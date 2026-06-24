Мошенники в Петербурге используют подмену номера горячей линии Водоканала для кражи данных

Мошенники в Петербурге сменили тактику и теперь атакуют горожан, используя дефицит базовых ресурсов как наживку. Злоумышленники обзванивают жителей, маскируясь под сотрудников «Водоканала», и разыгрывают сценарий коммунального апокалипсиса. Жертвам сообщают о грядущем отключении воды и предлагают «спасение» через цифровой интерфейс. Это классическая социальная инженерия, упакованная в обертку бытового стресса.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мошенники звонят пенсионерам

Механика обмана: от подмены номера до талонов

Преступники используют технологию IP-телефонии для подмены идентификатора вызывающего абонента. На экране смартфона отображается официальный номер горячей линии — 305-09-09. Легенда строится на аварийных работах: якобы по конкретному адресу отключат холодную воду. Чтобы получить доступ к «цистернам с питьевой водой», жителям предлагают получить виртуальные талоны.

"Это не просто звонок, а попытка взлома персонального контура гражданина. Под видом выдачи талонов мошенники выманивают коды из СМС, чтобы получить доступ к профилю на Госуслугах или банковским приложениям", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Для убедительности звонящие оперируют точными адресами и номерами квартир. Однако «Водоканал» официально заявил: предприятие никогда не использует систему талонов для раздачи воды. При авариях автоцистерны выезжают по заявкам управляющих компаний, и вода из них доступна всем жителям бесплатно и без дополнительных условий.

Цифровая гигиена и реальные регламенты

Ресурсные организации не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Любое требование продиктовать код, пароль или номер документа — маркер атаки. Если звонок кажется подозрительным, единственный верный алгоритм: сбросить вызов и перезвонить в компанию самостоятельно по номеру, указанному в квитанции.

"Мы фиксируем всплеск изощренных схем именно в сфере ЖКХ. Люди привыкли доверять официальным номерам, но сегодня это не гарантия подлинности. Любое отклонение от стандарта квитанции — повод для тревоги", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

Признак Реальность Способ раздачи воды Бесплатно из цистерн по графику УК Требование данных Сайт и диспетчеры никогда не просят СМС-коды

Мошенники рассчитывают на эффект неожиданности. В условиях ограниченного времени человек склонен совершать ошибки. Важно помнить, что инфраструктурные объекты работают строго по регламентам. Информирование об отключениях обычно идет через официальные сайты, группы в соцсетях и объявления на подъездах, а не через персональные звонки с требованием верификации.

"Бюджеты коммунальных предприятий прозрачны, и никакие дополнительные сборы или платные услуги через 'телефонных диспетчеров' не предусмотрены законом", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве

Почему я вижу знакомый номер Водоканала при звонке?

Это результат работы SIP-шлюзов. Программы позволяют подставить в исходящее поле любой набор цифр. Телефон воспринимает это как звонок от реальной организации.

Что делать, если я уже сообщил данные?

Немедленно заблокируйте доступ к банковским картам и смените пароль на портале Госуслуг через МФЦ. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

Как узнать о реальном графике отключений?

Проверьте информацию на портале «Наш Санкт-Петербург» или позвоните в свою управляющую компанию. Информация об авариях также дублируется на интерактивной карте официального сайта поставщика.

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