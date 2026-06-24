Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка в один клик: определенные типы людей, которых чаще всего обманывают цифровые мошенники
Сила, доступная каждому: как научить свое тело, поднимать собственный вес без травм и разочарований
Система против своих: полицейские боятся называть свое место работы инспекторам ГАИ на трассах
Технологический десант в Буньково: делегаты из 60 стран готовят ответ на глобальные вызовы
"Совкомбанк про добро" вошла в число лидеров роста среди платформ онлайн-пожертвований
Такое сегодня не скрыть в Сети: Опра Уинфри спасла репутацию Уитни Хьюстон в критический миг
Казань направила бюджетные транши на поддержку 40 тысяч новорожденных жителей региона
Родителям назвали опасный сигнал: новое увлечение подростков может довести их до комы
Тамбовская область под жестким надзором: федеральный центр отобрал фирмы для особой миссии

Столицы в стагнации: Тюменская область показала аномальный взлет активности на рынке жилья

Россия » Урал » Тюмень

Тюменские новостройки вышли в лидеры межрегионального экспансионизма. Пока столицы стагнируют, Тюменская область демонстрирует аномальный взлет: доля сделок с первичным жильем год к году подскочила на 90,8 %. Региональный рынок перестал быть герметичным — покупатели активно мигрируют, выбирая объекты за пределами областного центра.

новостройка
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
новостройка

Драйверы миграции: зумеры и "учебка"

Ландшафт спроса перекраивают поколенческие привычки. Молодые люди (зумеры) больше не привязаны к "родовому гнезду". Они легко меняют районы и города в поисках лучшей эргономики среды. Для них квартира — не крепость, а мобильный актив.

"Мы видим три четких сценария. Первый — молодежь, готовая к релокации ради карьеры. Второй — инвестиционный, ориентированный на прибрежные кластеры. Третий — родительский капитал: покупка жилья в вузовских хабах для студентов с расчетом на последующую перепродажу или сдачу в аренду", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Удаленка окончательно убила культ "центральных офисов". Гибридный график работы позволил покупателям игнорировать близость к деловым кварталам. Смена образа жизни потянула за собой и смену географии: люди ищут "воздух" и тишину, сохраняя связь с мегаполисом лишь номинально.

Стратегия экономии: пригород вместо центра

Ценовое давление заставляет пересматривать приоритеты. Покупатель стал чувствителен к каждому проценту переплаты. Если ипотечный платеж в агломерации на 15-20 % ниже городского, выбор делается в пользу спутника. Это позволяет выиграть в площади и качестве отделки, не выходя за рамки бюджета.

Локация покупателя Готовность сменить город/регион (%)
Планирующие ипотеку (пригород) 10%
Планирующие ипотеку (другой город региона) 10%
Межрегиональный спрос в Тюмени (рост кумулятивно) 90,8%

Перераспределение спроса вымывает дешевые лоты в областных центрах. Города-спутники становятся полноценной альтернативой. В них архитекторы чаще реализуют концепции "дворов без машин" и низкоэтажной застройки, что невозможно в плотном теле мегаполиса.

"Покупатель стал взрослее в своих решениях. Люди больше не хватают студии-клетушки для перепродажи. Они ищут простор. Средняя площадь проданного жилья выросла до 47,6 кв. м. Это реакция на запрос о качестве жизни, а не просто о квадратных метрах", — отметил риэлтор Кирилл Фёдоров.

Метрики рынка: ипотека и "квадраты"

Ипотечная доля в сделках достигла 70 %, прибавив 7 процентных пунктов к началу года. Несмотря на трансформацию льготных программ, рынок стабилизировался в коридоре 64-66 %. Это фундамент, на котором держится первичный сектор. Интересная деталь: спрос сместился в сторону готового жилья от застройщиков.

[VISUAL IDEA: Современный квартал в пригороде, панорамные окна, минимум асфальта, много зелени и текстурного дерева в отделке фасадов]

Сданные дома теперь привлекают в 1,6 раза больше просмотров. Покупатель не хочет рисковать и ждать. Доля сделок после ввода объекта в эксплуатацию выросла до 24 %. Это признак перехода рынка от спекулятивного к потребительскому — квартиры берут, чтобы в них жить сразу.

"Цены ориентировочные и могут меняться: бюджетный ремонт в пригороде обойдется от 15 000 руб./кв. м, премиальный дизайн-проект с импортными материалами — от 80 000 руб./кв. м", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Почему выросла средняя площадь купленной квартиры?

С рынка ушли случайные инвесторы, искавшие микро-лоты. Сейчас жилье приобретают семьи для себя, ориентируясь на функциональные планировки и просторные гостиные.

Безопасно ли покупать квартиру в сданном доме у застройщика?

Это самый безопасный формат. Вы видите готовый продукт, можете оценить качество инсоляции и инженерных систем. На такие объекты также распространяются партнерские программы банков.

Выгодно ли сейчас инвестировать в пригороды Тюмени?

Да, при условии развитой транспортной инфраструктуры. Разрыв цен между центром и агломерацией будет сокращаться по мере насыщения пригородов социальными объектами.

Читайте также

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, риэлтор Кирилл Фёдоров, инженер-сметчик Дмитрий Орлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Новости Симферополя
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Садоводство, цветоводство
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Мир. Новости мира
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Последние материалы
Экономика выживания на земле: псковские фермеры нашли способ кратно увеличить доходы в кризис
Урожай под угрозой: какая ошибка при подкормке смородины в июне лишает дачников сладких ягод
Клетки-убийцы патрулируют организм: самарский метод лишил рак шансов на скрытый рецидив
Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы за 1300 принятых законов за 5 лет
Слишком много энергии пугает: супруга Эрнста объяснила причины холодности русского взгляда
Кроссовки и стиральная машина останутся целы: при стирке в барабан стоит добавить одну вещь
Золотистая корочка и нежная начинка: готовим лучшие несладкие сырники с овсянкой
Сахар в крови теперь под присмотром смартфона: опасные скачки больше не придется ловить вслепую
Жесткие стандарты нацпроекта: дорожный узел в Коми преобразился после внедрения новых технологий
Пока вся страна резко уходит в минус: Татарстан пошел наперекор рынку и выдал рекордные миллиарды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.