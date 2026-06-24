Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Столицы в стагнации: Тюменская область показала аномальный взлет активности на рынке жилья
Ошибка в один клик: определенные типы людей, которых чаще всего обманывают цифровые мошенники
Сила, доступная каждому: как научить свое тело, поднимать собственный вес без травм и разочарований
Система против своих: полицейские боятся называть свое место работы инспекторам ГАИ на трассах
Технологический десант в Буньково: делегаты из 60 стран готовят ответ на глобальные вызовы
"Совкомбанк про добро" вошла в число лидеров роста среди платформ онлайн-пожертвований
Такое сегодня не скрыть в Сети: Опра Уинфри спасла репутацию Уитни Хьюстон в критический миг
Казань направила бюджетные транши на поддержку 40 тысяч новорожденных жителей региона
Родителям назвали опасный сигнал: новое увлечение подростков может довести их до комы

Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы за 1300 принятых законов за 5 лет

Россия » Центр » Москва

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заключительном заседании Московской областной Думы VII созыва, где подвели итоги пятилетней работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы
Фото: Екатерина Агеева
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы

Глава региона вручил депутатам государственные и областные награды и поблагодарил парламентариев за совместную работу.

"Считаю, что партнерство в любом деле — это очень важное подспорье. Пять лет пролетели быстро, и всегда задаешь себе вопрос: что сделано за этот период и какие задачи стоят перед нами в следующем? Мы — одна команда. И от того, насколько убедительно, искренне и точно мы можем отвечать на запросы людей в каждом уголке Подмосковья, зависит очень многое", — сказал Воробьев.

За пять лет депутаты приняли порядка 1,3 тыс. региональных законов, 11 из которых получили поддержку на федеральном уровне и стали законами для всей страны. Среди них — штрафы за выброс строительного мусора с фиксацией на автоматические камеры и увеличение штрафов за переход ж/д путей в неположенном месте, что помогло снизить смертность на 30%.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что за последние годы в регионе сформирована система помощи участникам СВО и их семьям, включающая 41 федеральную и 36 областных мер поддержки. Также принят закон о профилактике абортов и защите материнства, развивается сеть центров медико-социальной помощи женщинам. Число многодетных семей выросло до 119 тыс. — более чем на треть.

Депутаты утвердили меры поддержки учителей и врачей, включая ежемесячные выплаты на жилье и программу "Земля врачам". Законодательно поддержаны программы реновации и расселения аварийного жилья, закреплен механизм жилищных сертификатов. Приняты законы об ограничении продажи алкоголя в МКД и ночной торговле в общепите — почти 1,6 тыс. точек прекратили продажу алкоголя или закрылись.

Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что Подмосковье вошло в тройку лидеров национального инвестиционного рейтинга.

"Созданный в Подмосковье стандарт поддержки участников СВО мы приводим в пример всей стране. То же касается и поддержки многодетных семей", — сказал он. На рассмотрении находятся еще семь законодательных инициатив региона.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Происшествия
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Еда и рецепты
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Овощи
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Последние материалы
Экономика выживания на земле: псковские фермеры нашли способ кратно увеличить доходы в кризис
Урожай под угрозой: какая ошибка при подкормке смородины в июне лишает дачников сладких ягод
Клетки-убийцы патрулируют организм: самарский метод лишил рак шансов на скрытый рецидив
Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы за 1300 принятых законов за 5 лет
Слишком много энергии пугает: супруга Эрнста объяснила причины холодности русского взгляда
Кроссовки и стиральная машина останутся целы: при стирке в барабан стоит добавить одну вещь
Золотистая корочка и нежная начинка: готовим лучшие несладкие сырники с овсянкой
Сахар в крови теперь под присмотром смартфона: опасные скачки больше не придется ловить вслепую
Жесткие стандарты нацпроекта: дорожный узел в Коми преобразился после внедрения новых технологий
Пока вся страна резко уходит в минус: Татарстан пошел наперекор рынку и выдал рекордные миллиарды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.