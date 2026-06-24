Авиакомпания "Азимут" потребовала от Минэнерго РФ вмешаться в ситуацию с дефицитом керосина

Российский авиарынок столкнулся с резким дефицитом керосина. Ростовский перевозчик "Азимут" направил экстренное обращение в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Компания требует вмешательства Минэнерго РФ. Текущая модель снабжения разрушает экономику полетов на отечественных лайнерах Superjet 100. Это критический сигнал: когда издержки растут вертикально, расписание полетов превращается в фикцию.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Топливные лимиты и форс-мажор

Ситуация деградирует с начала июня. Поставщики уведомили компанию о принудительном сокращении отгрузок на 30%. Причина — аварийные остановки на НПЗ. Рынок моментально отреагировал сужением предложения и неконтролируемым ростом чека. Для перевозчика, работающего в жестком бюджетном сегменте, это означает потерю маневренности и угрозу остановки 50 внутренних и международных маршрутов.

"Это системный сбой. Рынок керосина сейчас напоминает перегретый котел. Если регулятор не откроет клапан через дополнительные объемы на бирже, мы увидим паралич региональных перевозок", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Механизм демпфера перестал страховать компании. Пока мировые котировки на нефть снижаются три месяца подряд, внутренний ценник в России игнорирует гравитацию. Авиакомпании вынуждены закладывать эти риски в стоимость билета, что неизбежно ударит по пассажиропотоку и инвестиционному климату в отрасли.

Махачкалинский ценовой зашкал

Географическая диспропорция достигла абсурда. В Махачкале цена тонны керосина взлетела на 64%. Показатель в 157 тысяч рублей за тонну (без учета НДС) делает рейсы в регион планово-убыточными. Средний рост цен по российским хабам составил 17%, что в разы опережает инфляционные ожидания и возможности операционной прибыли перевозчиков.

Показатель Значение / Последствие Рост цены в Махачкале +64% за три недели Среднее подорожание по РФ Более 17% Реакция авиакомпании Запрос в АЭВТ и Минэнерго Статус полетной программы Под угрозой сокращения

"Такой ценовой скачок блокирует любые долгосрочные контракты. Мы видим классический пример дисбаланса, когда инфраструктурные издержки съедают весь оборотный капитал компании", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Логика регулятора и риски

Стабилизация ситуации требует цифровой прозрачности распределения ресурсов. Форс-мажоры на заводах не должны превращаться в налог на авиацию. Если Минэнерго не обеспечит принудительное насыщение внутреннего рынка, частные игроки будут вынуждены консервировать флот. Для "Азимута", эксплуатирующего российский Superjet, это вдвойне болезненно — компания несет повышенную нагрузку по поддержанию летной годности новой техники.

"Без стабилизации цен на ГСМ мы получим эффект домино: отмена рейсов — рост цен на билеты — падение доходов аэропортов. Необходимы жесткие лимиты на стоимость заправки в хабах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы об авиатопливе

Почему керосин дорожает при дешевеющей нефти?

Внутренний рынок изолирован. Ремонты на НПЗ создают локальный дефицит, который биржевые спекулянты превращают в ценовое ралли. Текущая логистика не справляется с перераспределением объемов.

Как это отразится на пассажирах?

Компании будут вводить дополнительные топливные сборы. Если ситуация не стабилизируется до конца месяца, стоимость перелета может вырасти на 10-15%.

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