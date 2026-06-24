Китайский перевозчик Chengdu Airlines открывает третий маршрут из аэропорта Владивосток

Чаньчунь на горизонте: китайцы открывают новый авиапуть во Владивосток

Китайцы наращивают темпы. Chengdu Airlines запускает ежедневные рейсы из Владивостока в Чаньчунь. Административный центр провинции Цзилинь теперь в двух часах пути. Стартуем 15 апреля. Летать будут на Airbus A320.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Китай, остров Хайнань, бассейн

Прямой прыжок в Цзилинь

Маршрут короткий. Два часа в воздухе — и вы в Чаньчуне. Для нас это как доехать до соседней сопки, только быстрее. Рейсы будут ходить каждый день. Это не сезонный аттракцион, а полноценный мост «за речку».

"Резкое увеличение частоты рейсов из Китая — это всегда про деньги и логистику. Сначала заходят бизнес-потоки, потом подтягиваются туристы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Захват неба

Chengdu Airlines работает агрессивно. В марте они уже «прошили» направления в Шеньян и Харбин. Теперь добавляют Чаньчунь. Компания просто забивает эфир, превращая Владивосток в главный хаб для своих перелетов в Россию.

Город Статус рейсов Харбин Действуют с марта Шеньян Действуют с марта Чаньчунь Старт с 15 апреля

Москвичи привыкли к долгому ожиданию виз и билетов. Мы же просто прыгаем в самолет и через пару часов пьем чай в соседнем мегаполисе. Расстояния здесь работают иначе.

"Чаньчунь — это не только администрация, но и огромный индустриальный узел. Поток людей вырастет за счет деловых связей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Туризм без границ

Чаньчунь манит достопримечательностями. Для тех, кто устал от шума порта и ветра с залива, это отличный вариант сменить картинку. Авиасообщение развязывает руки. Теперь не нужно трястись в микроавтобусе через границу.

"Китайский внутренний туризм сейчас на подъеме. Они будут завлекать нас своими парками и архитектурой, создавая новый поток в обе стороны", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Игоревна Зайцева.

В итоге мы получаем еще одну точку на карте, куда можно сбежать на выходные. Пока центр страны спорит о логистике, мы просто расширяем горизонты. Ветер дует в сторону Азии.

Ответы на популярные вопросы о перелетах

Сколько лететь до Чаньчуня?

В пути проведете примерно два часа. Быстрее, чем доехать из города в аэропорт в час пик.

На чем будут возить пассажиров?

Используют проверенные Airbus A320. Надежные машины, как хороший пруль в гараже.

Когда можно покупать билеты?

Рейсы стартуют 15 апреля. Проверяйте расписание заранее.

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