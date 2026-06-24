Экономика выживания на земле: псковские фермеры нашли способ кратно увеличить доходы в кризис

Агропромышленный комплекс Псковской области завершает весенний цикл 2026 года в режиме жесткой адаптации. К 19 июня яровой сев фактически закрыт: освоено 43,6 тыс. га, что соответствует 99% от целевых показателей. Однако за сухими цифрами скрывается радикальная смена приоритетов. Регулятор фиксирует осознанный дрейф бизнеса от традиционных зерновых к высокодоходным техническим культурам. Экономическая целесообразность берет верх над привычными севооборотами.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldman Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Посевная кампания

Маржинальный разворот: почему зерно теряет позиции

Статистика текущего сезона — это диагноз рыночной конъюнктуре. Зерновые и зернобобовые заняли лишь 10,3 тыс. га, не добрав до плана почти треть объема (69%). Аграрии хладнокровно режут площади под низкорентабельными культурами, инвестируя в "черное золото" полей — яровой рапс. Его площади взлетели до 15,6 тыс. га, превысив ожидания на 73%. Это не стихийный процесс, а выверенное администрирование рисков: масличные гарантируют устойчивый кэш-флоу в условиях волатильности цен.

"Мы видим классическую реакцию на перегрев логистических цепочек и изменение экспортных котировок. Бизнес уходит в нишевые сегменты — лен и конопля показали пятикратный рост к плану. Это попытка зафиксировать прибыль на дефицитных рынках сырья", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Овощи и картофель также демонстрируют инвестиционную привлекательность, закрепившись выше плановых отметок (106% и 111% соответственно). Стабильность продовольственного контура при этом не вызывает опасений: основной валовой сбор обеспечат озимые, состояние которых специалисты оценивают как рабочее. Прозрачность производственных циклов позволяет регулятору своевременно маневрировать ресурсами.

Культура Выполнение плана (%) Яровой рапс 173% Технические (лен, конопля) 500% Зерновые и зернобобовые 69%

Кормовая база: битва за рентабельность животноводства

Параллельно с закрытием посевной кампании стартовала "зеленая жатва". На текущий момент аграрии сформировали лишь 19% необходимого запаса кормов — 4,2 центнера кормовых единиц на голову. Цифры пока скромные, но логика процесса понятна: сенаж и силос требуют жесткого соблюдения агротехнических окон. Любое промедление превращает качественное питание скота в бесполезную клетчатку, что мгновенно бьет по себестоимости молока и мяса.

"Экономика животноводства стоит на кормах. Сейчас заготовлено 38,6 тыс. тонн сенажа — это четверть от потребности. Главный риск здесь не погода, а износ парка техники и стоимость ГСМ, которые закладывают фундамент инфляционных ожиданий в секторе", — объяснил Правила игры аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Кошение трав охватило 6,5 тыс. га. Это критический этап для формирования инвестиционного климата в региональном АПК. Обеспечение зимнего рациона — не просто хозяйственная задача, а вопрос финансовой устойчивости крупнейших агрохолдингов и фермерских хозяйств. Любой дефицит придется перекрывать закупными кормами, что съест операционную прибыль компаний.

"В условиях дорогих кредитных ресурсов аграрии вынуждены максимально эффективно администрировать собственные затраты. Качественный уход за посевами сейчас — это инвестиция в снижение будущих убытков от неурожая", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о посевной

Почему резко выросли посевы рапса и льна?

Это реакция на высокую маржинальность. Рынок масличных и технических культур дает более высокую норму прибыли по сравнению с пшеницей, цены на которую подвержены сильному регуляторному давлению.

Не приведет ли сокращение площадей под зерно к дефициту?

Нет. Ставка сделана на озимый клин, который находится в оптимальном состоянии. Кроме того, снижение площадей компенсируется интенсификацией технологий и ростом урожайности.

Как обстоят дела с обеспечением техникой?

Несмотря на логистические сложности, кампанию удалось провести в агротехнические сроки. Основной акцент сейчас сделан на цифровизацию мониторинга полей для оптимизации расхода удобрений и ГСМ.

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