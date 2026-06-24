Хватит тонуть после каждого дождя: в Казани затеяли масштабную подземную перестройку артерий

Казань готовится к большой стройке под землей. Власти Татарстана выделили 890 миллионов рублей на то, чтобы город перестал тонуть после каждого ливня. Проект — не косметический ремонт, а полноценная техническая перепрошивка столичных артерий, ответственных за прием дождевых и талых масс.

Фото: pixabay.com by Monsterkoi is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Водосточная труба

Пропускная способность: апгрейд подземных магистралей

Инженерный каркас города требует немедленной ревизии. Старые коллекторы давно не справляются с нагрузкой растущих кварталов. Проект предполагает замену ветхих труб и расширение диаметра существующих узлов. Это должно ликвидировать "узкие места", где вода скапливается во время паводков, превращая дороги в реки.

"Вливание сотен миллионов в невидимую глазу инфраструктуру — это страховой полис для городского бюджета. Каждый рубль в ливневку позволяет избежать десятикратных убытков от разрушенного асфальта и подтопленных подвалов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Рабочие бригады пройдут по всем районам Казани. Модернизация разбита на этапы, чтобы не парализовать движение в столице. Акцент сделан на наиболее проблемных точках, где глубина луж после штормов традиционно бьет рекорды. Правительство региона уже подтвердило наличие средств в бюджете.

Чистота и напор: от насосов до очистных

Проект не ограничивается прокладкой новых труб. Модернизация затронет насосные станции, которые должны оперативно перекачивать колоссальные объемы воды. Параллельно обновится оборудование очистных сооружений. Город обязан не просто сбрасывать стоки, а фильтровать их, чтобы не нагружать экологию Казанки и Волги.

"Системы водоотведения в мегаполисе изношены до предела. Усиление коллекторного кольца — это не прихоть, а вопрос выживания дорожной сети в условиях климатических колебаний", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Власти планируют интегрировать обновленные участки в общую сеть контроля за состоянием ЖКХ. Это позволит быстрее реагировать на засоры и аварии. Масштаб работ указывает на попытку закрыть проблему подтоплений на десятилетия вперед, а не просто пережить ближайшую весну.

Параметр модернизации Ожидаемый результат Объем финансирования 890 млн рублей из республиканского бюджета Основные работы Замена сетей, апгрейд НС и очистных География проекта Все административные районы Казани

"Износ сетей — главная головная боль крупных городов. Прямые инвестиции в ливневку помогут снизить тарифную нагрузку за счет автоматизации процессов и уменьшения аварийности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о модернизации ливневки

Когда начнутся основные работы?

Старт этапов привязан к графику дорожных работ в районах Казани. Финансирование уже одобрено правительством, что позволяет начать тендерные процедуры и закупку комплектующих.

Поможет ли это при экстремальных ливнях?

Проект направлен на замену "узких мест" коллекторов. Это существенно повысит скорость ухода воды с дорожного полотна, даже при залповых выбросах осадков.

Будут ли перекрывать дороги?

Локальные ограничения неизбежны в местах вскрытия грунта для демонтажа старых труб, однако работы будут синхронизированы с плановым ремонтом улиц.

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