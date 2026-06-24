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Смоленские дома ждет тотальный разбор: губернатор заставил ведомства ускориться ради перемен

Россия » Центр » Смоленск

Смоленская область включает форсаж в обновлении жилого сектора. Губернатор Василий Анохин выставил жесткий график: до конца текущего года в работу запустят более 1000 многоквартирных домов по всему региону. Это не просто косметическая подкраска фасадов, а полная переборка "двигателя" городского хозяйства — от систем отопления до кровельных перекрытий.

Институт жкх
Фото: commons.wikimedia.org by Александр из Томска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Институт жкх

Приоритеты и болевые точки

Власти отказались от принципа "всем поровну" в пользу хирургической точности. Первыми в ремонтные боксы отправляются здания с критическим износом. Под прицелом инженеров — дырявые крыши, гнилые коммуникации и фасады, потерявшие теплозащитные свойства. Тысяча домов — дистанция внушительная, требующая синхронизации всех строительных циклов.

"Мы прекращаем практику точечных латок. Программа требует комплексного подхода: замена труб в подвале должна идти одновременно с утеплением контура здания, иначе это пустая трата ресурсов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Тип работ Ожидаемый результат
Замена инженерных сетей Снижение аварийности на 40%
Утепление фасадов Сокращение теплопотерь на 25-30%
Ремонт подъездов и дворов Создание безопасной среды

Бюджетная гидравлика и подрядчики

Для запуска такого механизма область уже начала перекачку средств из регионального бюджета. Финансовое топливо должно обеспечить бесперебойную работу подрядчиков, которых выберут в ближайшие месяцы. К исполнителю теперь предъявляют жесткие технические требования: экологические стандарты и санитарная чистота на объекте — не пожелание, а обязательство.

"Для регионального бюджета такие объемы — серьезное испытание на прочность. Главное, чтобы темпы освоения средств не шли вразрез с качеством приемки объектов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

До конца года строители обязаны полностью сдать "под ключ" первые 100 домов. Остальной массив уйдет в работу на следующий сезон. Жителей обещают не оставлять в роли пассивных наблюдателей: собственники квартир получат право голоса при утверждении финальных планов благоустройства территорий.

"Благоустройство — это не только асфальт. Важно интегрировать современные решения в старую застройку, чтобы двор перестал быть просто парковкой", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о капремонте

Как формируется очередь на ремонт?

В приоритете здания с максимальным износом несущих конструкций и инженерных систем, зафиксированным техпаспортами ИГЖН.

Могут ли жители изменить перечень работ?

Да, через общее собрание собственников можно внести корректировки в проект, если они не противоречат нормам безопасности.

Кто контролирует качество материалов?

Технический надзор заказчика и инициативные группы жителей проводят проверку на каждом этапе — от закупки труб до финальной окраски.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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