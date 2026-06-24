Новгородские ученые научили трактор кормить землю: выхлоп подают прямо к корням — урожайность повышается в разы

Трактор на поле больше не враг экологии, а передвижная станция питания для бактерий. Ученые НовГУ превратили ядовитый выхлоп в ресурс, который заставляет почву буквально дышать. Технология проста: газ идет не в атмосферу, а под плуг, превращаясь в бесплатный катализатор роста.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Трактор превратили в станцию питания для земли: ученые из НовГУ подают газ прямо к корням — урожайность повышается в разы

Как двигатель кормит землю

Традиционно выхлопные газы считаются мусором. Инженеры Максим Емельянов и Сергей Павлов доказали обратное. Угарный газ и азотистые соединения в малых дозах — это не яд, а стимулятор. При подаче напрямую в грунт они активируют азотфиксирующие бактерии. Растения начинают быстрее качать питательные вещества, формируя мощный корень. Это особенно важно, когда неправильный полив картошки или других культур ставит под угрозу весь сезонный труд.

"Это отличный пример замкнутого цикла. Мы не просто утилизируем отходы, а используем их как транспорт для азота. Главное — соблюдать дозировку и глубину заделки, чтобы не 'задушить' почвенную биоту, а дать ей импульс для развития", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Турбина против засухи: механика процесса

Главная проблема выхлопа — температура. На выходе из коллектора газы раскалены до 250 °C. Если подать их в землю сразу, корни просто сгорят. Новгородские разработчики создали навесную систему-охладитель. Специальная турбина засасывает выбросы, смешивает их с забортным воздухом и сбивает жар до безопасных 80 °C. После этого "коктейль" по трубкам уходит прямиком в борозду — к семенам или в зону корней.

Такая подкормка делает растения устойчивыми к капризам погоды. Когда почва пересыхает, стимулированная корневая система намного эффективнее добывает влагу из глубоких слоев. Это спасает посадки, если на участке часто возникают ошибки при выращивании, связанные с дефицитом воды.

Микробы на газовой диете

"Некоторые страны уже применяют выхлопные газы, внося их при посеве, смешивая с удобрениями или при обработке почвы. Внесение в почву выхлопных газов стимулирует активность почвенных микроорганизмов и азотфиксирующих бактерий, которые улучшают всхожесть культур, повышают урожайность, укрепляют корневую систему растений, а также повышают засухоустойчивость", — пояснил в материалах пресс-центра НовГУ автор проекта Максим Емельянов.

"Почва — это живой организм. Когда мы насыщаем её газами в правильной пропорции, мы меняем химический состав прикорневой зоны. Это помогает растениям усваивать даже те минералы, которые раньше были в 'заблокированном' состоянии из-за высокой кислотности или плотности грунта", — отметил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Проект направлен на тотальную экономию. Огороднику или фермеру больше не нужно закупать тонны азотных удобрений, если их можно получить из трубы собственного трактора. Сидераты и мульчирование в связке с такой технологией превращают "мертвый" песок в плодородный чернозем за пару сезонов.

Ответы на популярные вопросы об использовании выхлопных газов

Безопасно ли это для урожая?

Да, при условии работы системы охлаждения. Охлажденный до 80 градусов газ не обжигает корни, а содержащиеся в нем вещества усваиваются микрофлорой почвы без остатка тяжелых металлов в плодах.

Зачем смешивать выхлоп с воздухом?

Без разбавления концентрация углекислого газа может быть избыточной. Атмосферный воздух снижает температуру и нормализует состав смеси для комфортного потребления бактериями.

Нужны ли дополнительные удобрения при такой системе?

Потребность в химии снижается в разы. Газ работает как катализатор, помогая растению брать азот из воздуха и минералы из самой почвы.

Можно ли использовать систему на старых тракторах?

Оборудование проектируется как навесное. Его можно адаптировать практически под любой тягач, оснащенный турбинной установкой для перекачки газов.

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