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Такого не видели 26 лет: небесная канцелярия вылила на Оренбург годовой запас влаги

Россия » Поволжье » Оренбург

Июнь в Оренбургской области превратился в сплошной затяжной душ. Регион принял на себя годовой запас небесной влаги всего за один месяц. Таких цифр метеорологи не видели с конца девяностых. Вместо привычного зноя степной край получил аномальную активность циклонов, которые превратили дороги в реки, а поля — в озера.

Подтопление городского района
Фото: Фото Виталия Суркова
Подтопление городского района

Статистика против климата: главные цифры июня

Синоптики зафиксировали исторический максимум осадков. За месяц на регион вылилось 119,8 мм воды. Это в полтора раза выше климатической нормы. Последний раз подобный сценарий разыгрывался в 1998 году. Стандартный ритм погоды сбился с первых чисел месяца: на область обрушились не просто дожди, а целые каскады ливней с градом.

"Причиной аномалии стала серия глубоких циклонов, которые буквально заперли Оренбуржье в зоне низкого давления. Воздушные массы двигались по траектории, обеспечивающей постоянную подкачку влаги", — объяснил в беседе с Pravda. Ru синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Показатель Значение за июнь 2024
Количество осадков 119,8 мм
Превышение нормы 50%
Период рекорда 26 лет (с 1998 года)

Удар по пашне: последствия для урожая

Городские ливневки не справлялись с потоками, но основная драма развернулась в районах. Переизбыток влаги стал ядом для аграриев. Поля ушли под воду, нарушив график сельхозработ. Избыточная сырость в период активной вегетации — это прямой путь к потере темпов роста культур и появлению гнили.

"Растения буквально задыхаются. Гибель посевов из-за вымокания — это реальный вызов. Сейчас главная задача — оценить масштаб ущерба для выплаты компенсаций сельхозпроизводителям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Власти уже начали инспекцию зон затопления. Задача — подготовить пакеты помощи для фермеров, чьи угодья превратились в болота. В инфраструктурном плане региону предстоит пересмотреть систему защиты от паводков, так как "большая вода" теперь приходит не только весной.

Прогнозы и риски: чего ждать дальше

Экстремальные погодные явления перестают быть сенсацией и становятся новой реальностью. Участившиеся штормовые ветры и тропические ливни требуют иной подготовки городских сетей. Инфраструктура, рассчитанная на советские нормы, не выдерживает натиска современного климата.

"Нам нужно пересчитывать бюджеты с учетом климатических рисков. Ливневки и дренажные системы требуют тотальной реконструкции, иначе каждый рекордный дождь будет парализовать экономику региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы об аномальных ливнях в Оренбуржье

Почему дождей стало так много?

Основная причина — дестабилизация атмосферного давления и частое прохождение активных атлантических циклонов, задерживающихся над Уралом и Поволжьем.

Поможет ли страховка фермерам?

Власти уже прорабатывают механизмы поддержки и оценки ущерба. Страховые выплаты станут основным инструментом восстановления хозяйств.

Будет ли июль таким же дождливым?

Синоптики говорят о сохранении тенденции к резким сменам погоды, хотя вероятность повторения абсолютного рекорда пока невелика.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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