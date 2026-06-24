Благотворительность вместо налогов: в Приморье предпринимателям предложили сделку

Бизнес на сопках: за добрые дела обещают бонусы

Приморье хочет легализовать понятие "ответственный бизнес". Власти подготовили проект закона. Компании, которые сами чистят пляжи или кормят котов, получат профиты. До 2 июля бизнесмены могут допилить текст документа. Сейчас проект висит на обсуждении.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Профиты за совесть

Минэкономразвития края хочет сменить схему. Вместо принудительных сборов — добровольный вклад. Взамен бизнес получит юридический щит и экономический консалтинг. Власти обещают помочь с выходом на новые рынки. Это как бесплатный тюнинг для компании.

"Это бред. Юридическая помощь от чиновников часто превращается в дополнительные проверки", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Информационное сопровождение станет витриной. Компанию будут рекламировать как "свою". Для тех, кто привык работать тихо, это риск. Для тех, кто хочет масштабироваться — трамплин.

Критерии входа

В "ответственные" попадут те, кто не ждет команды сверху. Экологические программы, забота о кадрах, благотворительность. Главное — инициатива. Без этого закон превратится в обычную отчетность.

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Москвичи привыкли к корпоративной социальной ответственности из учебников. У нас всё проще: либо ты помогаешь соседу, либо ты чужой. Закон пытается облечь этот приморский вайб в юридическую форму.

"Если критерии будут размытыми, статус 'ответственного' раздадут всем знакомым", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Теперь мяч на стороне предпринимателей. До 2 июля можно вносить правки. Либо бизнес примет правила игры, либо продолжит крутить свои дела в тени сопок.

Ответы на популярные вопросы о поддержке бизнеса

Зачем бизнесу это нужно, если нет прямых денег?

Деньги заменят медийным весом и доступом к ресурсам власти. В Приморье связи решают больше, чем рекламный бюджет.

Будут ли штрафовать тех, кто не хочет быть "ответственным"?

Нет. Участие добровольное. Это не налог, а бонусная система.

"Рынок недвижимости сейчас лихорадит, и такие 'плюшки' могут стать решающим фактором для застройщиков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

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