В Калининграде посчитали все электросамокаты: две тысячи штук выпали из системы

Парк кикшеринга в Калининграде за год сократился на 15,5% — до 4900 единиц. При этом с 2023 года трафик СИМ вырос на 181%, а число поездок превысило 3 млн. Почему прокат сокращается, и как планируется регулировать 2000 частных самокатов — в материале.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина на электросамокате

Статистический дрифт: почему самокатов стало меньше

Парк прокатных самокатов и электровелосипедов в Калининграде за год сократился на 15,5%. Если в 2025 году по тротуарам колесили 5 800 единиц СИМ, то сейчас их число упало до 4 900. Глава дорожно-транспортного отдела мэрии Антон Романов констатирует: рынок кикшеринга стабилизировался и пришел к оптимальному балансу. При этом общее количество поездок, вопреки сокращению парка, продолжает расти.

"Взрывной рост 2023 года, когда трафик прыгнул сразу на 181%, остался в прошлом. Сейчас мы видим стабилизацию. Горожане привыкли к самокату как к транспорту последней мили", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Траектория развития впечатляет. В 2023 году, на старте, в городе работало всего 1 500 арендных СИМ. К 2025-му число транзакций пробило отметку в три миллиона. Сегодня власти внедряют новые стандарты доступа к управлению городским транспортом. Это вынуждает компании оптимизировать логистику и убирать невостребованные точки стоянки.

Показатель Значение (2026 г.) Доля аренды в общем потоке 70% Количество личных самокатов ~2 000 единиц Объем парка кикшеринга 4 900 единиц

Частники против аренды: вопрос контроля

Основную сложность для контроля сегодня представляют около 30% самокатов, находящихся в частной собственности. Если кикшеринг можно ограничить программно (снизить скорость в парках, заблокировать в "красных зонах"), то владелец личного СИМ сам себе режиссер. Именно поэтому законодатели уже готовят почву для обязательной регистрации электросамокатов в федеральных базах.

"Регулировать аренду гораздо проще. Операторы идут на контакт и соблюдают муниципальные нормативы. Частный сектор остается "серой зоной", где нарушителя практически невозможно вычислить в потоке", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Изменение ландшафта диктует и новые требования к защите пешеходов. Индустрия постепенно движется к тому, чтобы внедрять бетонные барьеры и физическое разделение потоков на сложных участках. Это снизит риск случайных аварий, вызванных техническими сбоями или неопытностью водителей.

Ответы на популярные вопросы о самокатах

Почему количество арендных самокатов в Калининграде начало снижаться?

Рынок перенасыщен, а власти города ужесточили правила парковки и эксплуатации СИМ. Компании выводят лишние единицы, чтобы сократить расходы на обслуживание.

Кого проще контролировать — кикшеринг или частника?

Однозначно кикшеринг. Программное обеспечение позволяет дистанционно ограничивать скорость и отслеживать маршрут. Личный самокат пока остается вне поля зрения автоматических систем контроля.

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