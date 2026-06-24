Хватит тонуть после каждого дождя: в Казани затеяли масштабную подземную перестройку артерий

Казань готовится к большой стройке под землей. Власти Татарстана выделили 890 миллионов рублей на то, чтобы город перестал тонуть после каждого ливня. Проект — не косметический ремонт, а полноценная техническая перепрошивка столичных артерий, ответственных за прием дождевых и талых масс.
Инженерный каркас города требует немедленной ревизии. Старые коллекторы давно не справляются с нагрузкой растущих кварталов. Проект предполагает замену ветхих труб и расширение диаметра существующих узлов. Это должно ликвидировать "узкие места", где вода скапливается во время паводков, превращая дороги в реки.
"Вливание сотен миллионов в невидимую глазу инфраструктуру — это страховой полис для городского бюджета. Каждый рубль в ливневку позволяет избежать десятикратных убытков от разрушенного асфальта и подтопленных подвалов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Рабочие бригады пройдут по всем районам Казани. Модернизация разбита на этапы, чтобы не парализовать движение в столице. Акцент сделан на наиболее проблемных точках, где глубина луж после штормов традиционно бьет рекорды. Правительство региона уже подтвердило наличие средств в бюджете.
Проект не ограничивается прокладкой новых труб. Модернизация затронет насосные станции, которые должны оперативно перекачивать колоссальные объемы воды. Параллельно обновится оборудование очистных сооружений. Город обязан не просто сбрасывать стоки, а фильтровать их, чтобы не нагружать экологию Казанки и Волги.
"Системы водоотведения в мегаполисе изношены до предела. Усиление коллекторного кольца — это не прихоть, а вопрос выживания дорожной сети в условиях климатических колебаний", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Власти планируют интегрировать обновленные участки в общую сеть контроля за состоянием ЖКХ. Это позволит быстрее реагировать на засоры и аварии. Масштаб работ указывает на попытку закрыть проблему подтоплений на десятилетия вперед, а не просто пережить ближайшую весну.
|Параметр модернизации
|Ожидаемый результат
|Объем финансирования
|890 млн рублей из республиканского бюджета
|Основные работы
|Замена сетей, апгрейд НС и очистных
|География проекта
|Все административные районы Казани
"Износ сетей — главная головная боль крупных городов. Прямые инвестиции в ливневку помогут снизить тарифную нагрузку за счет автоматизации процессов и уменьшения аварийности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Старт этапов привязан к графику дорожных работ в районах Казани. Финансирование уже одобрено правительством, что позволяет начать тендерные процедуры и закупку комплектующих.
Проект направлен на замену "узких мест" коллекторов. Это существенно повысит скорость ухода воды с дорожного полотна, даже при залповых выбросах осадков.
Локальные ограничения неизбежны в местах вскрытия грунта для демонтажа старых труб, однако работы будут синхронизированы с плановым ремонтом улиц.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.