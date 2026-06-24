Жёсткая санация жилого фонда: во Владивостоке решились на крайние меры ради спасения зданий

Приморский край пересобирает финансовый фундамент на ближайшие три года. Законодательное собрание региона утвердило пакет поправок в бюджет на 2026 год и плановый период. Правительство края под руководством первого вице-губернатора Веры Щербины представило расчеты, основанные на уточнении налоговых потоков и безвозмездных поступлений. Финансовая конструкция стала устойчивее: дефицит сократили на 7,2 млрд рублей.

Фото: Own work by AdmiralHood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Владивосток

Динамика доходов и сокращение ценового разрыва

Общий объем доходов региона вырос на 8 млрд рублей. Это результат качественного администрирования налогов и повышения прозрачности экономических транзакций. Казна 2026 года теперь выглядит так: 262,5 млрд рублей доходов против 290,4 млрд рублей расходов. Регулятор планомерно сжимает бюджетную брешь, доводя дефицит до 27,9 млрд рублей. Стабильность макроэкономических показателей позволяет точечно перераспределять средства внутри системы.

"Мы видим оздоровление региональных финансов. Сокращение дефицита — это не просто экономия, а признак зрелости бюджетной политики. Регион перестает жить за счет будущих периодов", — отметила в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Показатель (2026 г.) Значение после поправок Общие доходы 262,5 млрд руб. Общие расходы 290,4 млрд руб. Чистый дефицит 27,9 млрд руб.

Социальная инфраструктура и транспортные узлы

Приоритет отдан расшивке критических узлов. Фонд развития территорий вливает капитал в ликвидацию аварийного жилья. Это вынужденная санация жилого фонда, требующая жесткого контроля графиков. В историческом центре Владивостока запускается глубокий капремонт зданий. Деньги на это взяли из целевых остатков счетов МинЖКХ. Параллельно бюджет демпфирует льготный тариф на вывоз ТКО, компенсируя убытки региональному оператору.

"Субсидирование оператора ТКО — это предохранитель. Если не закрыть разрыв между льготным тарифом и реальными расходами, мусорный коллапс станет вопросом времени. Это плата за социальную стабильность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам ЖКХ Рабов Артём.

Адресная поддержка: от авиации до льгот ЖКХ

Транспортный блок получил дополнительные лимиты. Рост инвестиций зафиксирован в секторах железнодорожных перевозок, эксплуатации аэропортов и малой авиации. Дорожное строительство — от проектирования до реконструкции — остается главным поглотителем бюджетных вложений. Социальный блок Минтруда фокусируется на выплатах сиротам для покупки жилья и поддержке участников СВО. Газификация Владивостока также получила новый импульс финансирования через региональное Минэнерго.

"Перераспределение средств на авиацию и дороги — это попытка вылечить транспортную доступность края. Без госинъекций местные линии просто стагнируют", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о бюджете Приморья

Зачем сокращать дефицит, если можно потратить больше?

Высокий дефицит разгоняет инфляцию и увеличивает стоимость обслуживания госдолга. Сокращение разрыва — это лекарство для долгосрочной устойчивости экономики.

Откуда взялись лишние 8 миллиардов доходов?

Это эффект цифровизации налогового контроля и роста эффективности работы предприятий региона. Больше прозрачности — больше сборов в казну.

Почему деньги направляют именно в транспорт?

Логистические цепочки — это артерии края. Рост расходов на аэропорты и ЖД напрямую влияет на скорость оборота капитала и мобильность населения.

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