Слепые зоны уходят в прошлое: Северная Осетия добилась радикального пересмотра лимитов на связь

Северная Осетия готовится к масштабному расширению зоны покрытия мобильной сети. К 2026 году высокоскоростной интернет придет в семь населенных пунктов республики, которые ранее оставались в "слепой зоне". Региону удалось защитить расширенную квоту на строительство базовых станций, увеличив план в два раза — с двух до четырех объектов, еще три вышки согласованы сверх установленных лимитов.

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Апгрейд квоты: как лоббировали связь

Процесс распределения частот и оборудования напоминает сложную партию в шахматы, где каждый ход подкреплен обоснованием социального эффекта. Председатель комитета цифрового развития республики Даниил Гахов подтвердил, что республика получила "зеленый свет" на расширение программы после прямых переговоров руководства региона с федеральным центром.

"В этом году глава региона встречался с министром связи и массовых коммуникаций Денисом Медведевым. Мы получили положительный ответ на просьбу о расширении квоты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Увеличение поставок оборудования — это не просто бонус, а результат работы по нацпроекту "Цифровая экономика". Осетия использует федеральные рычаги, чтобы закрыть потребности малых аулов и труднодоступных территорий, где коммерческие операторы не видят прямой выгоды.

Цифровой ландшафт: цифры и охват

На данный момент технологический скелет республики состоит из 14 базовых станций. Новые объекты станут надстройкой, которая должна окончательно устранить цифровое неравенство между Владикавказом и горными районами. По расчетам профильного комитета, запуск семерки новых вышек позволит "зацепить" устойчивым сигналом львиную долю населения.

"Мы уже имеем 14 станций, теперь в 2026 году появится еще семь — всего будет 21 единица. Это покроет потребности более 70% жителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Показатель Значение к 2026 году Общее количество базовых станций 21 единица Новые населенные пункты с LTE 7 поселений Охват населения мобильным интернетом свыше 70%

Инфраструктурный каркас 2026

Связь — это лишь фундамент. В планах властей на 2026 год значится полная "перепрошивка" цифровой среды. Это включает в себя не только "палочки" на экране смартфона, но и доступ к госуслугам, телемедицине и образовательным платформам в тех местах, где раньше ловило только радио.

"Проект по созданию инфраструктуры объединит мобильную связь и цифровые сервисы. Это базовое условие для предотвращения оттока населения из сельских районов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о связи в Осетии

Почему станции строят не сразу везде?

Строительство в горной местности требует сложной логистики и согласования частот, чтобы сигнал не "затухал" в рельефе. Процесс идет поэтапно согласно квотам Минцифры.

Повлияет ли это на качество связи в городах?

Новые станции разгрузят существующую сеть и расширят зону бесшовного роуминга внутри республики.

Кто оплачивает установку вышек?

Финансирование идет по федеральному нацпроекту "Цифровая экономика" с привлечением региональных ресурсов.

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