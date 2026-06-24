ИГЖН Пермского края: жителям региона вернули более 7,8 млн рублей незаконных переплат за ЖКУ

Пермский край устроил масштабную ревизию коммунальных платежек. С начала 2026 года региональная Инспекция госжилнадзора (ИГЖН) выявила системные приписки и ошибки в расчетах. Итог — жителям Прикамья вернули более 7,8 млн рублей, которые управляющие компании и ресурсники успели "освоить" без должных оснований.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Заснеженный двор

Аппетиты УК под микроскопом контролеров

Коммунальные счета превратились в зону строгой финансовой отчетности. Основной удар пришелся на графу "содержание и использование жилья". Здесь инспекторы заставили вернуть свыше 3 млн рублей. Операторы рынка явно переоценили свои усилия по обслуживанию квадратных метров, надеясь на невнимательность собственников.

"Это не технический сбой, а системное нежелание работать по прозрачным тарифам. Каждое обращение вскрывает попытки компаний переложить свои расходы на плечи жильцов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Второе место в антирейтинге заняло теплоснабжение — 600 тысяч рублей переплат. Следом идет горячая вода с показателем 550 тысяч. Управляющие компании часто манипулируют объемами потребления, но вмешательство Госжилнадзора быстро охлаждает пыл бухгалтеров. В Перми ООО "УК "ПИК" выплатило 750 тысяч рублей жильцам восьми домов, включая здания на Халтурина и Лебедева. В селе Плеханово аналогичная история стоила ООО "ЖКХ" 123 тысяч рублей.

Вид услуги Сумма перерасчета (руб.) Содержание жилья Более 3 000 000 Отопление Более 600 000 Горячее водоснабжение Более 550 000

Специализированный застройщик "Экопарк" также попал в прицел ведомства. Жителям дома на улице Борцов Революции вернули 94 тысячи рублей. Цифры показывают: даже элитные или новые кварталы не застрахованы от раздутых смет на тепло и воду.

"Инвестиции в регион должны сопровождаться жестким контролем за эксплуатацией жилья. Переплаты — это скрытый налог на некомпетентность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Административный пресс для нарушителей

Просто вернуть деньги уже недостаточно. Инспекция пустила в ход административный ресурс. По результатам проверок санкции коснулись 23 организаций. Среди них как управляющие компании, так и ресурсоснабжающие монстры, привыкшие диктовать свои условия рынку.

"Законодательство позволяет бить рублем по карману самих компаний. Административные штрафы заставляют их наводить порядок в биллинговых системах", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Жилищная система региона проходит через принудительную чистку. Отработанные механизмы проверок по обращениям граждан превращают каждого жителя в ревизора. Если цифры в квитанции лишены логики, значит, пора звать инспектора.

Ответы на популярные вопросы о перерасчетах ЖКУ

Куда жаловаться на завышенные суммы в квитанции?

Первым делом направьте письменный запрос в свою УК или ТСЖ за разъяснениями. Если ответ не получен или не устраивает, пишите заявление в региональную Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН).

Как долго рассматривается обращение?

Стандартный срок рассмотрения жалобы государственным органом составляет 30 дней. В сложных случаях, требующих выездной проверки, срок может быть продлен еще на месяц.

Можно ли получить компенсацию за сам факт ошибки?

Согласно Жилищному кодексу, при подтверждении переплаты УК обязана не только вернуть разницу, но и выплатить собственнику штраф в размере 50% от суммы превышения, если только нарушение не было исправлено до обращения жильца.

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