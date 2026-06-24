Работает как живой бульдозер: в Ростовской области саранча массово захватила города и районы

Ростовская область столкнулась с нашествием саранчи. Насекомые захватывают районы: Гуково, Зверево, Белую Калитву и Красный Сулин. В Гуково тротуары усеяны вредителями. Местные жители сообщают о сплошном ковре из живых и мертвых насекомых под ногами.

Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Живой ковер на тротуарах Ростовской области: нашествие вынудило службы прибегнуть к радикальным мерам

Угроза для урожая: масштабы бедствия

В городе Шахты ситуация перешла границы дискомфорта. Очевидцы рассказывают, как насекомые размером до 10 сантиметров атаковали теннисистов прямо на корте. Саранча прыгает на людей и инвентарь.

Одиночные насекомые — лишь разведчики. Массовое появление означает грядущее уничтожение зеленых насаждений. Вредители пожирают посевы, побеги и кору деревьев. Эффективная защита от вредителей требует понимания биологических циклов, ведь народные методы против такой концентрации особей бессильны.

"Саранча работает как живой бульдозер. Она не выбирает культуру, она съедает всё, что попадается на пути. Если сегодня она в Ростовской области, завтра стаи могут двинуться в сторону Ставрополья, Краснодарского края или Волгоградской области. Наша агротехника часто проигрывает перед такой массовостью", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Почему вредители атакуют города

Миграция саранчи вызвана сменой кормовой базы. Засуха или истощение пастбищ гонят стаи к новым источникам пищи. Часто дачники пытаются бороться с насекомыми вручную, но ошибки при истреблении вредителей только провоцируют их агрессию.

Характеристика Особенности нашествия Размер особи От 5 до 10 сантиметров Цели атаки Посевы, сады, кора деревьев

"Городские корты и тротуары для них — транзитные хабы. Насекомые ориентируются на тепловые потоки. Не стоит пытаться собрать их в банку для вредителей. При такой плотности популяции нужны промышленные инсектициды, которые применяются только специализированными службами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Фермеры опасаются за зерновые культуры. Если не остановить миграцию на подступах, урожай пострадает критически. Владельцам частных подворий важно не путать саранчу с обычными кузнечиками и вовремя привлекать специалистов.

"Нашествие саранчи — это биологический удар по аграрному сектору. Стаи способны преодолевать сотни километров в поисках сочной зелени. В зону риска попадают все южные регионы России, где отмечается повышенная температура почвы в текущий период", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о защите участка

Как отличить саранчу от кузнечика?

Саранча имеет короткие усики и массивное тело, она ест растения. Кузнечик — хищник, он длинноусый и более изящный.

Нужно ли травить саранчу бытовыми спреями?

Бесполезно. Бытовые средства рассчитаны на единичных особей, стаю они только разозлят.

Саранча кусается?

Нет, саранча не кусает людей. Ее опасность заключается в уничтожении растительности, а не в агрессии к человеку.

Кто должен заниматься обработкой полей от саранчи?

Обработку территорий проводят Россельхознадзор и профильные агротехнические службы. Частникам следует сообщать о скоплениях в администрацию района.

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