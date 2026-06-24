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Холод в раздевалках и протекающие крыши в прошлом: омские чиновники вскрыли проблемные объекты

Россия » Сибирь » Омск

Омские спортивные школы переводят в режим интенсивной терапии. Пока юные атлеты отдыхают, чиновники латают дыры в инфраструктуре, превращая застрявшие в прошлом залы в современные тренировочные площадки. Градоначальник Сергей Шелест подтвердил: город взял курс на тотальное обновление спортивного фундамента, чтобы к сентябрю объекты работали без сбоев.

Спортсменки бегут на соревнованиях
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортсменки бегут на соревнованиях

Где гремят инструменты: список объектов

Ремонт затронул сразу несколько ключевых точек на спортивной карте города. В СШОР имени Ю. А. Крикухи на улице Петра Осминина рабочие зачищают три зала. Здесь ликвидируют старые покрытия стен и потолков. Параллельно монтируют современную систему отопления, чтобы зимние тренировки не превращались в испытание на выносливость. Под раздачу попали и коммуникации в душевых, а в архиве устанавливают два десятка новых оконных блоков.

"Мы не просто освежаем краску, а меняем логику эксплуатации помещений. Спортсмен должен думать о результате, а не о том, выдержит ли напольное покрытие его прыжок", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени В. Соколова обновляется дробно. На Амурской улице приводят в порядок раздевалки, устраняя ветхость. На улице Дмитриева фокус сместился на улицу: там перестилают покрытие ВМХ-трассы, которая после дождей и нагрузок требовала серьезного технического вмешательства.

От бассейнов до трасс ВМХ: детали работ

В спорткомплексе "Юность" имени С. С. Бовкуна внимание уделили зоне малого бассейна. Здесь заменяют старые витражи, которые давно перестали держать тепло и свет. В женских раздевалках идет полная переквалификация пространства — от отделки до сантехники. В школе имени А. М. Пушницы ограничились косметикой: освежают основной зал, коридоры и кабинеты администрации.

Объект Тип работ
СШ № 28 (ул. Красных Зорь) Капитальный ремонт кровли
СК "Юность" Замена витражей и ремонт раздевалок бассейна
СШ им. Пушницы Косметическое обновление залов и кабинетов

Самый трудоемкий фронт развернут в школе № 28 на улице Красных Зорь. Здесь решили не латать дыры, а полностью перебрать крышу. Это позволит защитить внутренние помещения от протечек в межсезонье, что критично для сохранности оборудования и залов.

"Вложения в ремонт спортивных объектов — это прямые инвестиции в бюджет будущего. Исправная крыша сегодня избавляет регион от экстренных трат на капитальное восстановление завтра", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Такой строительный десант в муниципальные спортшколы — часть стратегии управленческой команды региона. Власти подчеркивают, что развитие молодежной инфраструктуры переходит из разряда "поддержания жизни" в полноценную модернизацию. Основная задача — сдать все объекты до того, как в школы вернутся воспитанники.

"Городская среда для спорта строится по принципу комфортных узлов. Ремонт в Омске показывает, что акцент смещается с парадных фасадов на качество залов и душевых", — объяснил в беседе с Pravda. Ru обозреватель Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о ремонте спортшкол

Когда завершатся работы в омских спортшколах?

Основной объем планируют закрыть к началу учебного года, чтобы не прерывать тренировочный цикл юных атлетов.

Будут ли закрывать школы на время ремонта?

Работы ведутся в летний период, когда нагрузка на залы минимальна, а занятия профильных секций вынесены на открытые площадки или в филиалы.

Кто контролирует качество материалов и работ?

Проверку осуществляет единая управленческая команда города и профильные ведомства под личным контролем главы региона.

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Экспертная проверка: аналитик Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, обозреватель Татьяна Зайцева
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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