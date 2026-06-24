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Клетки-убийцы патрулируют организм: самарский метод лишил рак шансов на скрытый рецидив

Россия » Поволжье » Самара

Самара официально вступила в лигу высокотехнологичной гематологии. СамГМУ получил лицензию на производство CAR-T — клеточного "спецназа", способного выжигать опухоли, перед которыми пасует классическая химия. Это не просто очередная таблетка, а генная инженерия на службе у постели больного. Гематологи получили инструмент для борьбы с В-клеточными лимфомами, которые раньше считались билетом в один конец.

Молекула и радиация
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Молекула и радиация

Генетическое оружие: как это работает

CAR-T терапия — это персонализированная медицина в абсолюте. Врач берет Т-лимфоциты пациента и превращает их в наемных убийц рака. С помощью генных технологий им "пришивают" химерный антигенный рецептор (CAR). Этот белок работает как высокоточный тепловизор: он распознает специфические маркеры опухоли в любой части тела. Клетка-убийца стыкуется с онкоклеткой по принципу ключа к замку и ликвидирует цель без пощады.

"Химиотерапия — это ковровая бомбардировка. Она бьет быстро, но препараты столь же стремительно покидают кровоток, оставляя шансы рецидиву. Модифицированные клетки живут в организме до двух лет, патрулируя ткани. Если опухоль решит вернуться, они уничтожат ее в зародыше", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Производственный цикл: от вены до бокса

Процесс напоминает высокотехнологичный конвейер. Сначала аферез — забор крови. Затем в чистых помещениях лаборатории Т-клетки "обучают" и размножают до миллионов единиц. Пока биоматериал зреет на заводе СамГМУ (это занимает 1-2 недели), пациента готовят "мягкой" химией, чтобы расчистить плацдарм для введения десанта. Замороженные порции живого лекарства возвращают в вену, где они начинают бесконечную охоту.

Параметр Стандартная химия CAR-T терапия
Механизм Токсическое поражение делящихся клеток Адресное уничтожение иммунитетом
Срок действия Пока препарат в крови (часы/дни) Пожизненный или длительный патруль (до 2 лет)

"Инфраструктура клиник СамГМУ в 2024 году обновилась до стандартов 'чистых зон'. Герметичные боксы и современные системы вентиляции — это не роскошь, а необходимость для пациентов с обнуленным на время лечения иммунитетом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Доступность и квоты: кто получит лечение

Технология перестала быть экзотикой для избранных. В Самарском медуниверситете готовы принимать от 100 до 200 пациентов ежегодно. Важный момент: лечение доступно в рамках ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи) по федеральным квотам. Заявку может подать житель любого региона РФ. Если страховая медицина буксует, предусмотрены и платные протоколы, но основной упор идет на государственное финансирование.

"Это не панацея от любого рака. Речь идет о конкретных мишенях при лимфомах и миеломах. Но для тех, кто прошел через три круга безуспешной терапии, этот метод — реальный шанс на длительную ремиссию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Заменяет ли этот метод пересадку костного мозга?

CAR-T нередко называют "живым лекарством". Технология может использоваться как самостоятельный метод, так и как мостик к трансплантации, если нужно быстро снизить опухолевую нагрузку.

Насколько это безопасно?

У метода есть специфические побочные эффекты, например, синдром выброса цитокинов. Именно поэтому лечение проводится только в специализированных клиниках с реанимационным сопровождением.

Нужно ли ждать донорские клетки?

Нет. Прелесть метода в использовании собственного материала пациента. Риск отторжения минимален, так как клетки генетически идентичны организму-хозяину.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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