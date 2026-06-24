Люди десятилетиями ждали чистую воду: в Лагани запустили масштабную модернизацию ЖКХ

Инспекция калмыцкого правительства в Лагани зафиксировала завершение критически важных этапов городской модернизации. Заместитель председателя правительства РК Эрдни Церенов совместно с профильными министрами проверил работу объектов, которые определяют бытовой комфорт и социальный климат района. Основной фокус переместился с бумажных планов на конкретную инфраструктуру.

Фото: web.archive.org by Анатолий Зубанюк, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Озеро в Калмыкии

Вода по ГОСТу: запуск станции фильтрации

Центральным узлом визита стала станция водоподготовки. Объект, реализованный в рамках федеральной программы, прошел стадию пусконаладки и вышел на проектную мощность. Система фильтрации теперь круглосуточно подает в дома жителей Лагани очищенный ресурс, соответствующий санитарным нормам.

"Лабораторный контроль на станции ведется ежедневно. Роспотребнадзор подтверждает: органолептические и химические показатели воды теперь стабильно в норме", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Контроль качества перевели в автоматический режим. Это исключает риск попадания в сеть технической воды. Ранее износ систем и отсутствие современных фильтров были главной "головной болью" местной администрации.

Социальный сектор: стройка и капремонт

Образовательный кластер Лагани сейчас напоминает масштабную строительную площадку. В средней школе № 2 и местном детском саду развернут капитальный ремонт. Рабочие демонтируют старые коммуникации и обновляют кровлю, чтобы успеть к началу учебного цикла.

Объект Текущий статус Станция водоподготовки Введена в эксплуатацию Школа № 2 и детский сад Активная фаза капремонта Парк Будды Зеленой Тары Благоустройство территории ФОК Старт строительных работ

"Важно не просто освоить бюджет, а выдержать технологический цикл. Новые стандарты благоустройства требуют долговечных материалов, а не косметических правок", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Городская среда: парки и спорт

Эстетический облик города меняется через реновацию парка Будды Зеленой Тары и сквера "Ракушинский". Эти локации должны стать точками притяжения для жителей и туристов. Параллельно в Лагани закладывают фундамент нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), который закроет дефицит спортивных площадок в районе.

"Любой срыв графика на таких стройках — это удар по доверию населения. Наша задача — жесткая синхронизация работ подрядчиков и реальных потребностей города", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Чиновники подчеркивают: "ручное управление" объектами продолжится до полной сдачи. Лагань должна превратиться из транзитного пункта в комфортный современный центр с работающей инфраструктурой, а не постоянными авариями на сетях.

Ответы на популярные вопросы о развитии Лагани

Зачем в Лагани новая станция водоподготовки?

Старая система не справлялась с очисткой воды до питьевых стандартов. Новый объект обеспечивает глубокую фильтрацию и стабильный напор в сети.

Когда завершится ремонт в школах?

Власти ставят задачу завершить основные работы к началу учебного года, чтобы не прерывать образовательный процесс.

Что даст жителям строительство нового ФОКа?

Это позволит проводить профессиональные тренировки и соревнования регионального уровня непосредственно в Лагани, не выезжая в Элисту.

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