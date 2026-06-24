Смоленские дома ждет тотальный разбор: губернатор заставил ведомства ускориться ради перемен

Смоленская область включает форсаж в обновлении жилого сектора. Губернатор Василий Анохин выставил жесткий график: до конца текущего года в работу запустят более 1000 многоквартирных домов по всему региону. Это не просто косметическая подкраска фасадов, а полная переборка "двигателя" городского хозяйства — от систем отопления до кровельных перекрытий.
Власти отказались от принципа "всем поровну" в пользу хирургической точности. Первыми в ремонтные боксы отправляются здания с критическим износом. Под прицелом инженеров — дырявые крыши, гнилые коммуникации и фасады, потерявшие теплозащитные свойства. Тысяча домов — дистанция внушительная, требующая синхронизации всех строительных циклов.
"Мы прекращаем практику точечных латок. Программа требует комплексного подхода: замена труб в подвале должна идти одновременно с утеплением контура здания, иначе это пустая трата ресурсов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
|Тип работ
|Ожидаемый результат
|Замена инженерных сетей
|Снижение аварийности на 40%
|Утепление фасадов
|Сокращение теплопотерь на 25-30%
|Ремонт подъездов и дворов
|Создание безопасной среды
Для запуска такого механизма область уже начала перекачку средств из регионального бюджета. Финансовое топливо должно обеспечить бесперебойную работу подрядчиков, которых выберут в ближайшие месяцы. К исполнителю теперь предъявляют жесткие технические требования: экологические стандарты и санитарная чистота на объекте — не пожелание, а обязательство.
"Для регионального бюджета такие объемы — серьезное испытание на прочность. Главное, чтобы темпы освоения средств не шли вразрез с качеством приемки объектов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
До конца года строители обязаны полностью сдать "под ключ" первые 100 домов. Остальной массив уйдет в работу на следующий сезон. Жителей обещают не оставлять в роли пассивных наблюдателей: собственники квартир получат право голоса при утверждении финальных планов благоустройства территорий.
"Благоустройство — это не только асфальт. Важно интегрировать современные решения в старую застройку, чтобы двор перестал быть просто парковкой", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
В приоритете здания с максимальным износом несущих конструкций и инженерных систем, зафиксированным техпаспортами ИГЖН.
Да, через общее собрание собственников можно внести корректировки в проект, если они не противоречат нормам безопасности.
Технический надзор заказчика и инициативные группы жителей проводят проверку на каждом этапе — от закупки труб до финальной окраски.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.