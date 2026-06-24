Алтайэнерго выявило более 4,5 тысяч опор ЛЭП с нелегально размещенным оборудованием провайдеров

Энергосистема Республики Алтай проходит жесткую инвентаризацию. Специалисты "Россети Сибирь" — "Алтайэнерго" вскрыли масштабную экспансию провайдеров на государственную инфраструктуру. Тысячи опор линий электропередачи (ЛЭП) оказались опутаны волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) без единого разрешительного документа. Это не просто нарушение регламентов, а прямая нагрузка на конструктив, которую сеть не обязана нести бесплатно и во вред устойчивости.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зарядная станция для электромобилей, Москва - Electric vehicle charging station, Moscow 1

Итоги ревизии: цифры и факты

Масштаб теневого размещения впечатляет. С начала 2026 года энергетики выявили 4 555 "захваченных" опор. Фактически каждая третья опора в республике — а их всего чуть более 12 тысяч — используется связистами как бесплатный ресурс. Регулятор не намерен мириться с подобным администрированием активов.

"Мы фиксируем массовое использование энергообъектов как подставок для чужого оборудования. Это недопустимо. Либо оператор входит в правовое поле и платит за аренду по утвержденному тарифу, либо кабель будет срезан. Мы наводим порядок в учете", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Процесс легализации уже запущен. Почти половина нарушителей предпочла договориться: на 2350 опор документы уже оформляются. Остальным придется либо признать инвестиционный климат региона прозрачным, либо готовиться к судебным тяжбам и потере каналов передачи данных.

Риски для потребителя: почему это опасно

Хаотичное размещение ВОЛС — это не эстетическая проблема. Это вопрос физической выносливости металла и бетона. Лишний вес и парусность кабелей при сильном ветре или обледенении ведут к излому опор. Директор производственного отделения "Горно-Алтайские энергетические сети" Александр Михайлов подтверждает: несанкционированные линии — это потенциальный блэкаут для целых поселков.

Показатель Значение Всего опор ЛЭП в республике Более 12 000 Выявлено нарушений (опор с ВОЛС) 4 555 Договоров в стадии заключения 2 350

"Любое несанкционированное вмешательство в работу электросетевого комплекса — это риск аварии. Операторы должны понимать: экономия на аренде сегодня обернется огромными исками за простой сети завтра", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Легализация или демонтаж: правила игры

Энергетики не ставят целью уничтожить малый бизнес провайдеров. Задача — прозрачность. Платформенный подход к управлению активами требует, чтобы каждый метр кабеля был нанесен на цифровую карту и оплачен. Это горькое лекарство для тех, кто привык работать "всерую", но оно необходимо для стабильности инфраструктуры.

"С точки зрения закона, использование чужого имущества без договора — это неосновательное обогащение. Энергетики вправе требовать оплату за весь период незаконного пользования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы

Зачем связистам опоры ЛЭП?

Это самый дешевый и быстрый способ проложить интернет в частный сектор или горы. Не нужно рыть траншеи и согласовывать землю, достаточно "набросить" кабель на существующий столб.

Как энергетики находят незаконные линии?

Работают инспекционные рейды. Проверяется соответствие фактической схемы подвеса той, что зафиксирована в реестре договоров. Современные методы мониторинга позволяют выявлять "левые" линии в ходе плановых осмотров ЛЭП.

Что будет, если оператор откажется платить?

В таком случае следует принудительный демонтаж. Кабель срезается, а затраты на работу бригад и утилизацию выставляются владельцу линии через суд.

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