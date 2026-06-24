Ливни спутали все карты: в Коми аграрии начали экстренную битву за будущий урожай

Агропромышленный комплекс Коми столкнулся с климатическим вызовом. Затяжные дожди сбили привычные графики полевых работ и отодвинули сроки посевной. Однако макроэкономические цели требуют жесткого соблюдения планов. Аграрии перешли на форсированный режим, чтобы уложиться в агротехнические окна. Стабилизация процессов позволила закрыть 77 % запланированных площадей под яровой сев.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рожь

Цифровой срез посевной: травы и овощи

На текущий момент засеяно 5 522 гектара. Динамика по культурам неоднородна. Однолетние травы занимают 4 647 га (80 % плана). В сегменте многолетних трав под покров зафиксировано перевыполнение — 103 %. Овощной сектор демонстрирует прецизионную точность: план по высадке картофеля исполнен на 98,8 %, а позиции по прочим овощам закрыты полностью.

"Статистика по овощам радует, но переувлажнение почвы — это риск для сохранности урожая. Мы видим, как хозяйства форсируют высадку, чтобы успеть до следующего фронта осадков", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Такая административная и операционная мобилизация соответствует вектору национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Жесткое администрирование сроков позволяет минимизировать потери от "перегрева" почвы после избыточных дождей.

Культура Выполнение плана (%) Однолетние травы 80 % Многолетние травы под покров 103 % Картофель 98,8 % Овощные культуры (прочие) 100 %

Кормовая база: фундамент животноводства

Параллельно стартовала кампания по заготовке кормов. Это горькое, но необходимое лекарство для отрасли: дефицит сенажа в зимний период обходится бюджету слишком дорого. Сейчас объемы символические — 680 тонн сенажа и 5 310 тонн силоса. Это лишь начало длинного инвестиционного цикла в кормопроизводстве.

"Цифры по силосу пока на уровне статистической погрешности, но важен сам запуск процесса. Продовольственная безопасность начинается не с магазинной полки, а с баланса кормов в племенных хозяйствах", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Прогноз метеослужб дает регуляторам умеренный оптимизм. Ожидаемое "окно" сухой погоды позволит нарастить темпы уборки зеленой массы и завершить яровой сев. Инвестиционный климат в агросекторе региона напрямую зависит от способности аграриев адаптироваться к волатильности климата.

"Любое нарушение сроков сева — это прямые убытки и пересмотр прогнозов прибыли. Мы следим за тем, чтобы задержки не превратились в системный кризис ликвидности для фермеров", — объяснил экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о посевной в Коми

Как погода повлияла на итоговые цифры?

Обильные осадки вызвали переувлажнение почвы, что сделало невозможным выход техники в поля в стандартные сроки. Отставание сейчас компенсируется за счет работы в усиленном режиме.

Будет ли дефицит овощей в регионе?

Нет. План по посадке картофеля и овощей выполнен практически на 100 %, что гарантирует стабильность предложения на внутреннем рынке.

Каковы стратегические цели этих работ?

Работы идут в рамках обеспечения продовольственной безопасности. Основной задачей является создание независимой кормовой базы для животноводства и снижение зависимости от внешних поставок овощной продукции.

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