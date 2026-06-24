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Смертельная угроза под Ростовом: ветеринарный заслон разделил жизнь в хуторе на до и после

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовская область переходит в режим санитарной обороны. В одном из хуторов региона зафиксировали бешенство у собаки. Вирус, не знающий компромиссов, заставил власти выставить заградительные барьеры. Карантин ввели точечно, но жестко. Теперь прилегающие территории напоминают зону отчуждения для животных: ни ввезти, ни вывезти.

Лиса с оскаленными зубами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лиса с оскаленными зубами

Логика изоляции: как работает санитарный заслон

Чрезвычайные меры — это не бюрократическая прихоть, а попытка купировать очаг до того, как он превратится в пожар. Инфекция в хуторе стала триггером для ветеринарных служб. В зоне карантина запрещены выставки, торговля домашним скотом и любые перемещения четвероногих через границу поселения. Ветеринары обходят дворы, проверяя каждого пса и кота на наличие признаков агрессии или апатии.

"Инкубационный период бешенства коварен. Мы не можем ждать проявления симптомов у всех контактировавших особей. Блокировка перемещений — единственный способ разорвать цепочку передачи вируса в дикую природу или соседние хозяйства", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Специалисты Роспотребнадзора уже начали дезинфекцию мест, где находилась зараженная собака. Главная задача сейчас — исключить контакт бродячих животных с домашними. Любая брешь в заборе или самовыгул в текущих условиях приравниваются к диверсии против эпидемиологического благополучия района.

Профилактика или тушение пожара

Власти региона обещают усилить контроль за популяцией диких животных, которые часто становятся переносчиками болезни из лесов в жилой сектор. Бешенство — это не та проблема, которую можно решить косметическим ремонтом статистики. Требуется тотальная вакцинация и жесткий надзор.

Мера контроля Статус выполнения
Вакцинация в очаге Обязательная для всех животных
Транспортировка скота Полный запрет на вывоз
Информирование Подомовой обход и листовки

"Эффективность карантина зависит от сознательности владельцев. Если жители скрывают факты болезни скота, никакие бюджетные миллионы не остановят распространение", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Инструкция по выживанию в зоне риска

Жителям Ростовской области напомнили о базовых инстинктах самосохранения. Бешенство летально. Если животное ведет себя странно — слишком ласково или необоснованно агрессивно — это повод для звонка ветеринарам, а не для съемки видео. Дистанция в данном случае становится залогом долголетия.

"Административные штрафы за нарушение правил ветеринарии — это лишь верхушка айсберга. Основной риск лежит в плоскости уголовной ответственности при причинении вреда здоровью третьих лиц из-за халатности владельца", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о бешенстве в регионе

Можно ли гулять с собакой в зоне карантина?

Только на поводке и в наморднике на собственной территории. Контакты с другими животными должны быть полностью исключены до снятия ограничений.

Что делать, если укусила неизвестная собака?

Немедленно промыть рану водой с мылом и в течение часа обратиться в ближайший травмпункт. Курс вакцинации нужно начинать немедленно.

Как обезопасить свой скот в хуторе?

Обеспечить герметичность загонов, чтобы исключить проникновение лис или бродячих псов, и провести внеплановую вакцинацию через ветеринарную службу.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, аграрный эксперт Виктор Смирнов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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