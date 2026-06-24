Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Честность зашла слишком далеко: NILETTO рассказал о связи с девушкой, которая была обручена
Кулинарный провал при жарке овощей: эта ошибка превращает аппетитный завтрак в бесформенную массу
Бензин исчезает не только на заправках: владельцы машин столкнулись с новой проблемой
Привыкли окунаться в бассейн после тренировки? Эти ошибки гарантируют дикую боль в теле
Деньги любят тишину: Самара готовится к жесткой битве за финансовое превосходство в LOTTE
Океан не оставил ей ни шанса на отдых: эта птица спасается водой из собственного тела
Гены подвели знаменитую мать: Мила Кунис нашла неожиданное объяснение поведению своих наследников
Полный бак на АЗС стал роскошью: как автотуристам пережить логистический шторм, бушующий в России
Столицы в стагнации: Тюменская область показала аномальный взлет активности на рынке жилья

Хватает за живое: заброшенный берег в Тульской области принудительно сделают цивилизованным

Россия » Центр » Тула

Любовское водохранилище в Новомосковске ждет тотальная перезагрузка. Вместо заросших берегов и хаотичных стоянок здесь планируют развернуть современный туристический кластер. Депутаты Тульской областной думы Александр Рем и Илья Степанов уже "сверили часы" с бизнесом, который держит лицензии на использование воды. Главный месседж: водоем должен перестать быть просто техническим объектом и превратиться в полноценный курорт для местных и заезжих гостей.

Новомосковск краеведческий музей
Фото: commons.wikimedia.org by Половко Сергей Николаевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новомосковск краеведческий музей

Бетон, песок и велосипеды: что построят на берегу

Проект обещает быть жарким. В планах — жесткая очистка прибрежной зоны от мусора и хлама. Вдоль воды пустят велодорожки и пешеходные променады. Это не просто "косметика", а попытка вытащить горожан из душных квартир на свежий воздух. Стрит-фуд, спортплощадки и зоны активного отдыха должны вдохнуть жизнь в локацию, которая годами стояла без присмотра.

"Создание качественной инфраструктуры на Любовском водохранилище — это запрос времени. Люди хотят отдыхать цивилизованно, с комфортными подходами к воде и нормальным сервисом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Инвестиционный климат: кафе против камышей

Власти не собираются тянуть все за бюджетный счет. На встречу позвали инвесторов, готовых вкладывать в капитальные объекты: кафе, рестораны и парковки. Без нормальных стоянок Любовское водохранилище так и останется местом "дикого" отдыха с грязными обочинами. Задача — создать цивилизованный рынок услуг, где за комфорт отвечает бизнес.

Было (сейчас) Станет (план)
Хаотичные тропы и заросли Велосипедные и пешеходные дорожки
Отсутствие легального общепита Сеть кафе и ресторанов с видом на воду
Стихийные парковки на траве Оборудованные площадки для авто

"Инвесторам нужны четкие правила игры. Любовское водохранилище обладает огромным потенциалом для создания загородных комплексов отдыха, если обеспечить подведение коммуникаций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Экологический баланс: как не убить природу стройкой

Главный риск при таком масштабном освоении — превратить живое озеро в бетонную ванну. Депутаты заявляют: экология в приоритете. В ближайшие месяцы пройдут "очные ставки" с экологами и местными жителями. Важно сохранить экосистему, иначе никакой стрит-фуд не спасет от вони и цветущей воды. Чиновники обещают баланс между комфортом и сохранностью природных ресурсов.

"Туризм и экология — это всегда тонкая грань. На таких объектах важно предусмотреть систему очистки стоков и грамотное зонирование, чтобы антропогенная нагрузка не превышала пределы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о развитии водохранилища

Когда начнется стройка?

Сейчас идет этап консультаций и проектирования. Конкретные сроки выхода техники на берег назовут после согласования инвестиционных пакетов в ближайшие месяцы.

Будет ли вход на пляжи платным?

Официально заявляется о повышении доступности зоны отдыха для жителей. Обычно это подразумевает свободный доступ к берегу, тогда как платные услуги касаются сервиса (аренда шезлонгов, кафе, аттракционы).

Как учтут мнение новомосковцев?

Власти планируют серию встреч с местными активистами и жителями города. Мнение горожан станет фильтром для финального мастер-плана развития.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, туроператор Максим Ланин, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Происшествия
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Мир. Новости мира
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Россия
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Последние материалы
Деньги любят тишину: Самара готовится к жесткой битве за финансовое превосходство в LOTTE
Океан не оставил ей ни шанса на отдых: эта птица спасается водой из собственного тела
Гены подвели знаменитую мать: Мила Кунис нашла неожиданное объяснение поведению своих наследников
Полный бак на АЗС стал роскошью: как автотуристам пережить логистический шторм, бушующий в России
Столицы в стагнации: Тюменская область показала аномальный взлет активности на рынке жилья
Ошибка в один клик: определенные типы людей, которых чаще всего обманывают цифровые мошенники
Сила, доступная каждому: как научить свое тело, поднимать собственный вес без травм и разочарований
Система против своих: полицейские боятся называть свое место работы инспекторам ГАИ на трассах
Технологический десант в Буньково: делегаты из 60 стран готовят ответ на глобальные вызовы
"Совкомбанк про добро" вошла в число лидеров роста среди платформ онлайн-пожертвований
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.