Северная Осетия готовится к масштабному расширению зоны покрытия мобильной сети. К 2026 году высокоскоростной интернет придет в семь населенных пунктов республики, которые ранее оставались в "слепой зоне". Региону удалось защитить расширенную квоту на строительство базовых станций, увеличив план в два раза — с двух до четырех объектов, еще три вышки согласованы сверх установленных лимитов.
Процесс распределения частот и оборудования напоминает сложную партию в шахматы, где каждый ход подкреплен обоснованием социального эффекта. Председатель комитета цифрового развития республики Даниил Гахов подтвердил, что республика получила "зеленый свет" на расширение программы после прямых переговоров руководства региона с федеральным центром.
"В этом году глава региона встречался с министром связи и массовых коммуникаций Денисом Медведевым. Мы получили положительный ответ на просьбу о расширении квоты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Увеличение поставок оборудования — это не просто бонус, а результат работы по нацпроекту "Цифровая экономика". Осетия использует федеральные рычаги, чтобы закрыть потребности малых аулов и труднодоступных территорий, где коммерческие операторы не видят прямой выгоды.
На данный момент технологический скелет республики состоит из 14 базовых станций. Новые объекты станут надстройкой, которая должна окончательно устранить цифровое неравенство между Владикавказом и горными районами. По расчетам профильного комитета, запуск семерки новых вышек позволит "зацепить" устойчивым сигналом львиную долю населения.
"Мы уже имеем 14 станций, теперь в 2026 году появится еще семь — всего будет 21 единица. Это покроет потребности более 70% жителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
|Показатель
|Значение к 2026 году
|Общее количество базовых станций
|21 единица
|Новые населенные пункты с LTE
|7 поселений
|Охват населения мобильным интернетом
|свыше 70%
Связь — это лишь фундамент. В планах властей на 2026 год значится полная "перепрошивка" цифровой среды. Это включает в себя не только "палочки" на экране смартфона, но и доступ к госуслугам, телемедицине и образовательным платформам в тех местах, где раньше ловило только радио.
"Проект по созданию инфраструктуры объединит мобильную связь и цифровые сервисы. Это базовое условие для предотвращения оттока населения из сельских районов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Строительство в горной местности требует сложной логистики и согласования частот, чтобы сигнал не "затухал" в рельефе. Процесс идет поэтапно согласно квотам Минцифры.
Новые станции разгрузят существующую сеть и расширят зону бесшовного роуминга внутри республики.
Финансирование идет по федеральному нацпроекту "Цифровая экономика" с привлечением региональных ресурсов.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.