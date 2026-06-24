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Жесткая арифметика в Бурятии: северные районы региона готовят к глобальной трансформации

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

Бурятию готовят к масштабной логистической перегрузке. В республику высадился федеральный десант — от главы Минстроя Ирека Файзуллина до руководителя РЖД Олега Белозерова. Цель визита сугубо прикладная: проверить, как идет подготовка к строительству второго Северомуйского тоннеля. Этот объект — не просто дыра в скале, а главный предохранитель БАМа, который сейчас работает на пределе своих мощностей.

БАМ
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Ivanova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
БАМ

Железнодорожная инъекция: зачем БАМу второй тоннель

Сегодня Восточный полигон напоминает узкое горлышко бутылки, в которое пытаются залить океан грузов. Северомуйский хребет — самая сложная точка этого маршрута. Проект нового тоннеля презентовал Руслан Байсаров, чей "Бамтоннельстрой-Мост" возьмет на себя инженерную нагрузку. План амбициозный: запустить движение к концу 2032 года, фактически создав дублер существующему пути.

"Без второго тоннеля мы упремся в потолок. Это критический узел. После ввода объекта пропускная способность БАМа и Транссиба взлетит до 130 млн тонн, а в перспективе — до 270 млн тонн грузов ежегодно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Цифры выглядят солидно, но за ними стоит жесткая арифметика глобальной торговли. Разворот экономики на Восток требует новых скоростей. Если старый Северомуйский тоннель строили десятилетиями, преодолевая плывуны и разломы, то нынешний проект должен стать образцом скоростной проходки. Ошибки здесь недопустимы — слишком высоки ставки в игре за экспортные потоки.

Показатель После ввода тоннеля (прогноз)
Общая пропускная способность (год) 130 млн тонн
Суммарный потенциал полигона 270 млн тонн
Срок завершения работ Конец 2032 года

Эффект домино: что получит экономика Бурятии

Для главы региона Алексея Цыденова эта стройка — мощный рычаг давления на социальные проблемы северных районов. Кровь экономики — это не нефть, а логистика. Пока грузы стоят в пробках перед хребтом, регион теряет налоги. Новая стройка — это тысячи рабочих мест и приток федеральных средств в смежные отрасли, от ЖКХ до сервиса.

"Масштабные стройки такого уровня всегда тянут за собой модернизацию быта. Это означает новые подстанции, дороги и жилую инфраструктуру для специалистов, которые останутся в регионе", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Транспортная связанность — еще один козырь. Бурятия перестает быть просто транзитной территорией и становится ключевым узлом. Модернизация северного хода БАМа должна оживить поселки, которые десятилетиями жили в режиме ожидания. Однако важно, чтобы этот импульс не заглох после того, как последний проходческий щит закончит работу.

"Инвестиции в такие объекты — это игра вдолгую для регионального бюджета. Мы видим не просто укладку рельсов, а перепрошивку всей карты инвестиционной привлекательности севера республики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о развитии БАМа

Почему нельзя обойтись без второго тоннеля?

Старый тоннель является лимитирующим участком. Его пропускная способность ограничена, что тормозит движение составов на всем Восточном полигоне. Без дублера невозможно достичь целевых показателей экспорта.

Кто финансирует строительство?

Проект реализуется в рамках программы развития Восточного полигона РЖД при поддержке федерального центра и частных инвестиций группы компаний "Бамтоннельстрой-Мост".

Как стройка повлияет на экологию Бурятии?

Все работы проходят строгую экологическую экспертизу, так как БАМ пролегает в зоне особого контроля. Современные технологии проходки минимизируют воздействие на горные массивы и водные горизонты.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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