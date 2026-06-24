Пустыри больше не вернутся: в Ростовской области внедрили новые стандарты сельской урбанистики

Тацинский район Ростовской области за пять лет прошел через капитальную переборку социальной инфраструктуры. На обновление 91 объекта потратили более 2 миллиардов рублей. Масштаб работ оценили спикер регионального Заксобрания Александр Ищенко и глава областного следственного управления СК РФ Аслан Хуаде. Основной удар пришелся на благоустройство, дошкольное образование и системы жизнеобеспечения станиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Belousov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тацинский вокзал

Инженерная прошивка и социальный каркас

Обновление района начали с фасадов и финала — общественных зон. На площади Калинина привычный пустырь заменили технологичным пространством. Вместо изношенного асфальта — безопасное покрытие детских площадок, вместо случайного полива — интеллектуальные системы орошения. Безопасность периметра теперь контролируют камеры видеонаблюдения, завязанные в единую сеть.

"В Тацинском районе за пятилетку капитально отремонтировали системы водоснабжения в нескольких поселениях, включая райцентр. Без надежных труб и стабильного давления в кранах любые разговоры о комфорте бессмысленны", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с "косметикой" площадей шла работа над функционалом жизнеобеспечения. Водоотведение, теплоснабжение и газификация стали фундаментом, на котором район выстраивает новую логистику. Ремонт сетей в станице Тацинской снял хронические вопросы по качеству коммунальных услуг, которые копились десятилетиями.

Параметр обновления Результат за 5 лет Количество объектов 91 единица (ремонт и стройка) Общий объем инвестиций Свыше 2 миллиардов рублей Ключевой профиль ЖКХ, образование, урбанистика

Образовательный контур: от садов до интернатов

Детский сад "Радуга" прошел через полную перепрошивку. За три года в здании заменили всё - от кровли до дверных коробок. Теперь это не просто стены, а современный хаб для 70 воспитанников с новыми игровыми зонами на улице. Аналогичный подход применили к коррекционной школе-интернату. Проект имеет межрайонное значение: здесь учатся дети из пяти соседних территорий, включая Морозовский и Обливский районы.

"Нам критически важно понимать, в какой среде растет новое поколение. Тацинский район по качеству созданных условий для детей заслуживает высший балл", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Для коррекционной школы была важна не только эстетика, но и специализированная среда. Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья потребовало детальной проработки интерьеров и логистики внутри здания. Это позволяет интегрировать воспитанников в полноценную жизнь, используя современные образовательные стандарты.

Стратегия сельской урбанистики

Ростовская область сохраняет статус аграрного цеха страны, что диктует свои правила игры. При огромной протяженности территорий создание "городского" комфорта в станицах становится вопросом выживания экономики. Если в районе нет воды и нормальных школ, кадры будут вымываться в мегаполисы. Сейчас власти формируют план на следующую пятилетку, опираясь на текущий опыт.

"Программа развития сельских территорий — это комплексный механизм. Мы латаем не дыры, а меняем структуру: дороги, свет, газ и социалка должны работать как часы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Текущие результаты в Тацинском районе показывают, что бюджетные вливания трансформируются в реальное качество жизни. Новая программа развития региона будет учитывать запросы жителей, зафиксированные в ходе последних инспекций. Основной упор сделают на закрепление людей на местах через расширение инфраструктурного охвата.

Ответы на популярные вопросы о развитии Тацинского района

Откуда взялись средства на такой масштабный ремонт?

Финансирование шло через Народную программу, аккумулирующую бюджетные ресурсы федерального и регионального уровней для точечного решения проблем территорий.

Почему в списке объектов много школ и детских садов?

Это попытка остановить миграцию населения. Наличие современных условий для воспитания детей — ключевой фактор при выборе места жительства для молодых специалистов в АПК.

Какие работы запланированы на следующие пять лет?

Сейчас идет сбор заявок от жителей. Приоритетом останется модернизация ЖКХ и транспортной доступности отдаленных хуторов.

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