Бурятию готовят к масштабной логистической перегрузке. В республику высадился федеральный десант — от главы Минстроя Ирека Файзуллина до руководителя РЖД Олега Белозерова. Цель визита сугубо прикладная: проверить, как идет подготовка к строительству второго Северомуйского тоннеля. Этот объект — не просто дыра в скале, а главный предохранитель БАМа, который сейчас работает на пределе своих мощностей.
Сегодня Восточный полигон напоминает узкое горлышко бутылки, в которое пытаются залить океан грузов. Северомуйский хребет — самая сложная точка этого маршрута. Проект нового тоннеля презентовал Руслан Байсаров, чей "Бамтоннельстрой-Мост" возьмет на себя инженерную нагрузку. План амбициозный: запустить движение к концу 2032 года, фактически создав дублер существующему пути.
"Без второго тоннеля мы упремся в потолок. Это критический узел. После ввода объекта пропускная способность БАМа и Транссиба взлетит до 130 млн тонн, а в перспективе — до 270 млн тонн грузов ежегодно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Цифры выглядят солидно, но за ними стоит жесткая арифметика глобальной торговли. Разворот экономики на Восток требует новых скоростей. Если старый Северомуйский тоннель строили десятилетиями, преодолевая плывуны и разломы, то нынешний проект должен стать образцом скоростной проходки. Ошибки здесь недопустимы — слишком высоки ставки в игре за экспортные потоки.
|Показатель
|После ввода тоннеля (прогноз)
|Общая пропускная способность (год)
|130 млн тонн
|Суммарный потенциал полигона
|270 млн тонн
|Срок завершения работ
|Конец 2032 года
Для главы региона Алексея Цыденова эта стройка — мощный рычаг давления на социальные проблемы северных районов. Кровь экономики — это не нефть, а логистика. Пока грузы стоят в пробках перед хребтом, регион теряет налоги. Новая стройка — это тысячи рабочих мест и приток федеральных средств в смежные отрасли, от ЖКХ до сервиса.
"Масштабные стройки такого уровня всегда тянут за собой модернизацию быта. Это означает новые подстанции, дороги и жилую инфраструктуру для специалистов, которые останутся в регионе", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Транспортная связанность — еще один козырь. Бурятия перестает быть просто транзитной территорией и становится ключевым узлом. Модернизация северного хода БАМа должна оживить поселки, которые десятилетиями жили в режиме ожидания. Однако важно, чтобы этот импульс не заглох после того, как последний проходческий щит закончит работу.
"Инвестиции в такие объекты — это игра вдолгую для регионального бюджета. Мы видим не просто укладку рельсов, а перепрошивку всей карты инвестиционной привлекательности севера республики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Старый тоннель является лимитирующим участком. Его пропускная способность ограничена, что тормозит движение составов на всем Восточном полигоне. Без дублера невозможно достичь целевых показателей экспорта.
Проект реализуется в рамках программы развития Восточного полигона РЖД при поддержке федерального центра и частных инвестиций группы компаний "Бамтоннельстрой-Мост".
Все работы проходят строгую экологическую экспертизу, так как БАМ пролегает в зоне особого контроля. Современные технологии проходки минимизируют воздействие на горные массивы и водные горизонты.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.