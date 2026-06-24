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В Ростовской области вводят топливный паёк: автобусы могут не выйти на линии уже с этой недели

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовская область столкнулась с топливным тромбом. Перевозчик "Глубокинское ПАТП" открыто заявил о возможном сокращении рейсов в Каменске-Шахтинском и соседних поселках. Причина — не сухая статистика, а пустые баки. Частные сети АЗС ввели суточные лимиты на продажу горючего. Пока чиновники твердят об отсутствии официальных запретов, автобусы замирают в ожидании дозаправки. Спекулятивные страхи превратили заправочные пистолеты в дефицитный ресурс, парализуя логистику целого района.

Заправки закрывают краны, рейсы под угрозой: в Ростовской области назвали города, где могут остановить автобусы
Фото: Администрация Главы is licensed under public domain
Заправки закрывают краны, рейсы под угрозой: в Ростовской области назвали города, где могут остановить автобусы

Топливный паек: почему АЗС закрывают краны

Ситуация напоминает сбой в работе конвейера. Официальные ведомства не спускали директив об ограничении отпуска бензина или дизеля. Однако частные заправки решили перестраховаться. Механизм прост: чтобы перекупщики не вывезли запасы, а хранилища не опустели за день, владельцы сетей установили "потолок" выдачи в одни руки. Этот маневр ударил по тем, чья работа напрямую зависит от пробега — по городским перевозчикам.

"АЗС пытаются застраховаться от опустошения резервуаров, но делают это за счет ритмичности работы транспорта. Лимиты бьют по планированию рейсов, так как водители тратят время на поиски заправок без ограничений", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Перевозчики оказались в тисках между фиксированными тарифами и лимитированным ресурсом. "Глубокинское ПАТП" уже предупредило пассажиров о "временном характере" мер. Это означает, что расписание может превратиться в лотерею. Если автобус не успел заправиться нормой, достаточной для выхода на линию, рейс просто исчезает из графика. Диспетчерские службы работают в авральном режиме, принимая звонки от растерянных жителей.

Транспортный коллапс в Каменске-Шахтинском

Локальный кризис высветил уязвимость системы муниципальных перевозок. Отсутствие собственных хранилищ топлива делает ПАТП заложником розничного рынка. Пока частники защищают свои прибыли, сотни людей рискуют опоздать на работу. Руководство компании советует заранее уточнять статус рейсов, но это слабо помогает жителям удаленных поселков, где автобус — единственная связь с цивилизацией.

"Муниципальные контракты часто не учитывают резких колебаний доступности ресурсов. Если перевозчик не имеет резервных мощностей для хранения ГСМ, любой сбой на АЗС мгновенно останавливает движение в городе", — разъяснила специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Параметр ситуации Текущий статус
Официальные ограничения штаба Отсутствуют
Меры частных сетей АЗС Суточные лимиты выдачи
Последствия для ПАТП Возможное сокращение рейсов

"В связи с введением суточных лимитов выдачи топлива на сети АЗС в Ростовской области обслуживание маршрутов общественного транспорта, возможно, будет ограничено. Данная мера носит временный характер. Приносим извинения за возможные неудобства", — гласит официальное сообщение перевозчика. Эта формулировка — сигнал бедствия. Если логистическая цепочка не восстановится, Каменску-Шахтинскому придется пересесть на такси или вспомнить о пеших прогулках.

Ответы на популярные вопросы о топливных лимитах

Почему ввели лимиты, если нет официального дефицита?

Владельцы АЗС ограничивают выдачу топлива, чтобы предотвратить массовую скупку горючего для перепродажи и избежать полного обнуления запасов до следующей поставки.

Какие города Ростовской области затронет ограничение транспорта?

На данный момент о проблемах открыто заявило "Глубокинское ПАТП", обслуживающее Каменск-Шахтинский и прилегающие территории. Однако ситуация может коснуться любого муниципального района, где перевозчики закупают топливо через розничные сети.

Что делать пассажирам в случае отмены рейса?

Рекомендуется звонить в диспетчерскую службу перевозчика перед выходом. В случае систематических срывов графиков, зафиксированных в муниципальных контрактах, граждане имеют право направлять жалобы в местную администрацию и прокуратуру.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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