Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отпуск без нервов стал важнее моря: россияне открыли для себя неожиданный формат отдыха
Семейная тирания осталась в прошлом: Мадонна прервала молчание после тяжёлого разрыва с дочерью
Машина заглохла после АЗС: единственный рабочий порядок действий для полного возврата денег
Хватит тонуть после каждого дождя: в Казани затеяли масштабную подземную перестройку артерий
Самая красивая Россия часто остаётся за кадром: настоящие открытия начинаются там, где кончается дорога
Пляж Санта-Моники выдал триллер: Эми Адамс вспомнила, как вытащила человека с того света
Слепые зоны уходят в прошлое: Северная Осетия добилась радикального пересмотра лимитов на связь
Фитнес-резинки дарят фигуру мечты? Как на самом деле работает модный девайс
Высыпания на спине объявили войну платьям: причины, которые множат прыщи на теле

ИГЖН Пермского края: жителям региона вернули более 7,8 млн рублей незаконных переплат за ЖКУ

Россия » Поволжье » Пермь

Пермский край устроил масштабную ревизию коммунальных платежек. С начала 2026 года региональная Инспекция госжилнадзора (ИГЖН) выявила системные приписки и ошибки в расчетах. Итог — жителям Прикамья вернули более 7,8 млн рублей, которые управляющие компании и ресурсники успели "освоить" без должных оснований.

Заснеженный двор
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Заснеженный двор

Аппетиты УК под микроскопом контролеров

Коммунальные счета превратились в зону строгой финансовой отчетности. Основной удар пришелся на графу "содержание и использование жилья". Здесь инспекторы заставили вернуть свыше 3 млн рублей. Операторы рынка явно переоценили свои усилия по обслуживанию квадратных метров, надеясь на невнимательность собственников.

"Это не технический сбой, а системное нежелание работать по прозрачным тарифам. Каждое обращение вскрывает попытки компаний переложить свои расходы на плечи жильцов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Второе место в антирейтинге заняло теплоснабжение — 600 тысяч рублей переплат. Следом идет горячая вода с показателем 550 тысяч. Управляющие компании часто манипулируют объемами потребления, но вмешательство Госжилнадзора быстро охлаждает пыл бухгалтеров. В Перми ООО "УК "ПИК" выплатило 750 тысяч рублей жильцам восьми домов, включая здания на Халтурина и Лебедева. В селе Плеханово аналогичная история стоила ООО "ЖКХ" 123 тысяч рублей.

Вид услуги Сумма перерасчета (руб.)
Содержание жилья Более 3 000 000
Отопление Более 600 000
Горячее водоснабжение Более 550 000

Специализированный застройщик "Экопарк" также попал в прицел ведомства. Жителям дома на улице Борцов Революции вернули 94 тысячи рублей. Цифры показывают: даже элитные или новые кварталы не застрахованы от раздутых смет на тепло и воду.

"Инвестиции в регион должны сопровождаться жестким контролем за эксплуатацией жилья. Переплаты — это скрытый налог на некомпетентность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Административный пресс для нарушителей

Просто вернуть деньги уже недостаточно. Инспекция пустила в ход административный ресурс. По результатам проверок санкции коснулись 23 организаций. Среди них как управляющие компании, так и ресурсоснабжающие монстры, привыкшие диктовать свои условия рынку.

"Законодательство позволяет бить рублем по карману самих компаний. Административные штрафы заставляют их наводить порядок в биллинговых системах", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Жилищная система региона проходит через принудительную чистку. Отработанные механизмы проверок по обращениям граждан превращают каждого жителя в ревизора. Если цифры в квитанции лишены логики, значит, пора звать инспектора.

Ответы на популярные вопросы о перерасчетах ЖКУ

Куда жаловаться на завышенные суммы в квитанции?

Первым делом направьте письменный запрос в свою УК или ТСЖ за разъяснениями. Если ответ не получен или не устраивает, пишите заявление в региональную Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН).

Как долго рассматривается обращение?

Стандартный срок рассмотрения жалобы государственным органом составляет 30 дней. В сложных случаях, требующих выездной проверки, срок может быть продлен еще на месяц.

Можно ли получить компенсацию за сам факт ошибки?

Согласно Жилищному кодексу, при подтверждении переплаты УК обязана не только вернуть разницу, но и выплатить собственнику штраф в размере 50% от суммы превышения, если только нарушение не было исправлено до обращения жильца.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Авто
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Мир. Новости мира
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве
Мир. Новости мира
Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Последние материалы
Находка стала лидером Приморского края по темпам промышленного строительства
Новгородские ученые научили трактор кормить землю: выхлоп подают прямо к корням — урожайность повышается в разы
Ливни спутали все карты: в Коми аграрии начали экстренную битву за будущий урожай
Льготная ипотека перестает быть железной гарантией: эта категория заемщиков пострадает больше всех
Бесплатный период закончился: предпринимателей в Омске лишили права на ошибку и предупреждения
В Калмыкии господдержка производителей тонкой шерсти выросла в три раза
Холод в раздевалках и протекающие крыши в прошлом: омские чиновники вскрыли проблемные объекты
В Ростовской области вводят топливный паёк: автобусы могут не выйти на линии уже с этой недели
Дагестан ставит жирную точку: бюджетные вливания навсегда изменят быт тысяч семей в республике
Никаких спецэффектов и голубков: тихий момент с Гарифуллиной определил судьбу Алексея Воробьева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.