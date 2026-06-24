Находка стала лидером Приморского края по темпам промышленного строительства

Находка поймала кураж. Второй год подряд город у моря уверенно держится в тройке лидеров Приморья по денежным вливаниям. Пока скептики рассуждают о туманах и ценах на икру, здесь ворочают миллиардами. Находка не просто живет — она строит, перекраивая экономическую карту края под свой ритм. Ветер перемен здесь пахнет не только солью, но и амбициями большого калибра.

Фото: commons.wikimedia.org by Vrangel Bay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Находка

Находка диктует моду: как обойти столицу на вираже

В этом сезоне портовый город исполнил техничный финт. Впервые за долгое время Находка оставила позади Владивосток. Цифры бьют наповал. Пока краевой центр привлек 29,8 миллиарда, Находка выжала из инвесторов 32,6 миллиарда рублей. Это не просто везение, а точный расчет и работа на износ. Город превратился в магнит для капитала, отодвинув "московские" замашки столицы ДВ на второй план.

"Находка выдала результат. Пока другие рассуждали о цифрах, здесь заливали бетон. Обойти Владивосток — это показатель того, что реальный сектор переезжает туда, где есть мощность и земля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Весь Приморский край в 2023 году проглотил 127 проектов общим весом более 130 миллиардов рублей. Находка забрала себе львиную долю этого пирога. Здесь ценят конкретику: если есть проект, он должен работать. Это психология форпоста — делать быстро, пока тайфун не сменил курс или конъюнктура за речкой не перевернулась.

Завод-гигант: топливо для приморской экономики

Главный локомотив этого движения — Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ). Это не просто стройка, это становой хребет новой индустрии. Проект мирового уровня, который в одиночку вкачал в территорию более 27 миллиардов рублей. Когда такие маховики раскручиваются, жизнь вокруг начинает кипеть: от логистики до мелких фанз с пян-се для рабочих.

Показатель (2023 год) Значение (млрд руб) Инвестиции Находки 32,6 Инвестиции Владивостока 29,8 Вклад НЗМУ в экономику 27,0 Общий объем Приморья 130+

Завод тянет за собой всё. Спрос на жилье растет, подтягиваются аграрии с переработкой сельхозпродукции. Находка перестает быть просто перевалочным пунктом для "прулей" и угля. Город начинает производить продукт с высокой стоимостью. Это и есть та самая автономность, о которой мечтает каждый портовый узел.

"Такие объекты, как НЗМУ, меняют ландшафт. Это долгосрочная прописка для больших денег. Инфраструктура, которую строят под завод, останется людям на десятилетия", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Вектор на Восток: порты, стройки и сопки

Приморье не собирается сбавлять обороты. Планы жесткие: развивать логистические коридоры и "перепрошивать" промышленные зоны. Мы смотрим на соседей по океану не с завистью, а с деловым интересом. Пока где-то обсуждают кризисы, здесь модернизируют причалы и латают дороги, чтобы грузы летели пулей.

"Экономика региона будет расти вопреки любым штормам. Мы продолжим создавать рабочие места и обновлять среду. Находка — это ключевое звено в нашей стратегии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Владимир Орлов.

Будущее края — в симбиозе промышленности и комфорта. Строительство жилья в Находке бьет рекорды, потому что людям нужно где-то жить и растить детей. Это нормальный ритм для города-форпоста. Море дает силы, а заводы — уверенность в завтрашнем дне. Карнавал только начинается, и Находка в нем — в первых рядах.

Ответы на популярные вопросы об инвестициях в Приморье

Почему Находка обогнала Владивосток по инвестициям?

Основную роль сыграл запуск и активное строительство НЗМУ. Масштабные промышленные стройки требуют концентрированных вложений, которые временно перевешивают даже столичные девелоперские проекты.

Что дает строительство завода обычному жителю?

Это новые рабочие места, налоги в местный бюджет и развитие инфраструктуры. Вместе с заводом строятся дороги, сети и социальные объекты, которыми пользуются все горожане.

Будут ли цены на жилье в Находке расти дальше?

С учетом притока специалистов и дефицита площадей на сопках, спрос на качественное жилье останется высоким. Инвестиции в недвижимость здесь сейчас выглядят логичным решением.

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