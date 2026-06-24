Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы за 1300 принятых законов за 5 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заключительном заседании Московской областной Думы VII созыва, где подвели итоги пятилетней работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Екатерина Агеева Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы

Глава региона вручил депутатам государственные и областные награды и поблагодарил парламентариев за совместную работу.

"Считаю, что партнерство в любом деле — это очень важное подспорье. Пять лет пролетели быстро, и всегда задаешь себе вопрос: что сделано за этот период и какие задачи стоят перед нами в следующем? Мы — одна команда. И от того, насколько убедительно, искренне и точно мы можем отвечать на запросы людей в каждом уголке Подмосковья, зависит очень многое", — сказал Воробьев.

За пять лет депутаты приняли порядка 1,3 тыс. региональных законов, 11 из которых получили поддержку на федеральном уровне и стали законами для всей страны. Среди них — штрафы за выброс строительного мусора с фиксацией на автоматические камеры и увеличение штрафов за переход ж/д путей в неположенном месте, что помогло снизить смертность на 30%.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что за последние годы в регионе сформирована система помощи участникам СВО и их семьям, включающая 41 федеральную и 36 областных мер поддержки. Также принят закон о профилактике абортов и защите материнства, развивается сеть центров медико-социальной помощи женщинам. Число многодетных семей выросло до 119 тыс. — более чем на треть.

Депутаты утвердили меры поддержки учителей и врачей, включая ежемесячные выплаты на жилье и программу "Земля врачам". Законодательно поддержаны программы реновации и расселения аварийного жилья, закреплен механизм жилищных сертификатов. Приняты законы об ограничении продажи алкоголя в МКД и ночной торговле в общепите — почти 1,6 тыс. точек прекратили продажу алкоголя или закрылись.

Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что Подмосковье вошло в тройку лидеров национального инвестиционного рейтинга.

"Созданный в Подмосковье стандарт поддержки участников СВО мы приводим в пример всей стране. То же касается и поддержки многодетных семей", — сказал он. На рассмотрении находятся еще семь законодательных инициатив региона.