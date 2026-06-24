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Тульский суд оштрафовал банк за незаконные звонки родственникам должника

Россия » Центр » Тула

Тульские суды выставили заслон агрессивному банковскому маркетингу, защитив личное пространство горожан от телефонного террора. Местный банк рискует получить ощутимый штраф за регулярные звонки человеку, который не имел к долгам организации никакого отношения. Финансовая структура пыталась использовать родственников должника как инструмент давления, превращая их жизнь в бесконечный сеанс связи с коллекторами.

Мужская рука с кольцем указывает на пачку чеков в офисе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужская рука с кольцем указывает на пачку чеков в офисе

Звонок за чужой счет: как банк нарушил границы

Банковская система Тульской области дала технический сбой в сфере этики и права. В центре скандала оказался житель региона, чей отец стал мишенью для телефонных атак. Сотрудники банка методично обрывали телефон пенсионера, пытаясь выудить информацию о сыне-должнике. Тот факт, что пожилой человек не подписывал кредитных договоров и не выступал поручителем, менеджеров не смущал. Они работали по скрипту, игнорируя базовые нормы конфиденциальности.

"Это типичный пример административного произвола. Банк пытается переложить операционные риски на случайных людей. Закон четко запрещает беспокоить третьих лиц без их письменного согласия, выраженного явно, а не косвенно", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Алгоритм взыскания превратился в охоту за персональными данными. Суд установил, что банк не просто информировал, а оказывал психологическое давление. Подобная тактика "выжженной земли" в коммуникациях является прямым нарушением закона о защите прав граждан при возврате просроченной задолженности.

Судебный вердикт оказался жестким: звонки посторонним — это не работа с дебиторской задолженностью, а утечка данных. Суды указали, что банк обязан соблюдать цифровую гигиену. Использование номеров телефонов людей, не связанных обязательствами, — это неэффективный и незаконный метод. Каждое соединение с "не тем" абонентом суды расценили как отдельный эпизод нарушения прав личности.

Действие банка Правовая оценка
Звонок отцу должника без согласия Нарушение закона о персональных данных
Попытка сбора информации о клиенте через третьих лиц Административное правонарушение
Игнорирование требований о прекращении звонков Основание для наложения штрафа

Региональные власти и надзорные органы теперь держат банк на прицеле. Если финансовая организация не перенастроит свои системы взыскания, сумма взысканий будет расти в геометрической прогрессии. Банк фактически признан виновным в несоблюдении регламентов, что подрывает доверие к местному финансовому сектору.

"Подобные инциденты бьют по инвестиционной привлекательности региона сильнее, чем дефицит бюджета. Если институты, работающие с деньгами, не могут соблюдать закон, это сигнал для пересмотра подходов к регулированию местного рынка", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Штрафные санкции как метод воспитания

Тульский кейс станет прецедентом для всей страны. Банкам придется осознать, что дешевле нанять профессиональных медиаторов, чем оплачивать штрафы за бесконечный спам. Суды не просто защитили конкретного гражданина, они выставили "красные флажки" для всех отделов взыскания. Теперь любая попытка пробить защиту частной жизни будет стоить банку репутации и реальных денег.

"Мы фиксируем рост жалоб на подобные действия. Судебная практика разворачивается в сторону человека, а не корпорации. Банки должны понимать: агрессивный сбор долгов — это путь к потере лицензии в долгосрочной перспективе", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о взыскании задолженности

Имеет ли право банк звонить моим родственникам?

Только в том случае, если родственник является поручителем или предоставил письменное согласие на контакт с ним по поводу вашего долга. В остальных случаях это незаконно.

Что делать, если меня донимают звонками по чужому кредиту?

Запишите разговор, потребуйте у звонящего представиться и назвать организацию. После этого подавайте жалобу в ФССП, Роскомнадзор или прокуратуру. Тульский опыт доказывает эффективность таких мер.

Может ли банк получить мои данные без моего ведома?

Закон о персональных данных жестко ограничивает обработку информации. Если вы не являетесь участником сделки, любые манипуляции с вашим номером телефона со стороны банка — это нарушение.

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Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, аналитик Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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