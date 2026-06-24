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Асфальтовый драйв в Бурятии: Байкал и Гусиное озеро станут доступнее к зиме

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

Бурятия закатывает в асфальт миллионы, чтобы туристы не оставляли подвески на разбитых грунтовках. Дорожники вышли на финишную прямую: две ключевые трассы к главным озерам республики обещают сдать до конца 2024 года. Это не просто ремонт — это перепрошивка туристической логистики региона под новый стандарт.

Восточный Саян,Байкал
Фото: commons.wikimedia.org by Роман Шейко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Восточный Саян,Байкал

Байкальский трек: цена вопроса

Дорога к Байкалу всегда была испытанием на прочность. В этом году на прибрежный участок бросили более 200 миллионов рублей. Половину суммы — 100 миллионов — освоили в рамках свежего транша. Результат уже можно «потрогать» колесами: Минтранс Бурятии подтвердил, что основное полотно полностью готово. Теперь никаких ям — только ровный слой, пахнущий свежим битумом.

"Инфраструктура региона годами не видела таких жестких графиков. Сейчас главная задача — успеть до холодов, чтобы бетон и асфальт набрали прочность. Байкал требует качества, а не просто 'латок'", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ремонт идет под флагом нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это значит, что спрос с подрядчиков будет двойной. Помимо ровного покрытия, обещают усилить безопасность: знаки, разметка и обочины должны соответствовать федеральным нормам.

Гусиное озеро: асфальт вместо пыли

Направление к Гусиному озеру не отстает. Здесь цифры еще серьезнее. Всего на объект выделили более 300 миллионов рублей. К середине года строители уже «закрыли» вопрос с устройством дорожной одежды. В 2024-м на этот рывок потратили 150 миллионов рублей. Трасса, соединяющая населенные пункты с рекреационными зонами, перестает быть полосой препятствий.

Направление Общий объем финансирования (млн руб.)
Трасса к озеру Байкал Более 200
Трасса к Гусиному озеру Более 300

"Для автотуристов это сигнал — можно ехать. Хорошая дорога автоматически снижает страховку и расходы на логистику. Мы ждем роста турпотока к озерам минимум на 15-20% после сдачи объектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Местные жители тоже в плюсе. Старые советские участки давно износились, превращая каждую поездку в лотерею. Новые «артерии» свяжут отдаленные районы с центром, делая медицину и продукты доступнее.

"Качественные дороги — это не только комфорт, но и резкое снижение аварийности. В Бурятии сложные условия, поэтому надежное сцепление и видимость на трассах к озерам критически важны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о дорогах Бурятии

Когда именно откроют движение по обновленным трассам?

Согласно данным Минтранса Бурятии, оба участка будут официально сданы в эксплуатацию до 31 декабря 2024 года. Основные работы по покрытию завершены уже сейчас.

Будут ли платные участки на этих дорогах?

Нет, дороги к Байкалу и Гусиному озеру, ремонтируемые в рамках нацпроекта, остаются бесплатными для всех видов транспорта.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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