В горах Дагестана вскрыли наглую схему: хищническая выработка недр обернулась тяжелыми потерями

В горах Дагестана разворошили осиное гнездо: дельцы без стыда и совести потрошили недра Хунзахского района. Пока земляки возделывали пашни, а хозяйки готовили купорку на зиму, эти "умельцы" тащили ископаемые прямо из-под ног, не спрашивая разрешения ни у людей, ни у закона.

Фото: Own work by Slavyanochka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Село Гамсутль

Растерзанные недра: масштаб воровства в Хунзахском районе

Госгеонадзор нагрянул с проверкой туда, где тишину гор нарушал гул тяжелой техники. Оказалось, копали с размахом, но без бумаг. Лицензионные соглашения для этих "хозяйчиков" стали просто клочками бумаги, которыми они пренебрегли ради быстрой наживы. Ресурс выгребали жадно, не заботясь о том, что останется детям и внукам на этой опаленной солнцем земле.

"Такие набеги на недра — это прямой грабеж регионального бюджета. Мы зафиксировали не только самовольное извлечение, но и грубое попрание условий использования участков, что делает добычу хищнической", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экологическая рана и пустая казна

Ущерб насчитали немалый — 441 тысяча рублей. Кажется, сумма для бюджета штатная, но для хрупкой природы Дагестана это настоящая беда. Вместо ровных склонов и пастбищ — развороченные ямы, где теперь и тютина не вырастет. Потенциальная прибыль, которая могла пойти на новые дороги или школы, осела в широких карманах теневиков, оставив району лишь пыль да разбитые гусеницами тропы.

Показатель нарушения Последствия Сумма прямого ущерба 441 000 рублей Статус добычи Без лицензий и разрешений Природный вред Деградация почвенного слоя

"Незаконные карьеры — это мина замедленного действия. Нарушается водный баланс, начинаются оползни. Природе Дагестана нанесен удар, который потребует долгих лет восстановления", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Удар по рукам: как накажут нарушителей

Терпение властей лопнуло. Начаты административные процедуры, которые не ограничатся одними лишь штрафами. Лавочку закрывают принудительно, технику — под замок. В планах правительства — затянуть гайки так, чтобы у каждого, кто замахнется на народное достояние без спроса, сердце уходило в пятки. Надзор станет жестче, а каждый кулёк щебня или песка — на строгом счету.

"Мы будем бить рублем и судом. Важно, чтобы люди сами сообщали о сомнительной технике в горах. Только всем миром мы защитим наши недра от воров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о незаконной добыче ископаемых

Как обычный житель может узнать о незаконной добыче?

Если на окраине села работает карьер, но нет информационного щита с данными о лицензии и сроках работ, — это верный признак нарушений.

Что ждет тех, кто ворует ресурсы у государства?

Помимо крупных штрафов и конфискации оборудования, злоумышленникам грозит уголовная ответственность за кражу государственных недр в особо крупных размерах.

Куда жаловаться при обнаружении подозрительных работ в горах?

Необходимо обращаться в Министерство природных ресурсов региона или в природоохранную прокуратуру. Ваш сигнал может спасти экологию района.

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