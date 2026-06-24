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Псковская область бьет рекорды: тяга провинции к аптечному сну обернулась тревожным финалом

Россия » Северо-Запад » Псков

Российский фармацевтический рынок лихорадит от спроса на спокойствие. За июнь соотечественники спустили на седативные и снотворные свыше 1 миллиарда рублей. Статистика "Честного знака" разбивает миф о дергающихся в пробках москвичах. В лидерах потребления на душу населения — Псковская область. За ней по пятам идут Тверь, Смоленск, Тамбов и Крым. Провинция заглатывает таблетки активнее задыхающихся от дедлайнов столиц.

Фармацевт в синей форме держит этикетку со штрих-кодом над лотком с лекарствами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фармацевт в синей форме держит этикетку со штрих-кодом над лотком с лекарствами

Фармацевтическая арифметика: июнь против февраля

Июнь традиционно считают месяцем высокого кортизола: ЕГЭ, вступительные, отчетные периоды. Но цифры говорят об обратном. В июне реализовано 6,2 млн упаковок — это на 5,6% меньше, чем годом ранее. Пик тревожности пришелся на начало года. Февраль стал абсолютным рекордсменом с показателем 7,4 млн пачек. Март отстал несильно — 7 млн. Летнее снижение спроса на 13-20% указывает либо на коллективную адаптацию, либо на истощение кошельков пациентов.

"Рост потребления в регионах часто связан не с реальными клиническими диагнозами, а с доступностью безрецептурных средств, которые создают лишь иллюзию решения проблемы", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Разрыв между провинцией и мегаполисами в аптечной статистике подчеркивает разницу в доступе к психотерапевтической помощи. Там, где нет возможности пойти к специалисту, люди выбирают кратчайший путь — поход в ближайшую аптеку за "чем-нибудь от нервов".

Период 2026 года Объем продаж (млн упаковок)
Февраль (пик) 7,4
Март 7,0
Июнь 6,2

Миф о стрессе зумеров: кто на самом деле спокоен

Молодое поколение "зальферов" (граница между "альфа" и "зумерами") продемонстрировало неожиданную стойкость. Статистика покупок перед экзаменами у них ниже, чем у предшественников. Это может свидетельствовать о другом подходе к стрессу: от тотального игнорирования проблем до использования немедикаментозных практик. Пока старшее поколение по привычке капает спиртовые настойки, молодежь выбирает иные стратегии выживания в цифровом хаосе.

"Снижение интереса молодежи к аптечным седатикам — хороший знак. Это минимизирует риски формирования лекарственной зависимости в раннем возрасте", — объяснил ситуацию врач-нарколог Илья Воронов.

Когда таблетка превращается в костыль

Массовое увлечение снотворными и успокоительными — это попытка заклеить пластырем открытый перелом. Доказательная медицина неумолима: большинство безрецептурных средств имеют доказанную эффективность на уровне плацебо. Те же препараты, что действительно работают, требуют жесткого контроля со стороны врача. Бесконтрольный прием приводит к нарушениям фаз сна и когнитивному снижению. Вместо отдыха мозг получает химическую "кувалду".

"Многие путают тревогу с дефицитными состояниями или кардиологическими проблемами. Самолечение здесь — путь к пропуску реального диагноза", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы об успокоительных

Помогают ли травяные сборы при сильном стрессе?

В клинических рекомендациях травяные сборы редко стоят на первых позициях. Их эффект часто субъективен и недостаточен при серьезных тревожных расстройствах.

Можно ли принимать снотворные без назначения?

Нет. Это прямой путь к зависимости. Нарушение архитектуры сна — слишком высокая цена за быстрый "вылет" в беспамятство.

Почему в провинции уровень потребления выше?

Сказывается совокупность факторов: более низкая доступность психотерапии, высокий уровень социального стресса и вера в "волшебную таблетку" как универсальное решение.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-нарколог Илья Воронов, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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