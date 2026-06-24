Ливни спутали все карты: в Коми аграрии начали экстренную битву за будущий урожай

Агропромышленный комплекс Коми столкнулся с климатическим вызовом. Затяжные дожди сбили привычные графики полевых работ и отодвинули сроки посевной. Однако макроэкономические цели требуют жесткого соблюдения планов. Аграрии перешли на форсированный режим, чтобы уложиться в агротехнические окна. Стабилизация процессов позволила закрыть 77 % запланированных площадей под яровой сев.
На текущий момент засеяно 5 522 гектара. Динамика по культурам неоднородна. Однолетние травы занимают 4 647 га (80 % плана). В сегменте многолетних трав под покров зафиксировано перевыполнение — 103 %. Овощной сектор демонстрирует прецизионную точность: план по высадке картофеля исполнен на 98,8 %, а позиции по прочим овощам закрыты полностью.
"Статистика по овощам радует, но переувлажнение почвы — это риск для сохранности урожая. Мы видим, как хозяйства форсируют высадку, чтобы успеть до следующего фронта осадков", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Такая административная и операционная мобилизация соответствует вектору национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Жесткое администрирование сроков позволяет минимизировать потери от "перегрева" почвы после избыточных дождей.
|Культура
|Выполнение плана (%)
|Однолетние травы
|80 %
|Многолетние травы под покров
|103 %
|Картофель
|98,8 %
|Овощные культуры (прочие)
|100 %
Параллельно стартовала кампания по заготовке кормов. Это горькое, но необходимое лекарство для отрасли: дефицит сенажа в зимний период обходится бюджету слишком дорого. Сейчас объемы символические — 680 тонн сенажа и 5 310 тонн силоса. Это лишь начало длинного инвестиционного цикла в кормопроизводстве.
"Цифры по силосу пока на уровне статистической погрешности, но важен сам запуск процесса. Продовольственная безопасность начинается не с магазинной полки, а с баланса кормов в племенных хозяйствах", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.
Прогноз метеослужб дает регуляторам умеренный оптимизм. Ожидаемое "окно" сухой погоды позволит нарастить темпы уборки зеленой массы и завершить яровой сев. Инвестиционный климат в агросекторе региона напрямую зависит от способности аграриев адаптироваться к волатильности климата.
"Любое нарушение сроков сева — это прямые убытки и пересмотр прогнозов прибыли. Мы следим за тем, чтобы задержки не превратились в системный кризис ликвидности для фермеров", — объяснил экономист по рынку труда Ирина Костина.
Обильные осадки вызвали переувлажнение почвы, что сделало невозможным выход техники в поля в стандартные сроки. Отставание сейчас компенсируется за счет работы в усиленном режиме.
Нет. План по посадке картофеля и овощей выполнен практически на 100 %, что гарантирует стабильность предложения на внутреннем рынке.
Работы идут в рамках обеспечения продовольственной безопасности. Основной задачей является создание независимой кормовой базы для животноводства и снижение зависимости от внешних поставок овощной продукции.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.