Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микровзрывы прямо в скважине: российская разработка обнулила затраты на добычу нефти в Арктике
Фальшивка вместо надежды: жестокая манипуляция лишает хозяев пропавших животных денег и веры в людей
Люди десятилетиями ждали чистую воду: в Лагани запустили масштабную модернизацию ЖКХ
Целый остров размером с Сицилию: человеческая жадность лишила Каспийское море огромных площадей
В горах Дагестана вскрыли наглую схему: хищническая выработка недр обернулась тяжелыми потерями
Жесткая арифметика в Бурятии: северные районы региона готовят к глобальной трансформации
Отпуск без нервов стал важнее моря: россияне открыли для себя неожиданный формат отдыха
Семейная тирания осталась в прошлом: Мадонна прервала молчание после тяжёлого разрыва с дочерью
Машина заглохла после АЗС: единственный рабочий порядок действий для полного возврата денег

Пустыри больше не вернутся: в Ростовской области внедрили новые стандарты сельской урбанистики

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Тацинский район Ростовской области за пять лет прошел через капитальную переборку социальной инфраструктуры. На обновление 91 объекта потратили более 2 миллиардов рублей. Масштаб работ оценили спикер регионального Заксобрания Александр Ищенко и глава областного следственного управления СК РФ Аслан Хуаде. Основной удар пришелся на благоустройство, дошкольное образование и системы жизнеобеспечения станиц.

Тацинский вокзал
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Belousov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тацинский вокзал

Инженерная прошивка и социальный каркас

Обновление района начали с фасадов и финала — общественных зон. На площади Калинина привычный пустырь заменили технологичным пространством. Вместо изношенного асфальта — безопасное покрытие детских площадок, вместо случайного полива — интеллектуальные системы орошения. Безопасность периметра теперь контролируют камеры видеонаблюдения, завязанные в единую сеть.

"В Тацинском районе за пятилетку капитально отремонтировали системы водоснабжения в нескольких поселениях, включая райцентр. Без надежных труб и стабильного давления в кранах любые разговоры о комфорте бессмысленны", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с "косметикой" площадей шла работа над функционалом жизнеобеспечения. Водоотведение, теплоснабжение и газификация стали фундаментом, на котором район выстраивает новую логистику. Ремонт сетей в станице Тацинской снял хронические вопросы по качеству коммунальных услуг, которые копились десятилетиями.

Параметр обновления Результат за 5 лет
Количество объектов 91 единица (ремонт и стройка)
Общий объем инвестиций Свыше 2 миллиардов рублей
Ключевой профиль ЖКХ, образование, урбанистика

Образовательный контур: от садов до интернатов

Детский сад "Радуга" прошел через полную перепрошивку. За три года в здании заменили всё - от кровли до дверных коробок. Теперь это не просто стены, а современный хаб для 70 воспитанников с новыми игровыми зонами на улице. Аналогичный подход применили к коррекционной школе-интернату. Проект имеет межрайонное значение: здесь учатся дети из пяти соседних территорий, включая Морозовский и Обливский районы.

"Нам критически важно понимать, в какой среде растет новое поколение. Тацинский район по качеству созданных условий для детей заслуживает высший балл", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Для коррекционной школы была важна не только эстетика, но и специализированная среда. Создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья потребовало детальной проработки интерьеров и логистики внутри здания. Это позволяет интегрировать воспитанников в полноценную жизнь, используя современные образовательные стандарты.

Стратегия сельской урбанистики

Ростовская область сохраняет статус аграрного цеха страны, что диктует свои правила игры. При огромной протяженности территорий создание "городского" комфорта в станицах становится вопросом выживания экономики. Если в районе нет воды и нормальных школ, кадры будут вымываться в мегаполисы. Сейчас власти формируют план на следующую пятилетку, опираясь на текущий опыт.

"Программа развития сельских территорий — это комплексный механизм. Мы латаем не дыры, а меняем структуру: дороги, свет, газ и социалка должны работать как часы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Текущие результаты в Тацинском районе показывают, что бюджетные вливания трансформируются в реальное качество жизни. Новая программа развития региона будет учитывать запросы жителей, зафиксированные в ходе последних инспекций. Основной упор сделают на закрепление людей на местах через расширение инфраструктурного охвата.

Ответы на популярные вопросы о развитии Тацинского района

Откуда взялись средства на такой масштабный ремонт?

Финансирование шло через Народную программу, аккумулирующую бюджетные ресурсы федерального и регионального уровней для точечного решения проблем территорий.

Почему в списке объектов много школ и детских садов?

Это попытка остановить миграцию населения. Наличие современных условий для воспитания детей — ключевой фактор при выборе места жительства для молодых специалистов в АПК.

Какие работы запланированы на следующие пять лет?

Сейчас идет сбор заявок от жителей. Приоритетом останется модернизация ЖКХ и транспортной доступности отдаленных хуторов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, политолог Владимир Орлов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Овощи
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Еда и рецепты
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Мир. Новости мира
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Последние материалы
Находка стала лидером Приморского края по темпам промышленного строительства
Новгородские ученые научили трактор кормить землю: выхлоп подают прямо к корням — урожайность повышается в разы
Ливни спутали все карты: в Коми аграрии начали экстренную битву за будущий урожай
Льготная ипотека перестает быть железной гарантией: эта категория заемщиков пострадает больше всех
Бесплатный период закончился: предпринимателей в Омске лишили права на ошибку и предупреждения
В Калмыкии господдержка производителей тонкой шерсти выросла в три раза
Холод в раздевалках и протекающие крыши в прошлом: омские чиновники вскрыли проблемные объекты
В Ростовской области вводят топливный паёк: автобусы могут не выйти на линии уже с этой недели
Дагестан ставит жирную точку: бюджетные вливания навсегда изменят быт тысяч семей в республике
Никаких спецэффектов и голубков: тихий момент с Гарифуллиной определил судьбу Алексея Воробьева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.