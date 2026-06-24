Миллионы на счета медиков: Псковская область кардинально изменила правила поддержки кадров

Псковская область перекалибровала систему поддержки медицинских кадров, направив на прямые выплаты более 257 миллионов рублей. Финансовый поток распределили между 3,3 тысячами специалистов. Операция по перечислению средств охватила все ключевое "первичное звено": от врачей в отдаленных поселках до экипажей скорой помощи.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Врач с документами на медицинской конференции

География кошелька: сколько платят в селах и городах

Сумма в расчетном листке теперь напрямую привязана к плотности населения. Логика проста: чем меньше населенный пункт, тем существеннее поддержка. Власти пытаются удержать кадры там, где дефицит ощущается острее всего. Максимальный профит получают те, кто работает "на земле" — в деревнях и малых селах.

"В населенных пунктах, где живет меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплат составляет 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч — для среднего медперсонала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Валерий Козлов.

Для городов среднего размера ставки иные. В локациях с населением от 50 до 100 тысяч человек врачам полагается 29 тысяч, персоналу среднего звена — 13 тысяч рублей. Столица региона и крупные центры (свыше 100 тысяч жителей) закрывают таблицу суммами в 18,5 и 8 тысяч рублей соответственно. Ритм выплат диктует не только должность, но и фактически отработанные часы.

Численность населения Выплата врачам (max) До 50 тысяч человек 50 000 рублей От 50 до 100 тысяч человек 29 000 рублей Свыше 100 тысяч человек 18 500 рублей

Бюрократия в прошлом: как начисляют деньги

Врачам не нужно штурмовать кабинеты Соцфонда или заполнять горы бланков. Механизм работает в фоновом режиме. Реестры формирует администрация больниц и станций скорой помощи. Информация уходит в СФР напрямую, исключая из цепочки лишние визиты специалистов в госучреждения. Весь процесс цифровизирован.

"Региональные бюджеты и фонды сейчас работают по принципу 'прямой передачи'. Это минимизирует риски ошибок в начислениях", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социально-экономическому развитию Валерий Козлов.

Средства поступают на карты "Мир" в жестко установленные сроки. Пул выплат закрывают не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Такая схема позволяет врачам планировать бюджет без оглядки на возможные задержки. Трансферты идут стабильным потоком, обеспечивая финансовую устойчивость медработников в районах.

"Административные споры по таким выплатам редки, так как алгоритм жестко прописан в федеральных нормативах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о выплатах медикам

Кому конкретно положены эти деньги?

В список входят сотрудники первичного звена, специалисты центральных районных и участковых больниц, а также медики станций скорой помощи.

Нужно ли подавать заявление в Соцфонд?

Нет. Реестры на выплаты формируют и передают работодатели самостоятельно в электронном виде.

Зависит ли сумма от стажа работы?

Сумма зависит от должности, категории учреждения и объема отработанного времени, а не от общего стажа в медицине.

Читайте также