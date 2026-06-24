Жесткие стандарты нацпроекта: дорожный узел в Коми преобразился после внедрения новых технологий

В селе Корткерос дорожная сеть переходит на новый этап эксплуатации. Реконструкция ключевой четырехкилометровой линии вышла на финишную прямую. Подрядчик "Трударенда" уже сформировал костяк обновленного пути. Бетонные бордюры смонтированы почти полностью. Тротуарную сеть затягивают в асфальт — готовность пешеходных дорожек перевалила за 80%.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рабочий измеряет дорожную разметку на трассе в тумане

Инженерный каркас: от щебня до диодов

Общий пульс стройки зафиксирован на отметке 64,7%. Строители не просто меняют полотно, а внедряют современную логистическую оснастку. На пешеходных переходах монтируют светодиодную оптику. Безопасность обеспечат перильные ограждения и новые знаки. Финальным штрихом станет укрепление обочин асфальтовой крошкой и озеленение прилегающих зон.

"Объект в Корткеросе — это не только асфальт, но и комплексная среда. Мы видим высокую динамику на тротуарах, что критически важно для связности сельской инфраструктуры", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сдача объекта намечена на сентябрь. Работы идут под личным контролем главы региона Ростислава Гольдштейна. Эта точка на карте Коми вписана в общую схему нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который диктует жесткие стандарты качества и сроков исполнения.

Вид работ Процент готовности Щебеночное основание тротуаров 89% Асфальтирование пешеходных зон 81% Общая готовность объекта 64,7%

Конвейер реновации: планы на 2026 год

Республиканский дорожный бюджет уже распределен на годы вперед. В 2026 году дорожники развернут фронт работ на 113 километрах региональных трасс. Акцент смещается в сторону безопасности: запланированы километры новых линий освещения и капитальный ремонт семи мостовых переходов, которые являются узловыми точками северной логистики.

"Масштабные вложения в региональные трассы — это прямая инвестиция в устойчивость локальной экономики. Качественный мост или освещенный участок дороги снижают издержки бизнеса и риски ЧС", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Приоритеты расставлены: малые населенные пункты должны получить транспортную доступность уровня крупных агломераций. Программа охватывает не только промышленное строительство, но и создание комфортных пешеходных связей внутри сёл. Это часть глобальной стратегии по удержанию населения в регионе.

"Юридическая прозрачность контрактов в рамках нацпроектов позволяет жестко спрашивать с подрядчиков за каждый сорванный день. В Корткеросе мы видим пример соблюдения графика", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о дорожных работах в Коми

Когда завершится ремонт в Корткеросе?

Официальный срок завершения всех этапов — сентябрь текущего года, включая благоустройство и озеленение.

Какие дополнительные меры безопасности предусмотрены?

Проект включает установку светодиодных светильников, монтаж перильных ограждений и нанесение современной разметки.

Каковы планы по ремонту мостов в регионе?

В рамках следующего этапа нацпроекта к 2026 году планируется восстановить семь ключевых мостовых сооружений республики.

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