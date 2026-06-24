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В Перми пахнет большими деньгами: тотальная зачистка береговой линии лишила регион сонного покоя

Россия » Поволжье » Пермь

Пермский край врубает полный форсаж в речном туризме. Регион, где Кама диктует ритм жизни, решился на тотальную перезагрузку водных путей. Это не просто косметический ремонт старых дебаркадеров, а жесткая экспансия: от закупки новеньких судов до прошивки береговой линии современными причалами. Воздух на Каме теперь пахнет не только соляркой, но и большими инвестициями.

Паром
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Hahn Darlin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паром

Речной драйв: новые суда и старые берега

В Перми больше не хотят смотреть на реку с дивана. Власти и бизнес синхронно вкладываются в "железо". Старые калоши списывают в утиль, заменяя их скоростными и комфортными бортами. Это уже не просто переправа — это полноценные плавучие отели, где сервис выкручен на максимум. Регион атакует рынок как внутренних, так и международных маршрутов, выжимая из водного ресурса каждую копейку.

"Инфраструктура — это скелет туризма. Без новых причалов и современных электросудов мы так и остались бы в прошлом веке. Сейчас идет жесткая борьба за туриста, и Кама — наш главный козырь", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ремонт существующих причалов идет в режиме нон-стоп. Сваи вбивают в дно так, будто от этого зависит выживание края. И доля правды в этом есть: речной туризм тянет за собой кафе, сувенирные лавки и локальные музеи. Если причал стоит — город живет.

Гастрономия и логистика: куда плывем?

Путешествие по Каме — это 50% видов и 50% еды. Речные маршруты прошивают культурное наследие региона, заставляя туристов пробовать Урал на вкус. От посикунчиков на борту до высокой кухни в прибрежных ресторанах — гастрономия становится топливом для новых направлений. Туроператоры и чиновники наконец-то научились работать в связке, создавая продукт, который не стыдно продать иностранцу.

"Региональная кухня на борту — это мощнейший магнит. Люди едут за эмоциями, за вкусом свежевыловленной рыбы и аутентичными рецептами Прикамья", — отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Безопасность при этом — не пустой звук. Каждый проект проходит через сито жестких проверок. Современная навигация и подготовленные экипажи делают речные круизы максимально предсказуемыми даже в суровых уральских условиях.

Параметр обновления Результат для туриста
Новые суда (электроходы, скоростные) Тишина, экологичность и экономия времени в пути
Модернизация причалов Безопасная высадка и доступ к удаленным локациям

Экономика на волне: цифры и факты

Речные перевозки перестали быть дотационной обузой. Сейчас это бизнес-модель, которая генерирует рабочие места. Привлечение туристов из других регионов и стран — главная цель. Синергия властей и частного капитала позволяет строить планы на десятилетия вперед. Пермский край буквально перепрошивает свою ДНК, возвращая себе статус великой речной державы.

"Рынок речного туризма в России сейчас на пике. Пермь вовремя включилась в гонку. Инвестиции в причалы и флот окупятся за счет резкого роста турпотока", — объяснил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

В итоге мы видим рождение новой туристической реальности. Кама больше не разделяет берега — она объединяет людей, историю и деньги.

Ответы на популярные вопросы о речном туризме

Безопасно ли путешествовать на новых судах?

Да, весь новый флот проходит многоступенчатую сертификацию и оснащен современными системами навигации и спасения.

Какие новые направления открыты в Пермском крае?

Активно развиваются маршруты до малых исторических городов Прикамья, а также увеличивается количество транзитных круизов в другие регионы.

Вырастут ли цены на билеты из-за обновления флота?

Инвестиции в современные суда позволяют оптимизировать расходы на топливо и обслуживание, что сдерживает резкий рост стоимости туров.

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Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, специалист по региональной кухне России Мария Костина, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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