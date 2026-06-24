В Калмыкии господдержка производителей тонкой шерсти выросла в три раза

В калмыцких степях развернулась масштабная технологическая битва за шерсть. Главным полигоном стал СПК "Первомайский" в Черноземельском районе, где стригальная кампания вышла на пиковые мощности. Здесь не просто стригут овец — здесь производят стратегический ресурс, объемы которого в хозяйстве стабильно превышают 150 тонн ежегодно.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фермер с планшетом у овцы в загоне

Конвейер в степи: 50 специалистов против жары

Процесс заготовки сырья напоминает работу отлаженного часового механизма. На току одновременно работают около 50 человек: от профессиональных стригалей до классировщиков и упаковщиков. Министр сельского хозяйства РК Тимур Гаваев и глава района Валерий Болдырев лично проинспектировали этот "производственный цех" под открытым небом. Работа кипит в жестком ритме, ведь время в животноводстве диктует погода.

"Предприятие удерживает планку лидера. Они сохранили не только поголовье, но и кадровый костяк, что позволяет выдавать более 150 тонн элитной тонкой шерсти ежегодно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Финансовая инъекция: бюджет утроил ставки на шерсть

Экономика отрасли получила мощный допинг. В этом сезоне государственная поддержка производства и реализации тонкого и полутонкого руна выросла в три раза. Власти сделали ставку на качество, которое востребовано текстильной промышленностью. Каждая тонна такого сырья — это реальная валюта регионального АПК.

Параметр Текущий показатель Объем производства в СПК "Первомайский" Более 150 тонн в год Рост госфинансирования тонкой шерсти В 3 раза (300%) Количество рабочих мест на кампании Около 50 человек ежедневно

"Такой рост субсидий — это сигнал инвесторам. Регион переходит от простого выживания к агрессивному захвату рынка качественного сырья", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Балласт индустрии: почему грубая шерсть идет под нож

На фоне успеха тонкорунного производства отчетливо виден провал в сегменте грубой шерсти. Спрос на нее стремится к нулю. Фермеры воспринимают такое сырье не как актив, а как проблему. Зачастую его просто утилизируют, так как затраты на логистику и хранение превышают рыночную стоимость.

"Ситуация с грубой шерстью остается критической. Без создания локальных перерабатывающих мощностей фермеры продолжат выбрасывать этот ресурс", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о животноводстве Калмыкии

Почему государство поддерживает только тонкую шерсть?

Она востребована в легкой промышленности для производства одежды. Грубая шерсть сейчас практически не находит применения в современных технологических цепочках.

Как стригальная кампания влияет на экономику района?

Это создание временных рабочих мест с высокой интенсивностью оплаты и привлечение оборотных средств в сельхозпредприятия за счет быстрой реализации сырья.

Что мешает фермерам продавать грубую шерсть?

Отсутствие спроса на внутреннем рынке и высокая конкуренция с синтетическими материалами, которые дешевле в производстве.

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