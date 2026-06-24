Инспекция калмыцкого правительства в Лагани зафиксировала завершение критически важных этапов городской модернизации. Заместитель председателя правительства РК Эрдни Церенов совместно с профильными министрами проверил работу объектов, которые определяют бытовой комфорт и социальный климат района. Основной фокус переместился с бумажных планов на конкретную инфраструктуру.
Центральным узлом визита стала станция водоподготовки. Объект, реализованный в рамках федеральной программы, прошел стадию пусконаладки и вышел на проектную мощность. Система фильтрации теперь круглосуточно подает в дома жителей Лагани очищенный ресурс, соответствующий санитарным нормам.
"Лабораторный контроль на станции ведется ежедневно. Роспотребнадзор подтверждает: органолептические и химические показатели воды теперь стабильно в норме", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Контроль качества перевели в автоматический режим. Это исключает риск попадания в сеть технической воды. Ранее износ систем и отсутствие современных фильтров были главной "головной болью" местной администрации.
Образовательный кластер Лагани сейчас напоминает масштабную строительную площадку. В средней школе № 2 и местном детском саду развернут капитальный ремонт. Рабочие демонтируют старые коммуникации и обновляют кровлю, чтобы успеть к началу учебного цикла.
|Объект
|Текущий статус
|Станция водоподготовки
|Введена в эксплуатацию
|Школа № 2 и детский сад
|Активная фаза капремонта
|Парк Будды Зеленой Тары
|Благоустройство территории
|ФОК
|Старт строительных работ
"Важно не просто освоить бюджет, а выдержать технологический цикл. Новые стандарты благоустройства требуют долговечных материалов, а не косметических правок", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Эстетический облик города меняется через реновацию парка Будды Зеленой Тары и сквера "Ракушинский". Эти локации должны стать точками притяжения для жителей и туристов. Параллельно в Лагани закладывают фундамент нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), который закроет дефицит спортивных площадок в районе.
"Любой срыв графика на таких стройках — это удар по доверию населения. Наша задача — жесткая синхронизация работ подрядчиков и реальных потребностей города", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.
Чиновники подчеркивают: "ручное управление" объектами продолжится до полной сдачи. Лагань должна превратиться из транзитного пункта в комфортный современный центр с работающей инфраструктурой, а не постоянными авариями на сетях.
Старая система не справлялась с очисткой воды до питьевых стандартов. Новый объект обеспечивает глубокую фильтрацию и стабильный напор в сети.
Власти ставят задачу завершить основные работы к началу учебного года, чтобы не прерывать образовательный процесс.
Это позволит проводить профессиональные тренировки и соревнования регионального уровня непосредственно в Лагани, не выезжая в Элисту.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.