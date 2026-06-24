Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники в Петербурге используют подмену номера горячей линии Водоканала для кражи данных
Привычные растения объявили вне закона: в Оренбуржье начали масштабную зачистку плодородных полей
Аэропорт Казани взял паузу: власти официально ещё раз сдвинули срок ввода нового терминала
Микробы захватили мясные витрины: массовая проверка в Красноярске выявила системную угрозу
Смертельная угроза под Ростовом: ветеринарный заслон разделил жизнь в хуторе на до и после
Краснодарский край начал строительство индустриального парка Афипский до 2028 года
Пока водители следят за ценами на заправках: Госдума приняла новый закон для рынка топлива
Больше не хочется свиданий: жёсткий отказ Самойловой от мужчин определил новый вектор жизни
Дышать становится нечем: привычная кнопка в автомобиле незаметно лишает водителей концентрации

Миллионы на латание дыр: омские власти пошли на риск ради стабильности системы отопления

Россия » Сибирь » Омск

Омск готовит инженерные сети к зимней нагрузке, вливая в муниципальную систему отопления дополнительные сотни миллионов рублей. Депутаты городского Совета на пленарном заседании 24 июня 2026 года утвердили пятую по счету корректировку бюджета, увеличив финансовую мощность городской казны до рекордной отметки.

Чугунная батарея
Фото: www.pexels.com by Erik Mclean is licensed under Бесплатное использование
Чугунная батарея

Бюджетный рывок: от 40 до 43 миллиардов

Муниципальный кошелек Омска за полгода "располнел" на три миллиарда. Если стартовые параметры бюджета-2026 едва касались отметки в 40 миллиардов, то текущее решение вывело город на траекторию в 43,1 миллиарда рублей. Свежий транш в 576 миллионов имеет гибридное происхождение: половину суммы обеспечили федеральные и областные трансферты, вторую — собственные доходы города от аренды и продажи имущества.

"Принимался бюджет в объеме чуть более 40 миллиардов рублей, теперь он перешагнул планку в 43 миллиарда. Это уже пятая корректировка за год", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Инженерная перестраховка: куда уйдут 150 миллионов

Львиная доля новой надбавки — 150 миллионов рублей — зарезервирована за "Тепловой компанией". Эти деньги станут топливом для подготовки изношенных сетей к отрицательным температурам. Город субсидирует предприятие, чтобы предотвратить технологические сбои в разгар зимы. Механизм поддержки направлен на латание дыр в графике ремонта и закупку оборудования.

Направление расходов Сумма (млн руб.)
Субсидии "Тепловой компании" 150
Содержание дорог и парков 50
Уличное освещение 32

"Субсидирование ресурсоснабжающих организаций помогает сгладить разрыв между реальными затратами на ремонт и тарифом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Дороги и свет: распределение остатков

Помимо отопления, депутаты подпитали логистическую и эстетическую системы города. Управление дорожного хозяйства получило 50 миллионов на текущий клининг улиц и уход за общественными зонами. Еще 32 миллиона обеспечат бесперебойную работу уличных фонарей. Городская казна сейчас функционирует с дефицитом в 900 миллионов рублей, сохраняя баланс между аппетитами инфраструктуры и реальными доходами.

"Финансирование освещения и дорог — это базовый запрос на безопасность, который должен закрываться без пауз", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы об отопительном сезоне

Почему бюджет приходится увеличивать так часто?

Дополнительные средства поступают из федерального центра по целевым программам, а также за счет эффективного управления муниципальным имуществом. Каждая корректировка позволяет оперативно закрывать горящие дыры в сметах.

Хватит ли 150 миллионов для "Тепловой компании"?

Это целевая субсидия на конкретные узлы подготовки. Полная модернизация сетей требует на порядок больше, но данные вливания гарантируют старт сезона без аварийных эксцессов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, урбанист Ольга Морозова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Овощи
Ботвы много, а завязей ноль? Три проверенных способа вернуть томатам высокую урожайность
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Садоводство, цветоводство
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Россия
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Последние материалы
Смертельная угроза под Ростовом: ветеринарный заслон разделил жизнь в хуторе на до и после
Краснодарский край начал строительство индустриального парка Афипский до 2028 года
Пока водители следят за ценами на заправках: Госдума приняла новый закон для рынка топлива
Миллионы на латание дыр: омские власти пошли на риск ради стабильности системы отопления
Больше не хочется свиданий: жёсткий отказ Самойловой от мужчин определил новый вектор жизни
Дышать становится нечем: привычная кнопка в автомобиле незаметно лишает водителей концентрации
Никаких свадеб и общих съёмок: Голди Хоун и Курт Рассел обозначили черту, за которую не переступят
Начинка становится шелковой: простое изменение последовательности шагов преображает блюдо
Черный ящик медкарты: в калининградском Медрег39 массово появились приемы, которых не было
Власти Кирова направят 150 миллионов рублей на строительство участка в 645 метров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.