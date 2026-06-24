Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае: что могло пойти не так в небе

В Славянском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2 во время проведения сельскохозяйственных работ. Инцидент зафиксирован в небе неподалеку от хутора Прикубанский, где борт занимался обработкой полей химикатами. Информацию о происшествии подтвердили в оперативных службах. Очевидцы заметили резкое снижение вертолета, после чего он столкнулся с землей на открытой местности.

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"Причиной подобных авиационных происшествий в аграрном секторе чаще всего становятся технический износ старой техники или нарушение правил пилотирования на малых высотах", — предположил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

На борту воздушного судна находился только один человек — пилот. Его состояние и судьба уточняются специалистами, которые первыми прибыли на место аварии, сообщает ТАСС. На текущий момент спасательные подразделения ликвидируют последствия удара и обследуют обломки.