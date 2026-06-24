ИГЖН Пермского края: жителям региона вернули более 7,8 млн рублей незаконных переплат за ЖКУ

Пермский край устроил масштабную ревизию коммунальных платежек. С начала 2026 года региональная Инспекция госжилнадзора (ИГЖН) выявила системные приписки и ошибки в расчетах. Итог — жителям Прикамья вернули более 7,8 млн рублей, которые управляющие компании и ресурсники успели "освоить" без должных оснований.
Коммунальные счета превратились в зону строгой финансовой отчетности. Основной удар пришелся на графу "содержание и использование жилья". Здесь инспекторы заставили вернуть свыше 3 млн рублей. Операторы рынка явно переоценили свои усилия по обслуживанию квадратных метров, надеясь на невнимательность собственников.
"Это не технический сбой, а системное нежелание работать по прозрачным тарифам. Каждое обращение вскрывает попытки компаний переложить свои расходы на плечи жильцов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Второе место в антирейтинге заняло теплоснабжение — 600 тысяч рублей переплат. Следом идет горячая вода с показателем 550 тысяч. Управляющие компании часто манипулируют объемами потребления, но вмешательство Госжилнадзора быстро охлаждает пыл бухгалтеров. В Перми ООО "УК "ПИК" выплатило 750 тысяч рублей жильцам восьми домов, включая здания на Халтурина и Лебедева. В селе Плеханово аналогичная история стоила ООО "ЖКХ" 123 тысяч рублей.
|Вид услуги
|Сумма перерасчета (руб.)
|Содержание жилья
|Более 3 000 000
|Отопление
|Более 600 000
|Горячее водоснабжение
|Более 550 000
Специализированный застройщик "Экопарк" также попал в прицел ведомства. Жителям дома на улице Борцов Революции вернули 94 тысячи рублей. Цифры показывают: даже элитные или новые кварталы не застрахованы от раздутых смет на тепло и воду.
"Инвестиции в регион должны сопровождаться жестким контролем за эксплуатацией жилья. Переплаты — это скрытый налог на некомпетентность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Просто вернуть деньги уже недостаточно. Инспекция пустила в ход административный ресурс. По результатам проверок санкции коснулись 23 организаций. Среди них как управляющие компании, так и ресурсоснабжающие монстры, привыкшие диктовать свои условия рынку.
"Законодательство позволяет бить рублем по карману самих компаний. Административные штрафы заставляют их наводить порядок в биллинговых системах", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Жилищная система региона проходит через принудительную чистку. Отработанные механизмы проверок по обращениям граждан превращают каждого жителя в ревизора. Если цифры в квитанции лишены логики, значит, пора звать инспектора.
Первым делом направьте письменный запрос в свою УК или ТСЖ за разъяснениями. Если ответ не получен или не устраивает, пишите заявление в региональную Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН).
Стандартный срок рассмотрения жалобы государственным органом составляет 30 дней. В сложных случаях, требующих выездной проверки, срок может быть продлен еще на месяц.
Согласно Жилищному кодексу, при подтверждении переплаты УК обязана не только вернуть разницу, но и выплатить собственнику штраф в размере 50% от суммы превышения, если только нарушение не было исправлено до обращения жильца.
Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.