Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая красивая Россия часто остаётся за кадром: настоящие открытия начинаются там, где кончается дорога
Слепые зоны уходят в прошлое: Северная Осетия добилась радикального пересмотра лимитов на связь
Пляж Санта-Моники выдал триллер: Эми Адамс вспомнила, как вытащила человека с того света
Фитнес-резинки дарят фигуру мечты? Как на самом деле работает модный девайс
ИГЖН Пермского края: жителям региона вернули более 7,8 млн рублей незаконных переплат за ЖКУ
Высыпания на спине объявили войну платьям: причины, которые множат прыщи на теле
Чужие руки потянулись к смартфону: водителям объяснили фатальный риск добровольной разблокировки
Глаза выдают усталость раньше возраста: эти приёмы меняют взгляд без сложного макияжа
Миллионы на счета медиков: Псковская область кардинально изменила правила поддержки кадров

Ливни спутали все карты: в Коми аграрии начали экстренную битву за будущий урожай

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Агропромышленный комплекс Коми столкнулся с климатическим вызовом. Затяжные дожди сбили привычные графики полевых работ и отодвинули сроки посевной. Однако макроэкономические цели требуют жесткого соблюдения планов. Аграрии перешли на форсированный режим, чтобы уложиться в агротехнические окна. Стабилизация процессов позволила закрыть 77 % запланированных площадей под яровой сев.

Рожь
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рожь

Цифровой срез посевной: травы и овощи

На текущий момент засеяно 5 522 гектара. Динамика по культурам неоднородна. Однолетние травы занимают 4 647 га (80 % плана). В сегменте многолетних трав под покров зафиксировано перевыполнение — 103 %. Овощной сектор демонстрирует прецизионную точность: план по высадке картофеля исполнен на 98,8 %, а позиции по прочим овощам закрыты полностью.

"Статистика по овощам радует, но переувлажнение почвы — это риск для сохранности урожая. Мы видим, как хозяйства форсируют высадку, чтобы успеть до следующего фронта осадков", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Такая административная и операционная мобилизация соответствует вектору национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Жесткое администрирование сроков позволяет минимизировать потери от "перегрева" почвы после избыточных дождей.

Культура Выполнение плана (%)
Однолетние травы 80 %
Многолетние травы под покров 103 %
Картофель 98,8 %
Овощные культуры (прочие) 100 %

Кормовая база: фундамент животноводства

Параллельно стартовала кампания по заготовке кормов. Это горькое, но необходимое лекарство для отрасли: дефицит сенажа в зимний период обходится бюджету слишком дорого. Сейчас объемы символические — 680 тонн сенажа и 5 310 тонн силоса. Это лишь начало длинного инвестиционного цикла в кормопроизводстве.

"Цифры по силосу пока на уровне статистической погрешности, но важен сам запуск процесса. Продовольственная безопасность начинается не с магазинной полки, а с баланса кормов в племенных хозяйствах", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Прогноз метеослужб дает регуляторам умеренный оптимизм. Ожидаемое "окно" сухой погоды позволит нарастить темпы уборки зеленой массы и завершить яровой сев. Инвестиционный климат в агросекторе региона напрямую зависит от способности аграриев адаптироваться к волатильности климата.

"Любое нарушение сроков сева — это прямые убытки и пересмотр прогнозов прибыли. Мы следим за тем, чтобы задержки не превратились в системный кризис ликвидности для фермеров", — объяснил экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о посевной в Коми

Как погода повлияла на итоговые цифры?

Обильные осадки вызвали переувлажнение почвы, что сделало невозможным выход техники в поля в стандартные сроки. Отставание сейчас компенсируется за счет работы в усиленном режиме.

Будет ли дефицит овощей в регионе?

Нет. План по посадке картофеля и овощей выполнен практически на 100 %, что гарантирует стабильность предложения на внутреннем рынке.

Каковы стратегические цели этих работ?

Работы идут в рамках обеспечения продовольственной безопасности. Основной задачей является создание независимой кормовой базы для животноводства и снижение зависимости от внешних поставок овощной продукции.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Военные новости
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Авто
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Военные новости
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Последние материалы
Находка стала лидером Приморского края по темпам промышленного строительства
Новгородские ученые научили трактор кормить землю: выхлоп подают прямо к корням — урожайность повышается в разы
Ливни спутали все карты: в Коми аграрии начали экстренную битву за будущий урожай
Льготная ипотека перестает быть железной гарантией: эта категория заемщиков пострадает больше всех
Бесплатный период закончился: предпринимателей в Омске лишили права на ошибку и предупреждения
В Калмыкии господдержка производителей тонкой шерсти выросла в три раза
Холод в раздевалках и протекающие крыши в прошлом: омские чиновники вскрыли проблемные объекты
В Ростовской области вводят топливный паёк: автобусы могут не выйти на линии уже с этой недели
Дагестан ставит жирную точку: бюджетные вливания навсегда изменят быт тысяч семей в республике
Никаких спецэффектов и голубков: тихий момент с Гарифуллиной определил судьбу Алексея Воробьева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.