Приморье хочет легализовать понятие "ответственный бизнес". Власти подготовили проект закона. Компании, которые сами чистят пляжи или кормят котов, получат профиты. До 2 июля бизнесмены могут допилить текст документа. Сейчас проект висит на обсуждении.
Минэкономразвития края хочет сменить схему. Вместо принудительных сборов — добровольный вклад. Взамен бизнес получит юридический щит и экономический консалтинг. Власти обещают помочь с выходом на новые рынки. Это как бесплатный тюнинг для компании.
"Это бред. Юридическая помощь от чиновников часто превращается в дополнительные проверки", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Информационное сопровождение станет витриной. Компанию будут рекламировать как "свою". Для тех, кто привык работать тихо, это риск. Для тех, кто хочет масштабироваться — трамплин.
В "ответственные" попадут те, кто не ждет команды сверху. Экологические программы, забота о кадрах, благотворительность. Главное — инициатива. Без этого закон превратится в обычную отчетность.
|Что делает бизнес
|Что дает край
|Экология и благотворительность
|Юрпомощь и PR
|Мотивация сотрудников
|Помощь с новыми рынками
Москвичи привыкли к корпоративной социальной ответственности из учебников. У нас всё проще: либо ты помогаешь соседу, либо ты чужой. Закон пытается облечь этот приморский вайб в юридическую форму.
"Если критерии будут размытыми, статус 'ответственного' раздадут всем знакомым", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Теперь мяч на стороне предпринимателей. До 2 июля можно вносить правки. Либо бизнес примет правила игры, либо продолжит крутить свои дела в тени сопок.
Деньги заменят медийным весом и доступом к ресурсам власти. В Приморье связи решают больше, чем рекламный бюджет.
Нет. Участие добровольное. Это не налог, а бонусная система.
"Рынок недвижимости сейчас лихорадит, и такие 'плюшки' могут стать решающим фактором для застройщиков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.