Хватает за живое: заброшенный берег в Тульской области принудительно сделают цивилизованным

Любовское водохранилище в Новомосковске ждет тотальная перезагрузка. Вместо заросших берегов и хаотичных стоянок здесь планируют развернуть современный туристический кластер. Депутаты Тульской областной думы Александр Рем и Илья Степанов уже "сверили часы" с бизнесом, который держит лицензии на использование воды. Главный месседж: водоем должен перестать быть просто техническим объектом и превратиться в полноценный курорт для местных и заезжих гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Половко Сергей Николаевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новомосковск краеведческий музей

Бетон, песок и велосипеды: что построят на берегу

Проект обещает быть жарким. В планах — жесткая очистка прибрежной зоны от мусора и хлама. Вдоль воды пустят велодорожки и пешеходные променады. Это не просто "косметика", а попытка вытащить горожан из душных квартир на свежий воздух. Стрит-фуд, спортплощадки и зоны активного отдыха должны вдохнуть жизнь в локацию, которая годами стояла без присмотра.

"Создание качественной инфраструктуры на Любовском водохранилище — это запрос времени. Люди хотят отдыхать цивилизованно, с комфортными подходами к воде и нормальным сервисом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Инвестиционный климат: кафе против камышей

Власти не собираются тянуть все за бюджетный счет. На встречу позвали инвесторов, готовых вкладывать в капитальные объекты: кафе, рестораны и парковки. Без нормальных стоянок Любовское водохранилище так и останется местом "дикого" отдыха с грязными обочинами. Задача — создать цивилизованный рынок услуг, где за комфорт отвечает бизнес.

Было (сейчас) Станет (план) Хаотичные тропы и заросли Велосипедные и пешеходные дорожки Отсутствие легального общепита Сеть кафе и ресторанов с видом на воду Стихийные парковки на траве Оборудованные площадки для авто

"Инвесторам нужны четкие правила игры. Любовское водохранилище обладает огромным потенциалом для создания загородных комплексов отдыха, если обеспечить подведение коммуникаций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Экологический баланс: как не убить природу стройкой

Главный риск при таком масштабном освоении — превратить живое озеро в бетонную ванну. Депутаты заявляют: экология в приоритете. В ближайшие месяцы пройдут "очные ставки" с экологами и местными жителями. Важно сохранить экосистему, иначе никакой стрит-фуд не спасет от вони и цветущей воды. Чиновники обещают баланс между комфортом и сохранностью природных ресурсов.

"Туризм и экология — это всегда тонкая грань. На таких объектах важно предусмотреть систему очистки стоков и грамотное зонирование, чтобы антропогенная нагрузка не превышала пределы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о развитии водохранилища

Когда начнется стройка?

Сейчас идет этап консультаций и проектирования. Конкретные сроки выхода техники на берег назовут после согласования инвестиционных пакетов в ближайшие месяцы.

Будет ли вход на пляжи платным?

Официально заявляется о повышении доступности зоны отдыха для жителей. Обычно это подразумевает свободный доступ к берегу, тогда как платные услуги касаются сервиса (аренда шезлонгов, кафе, аттракционы).

Как учтут мнение новомосковцев?

Власти планируют серию встреч с местными активистами и жителями города. Мнение горожан станет фильтром для финального мастер-плана развития.

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