Столицы в стагнации: Тюменская область показала аномальный взлет активности на рынке жилья

Тюменские новостройки вышли в лидеры межрегионального экспансионизма. Пока столицы стагнируют, Тюменская область демонстрирует аномальный взлет: доля сделок с первичным жильем год к году подскочила на 90,8 %. Региональный рынок перестал быть герметичным — покупатели активно мигрируют, выбирая объекты за пределами областного центра.

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Драйверы миграции: зумеры и "учебка"

Ландшафт спроса перекраивают поколенческие привычки. Молодые люди (зумеры) больше не привязаны к "родовому гнезду". Они легко меняют районы и города в поисках лучшей эргономики среды. Для них квартира — не крепость, а мобильный актив.

"Мы видим три четких сценария. Первый — молодежь, готовая к релокации ради карьеры. Второй — инвестиционный, ориентированный на прибрежные кластеры. Третий — родительский капитал: покупка жилья в вузовских хабах для студентов с расчетом на последующую перепродажу или сдачу в аренду", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Удаленка окончательно убила культ "центральных офисов". Гибридный график работы позволил покупателям игнорировать близость к деловым кварталам. Смена образа жизни потянула за собой и смену географии: люди ищут "воздух" и тишину, сохраняя связь с мегаполисом лишь номинально.

Стратегия экономии: пригород вместо центра

Ценовое давление заставляет пересматривать приоритеты. Покупатель стал чувствителен к каждому проценту переплаты. Если ипотечный платеж в агломерации на 15-20 % ниже городского, выбор делается в пользу спутника. Это позволяет выиграть в площади и качестве отделки, не выходя за рамки бюджета.

Локация покупателя Готовность сменить город/регион (%) Планирующие ипотеку (пригород) 10% Планирующие ипотеку (другой город региона) 10% Межрегиональный спрос в Тюмени (рост кумулятивно) 90,8%

Перераспределение спроса вымывает дешевые лоты в областных центрах. Города-спутники становятся полноценной альтернативой. В них архитекторы чаще реализуют концепции "дворов без машин" и низкоэтажной застройки, что невозможно в плотном теле мегаполиса.

"Покупатель стал взрослее в своих решениях. Люди больше не хватают студии-клетушки для перепродажи. Они ищут простор. Средняя площадь проданного жилья выросла до 47,6 кв. м. Это реакция на запрос о качестве жизни, а не просто о квадратных метрах", — отметил риэлтор Кирилл Фёдоров.

Метрики рынка: ипотека и "квадраты"

Ипотечная доля в сделках достигла 70 %, прибавив 7 процентных пунктов к началу года. Несмотря на трансформацию льготных программ, рынок стабилизировался в коридоре 64-66 %. Это фундамент, на котором держится первичный сектор. Интересная деталь: спрос сместился в сторону готового жилья от застройщиков.

[VISUAL IDEA: Современный квартал в пригороде, панорамные окна, минимум асфальта, много зелени и текстурного дерева в отделке фасадов]

Сданные дома теперь привлекают в 1,6 раза больше просмотров. Покупатель не хочет рисковать и ждать. Доля сделок после ввода объекта в эксплуатацию выросла до 24 %. Это признак перехода рынка от спекулятивного к потребительскому — квартиры берут, чтобы в них жить сразу.

"Цены ориентировочные и могут меняться: бюджетный ремонт в пригороде обойдется от 15 000 руб./кв. м, премиальный дизайн-проект с импортными материалами — от 80 000 руб./кв. м", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Почему выросла средняя площадь купленной квартиры?

С рынка ушли случайные инвесторы, искавшие микро-лоты. Сейчас жилье приобретают семьи для себя, ориентируясь на функциональные планировки и просторные гостиные.

Безопасно ли покупать квартиру в сданном доме у застройщика?

Это самый безопасный формат. Вы видите готовый продукт, можете оценить качество инсоляции и инженерных систем. На такие объекты также распространяются партнерские программы банков.

Выгодно ли сейчас инвестировать в пригороды Тюмени?

Да, при условии развитой транспортной инфраструктуры. Разрыв цен между центром и агломерацией будет сокращаться по мере насыщения пригородов социальными объектами.

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