проекта на БАМе, в Смоленске губернатор заставил ведомства ускориться с капремонтом, а в Дагестане вскрыли хищническую схему добычи ископаемых.

Ответы на популярные вопросы о миграционной политике

Почему количество мигрантов начало снижаться?

Сработал эффект плотного контроля и увеличение числа рейдов. Многие нелегалы предпочитают покинуть регион самостоятельно до вынесения решения о депортации.

Кого чаще всего наказывают за незаконный найм?

В зону риска попадают строительные компании и сектор услуг. В Тюменской области к ответственности за пять месяцев привлекли уже более ста работодателей.

Что ждет владельцев "резиновых" квартир?

Уголовное преследование. В регионе уже возбуждено свыше 400 дел по фактам фиктивной постановки на учет. Наказание подразумевает крупные штрафы и реальные сроки.

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