Миллионы на латание дыр: омские власти пошли на риск ради стабильности системы отопления

Омск готовит инженерные сети к зимней нагрузке, вливая в муниципальную систему отопления дополнительные сотни миллионов рублей. Депутаты городского Совета на пленарном заседании 24 июня 2026 года утвердили пятую по счету корректировку бюджета, увеличив финансовую мощность городской казны до рекордной отметки.

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Бюджетный рывок: от 40 до 43 миллиардов

Муниципальный кошелек Омска за полгода "располнел" на три миллиарда. Если стартовые параметры бюджета-2026 едва касались отметки в 40 миллиардов, то текущее решение вывело город на траекторию в 43,1 миллиарда рублей. Свежий транш в 576 миллионов имеет гибридное происхождение: половину суммы обеспечили федеральные и областные трансферты, вторую — собственные доходы города от аренды и продажи имущества.

"Принимался бюджет в объеме чуть более 40 миллиардов рублей, теперь он перешагнул планку в 43 миллиарда. Это уже пятая корректировка за год", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Инженерная перестраховка: куда уйдут 150 миллионов

Львиная доля новой надбавки — 150 миллионов рублей — зарезервирована за "Тепловой компанией". Эти деньги станут топливом для подготовки изношенных сетей к отрицательным температурам. Город субсидирует предприятие, чтобы предотвратить технологические сбои в разгар зимы. Механизм поддержки направлен на латание дыр в графике ремонта и закупку оборудования.

Направление расходов Сумма (млн руб.) Субсидии "Тепловой компании" 150 Содержание дорог и парков 50 Уличное освещение 32

"Субсидирование ресурсоснабжающих организаций помогает сгладить разрыв между реальными затратами на ремонт и тарифом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Дороги и свет: распределение остатков

Помимо отопления, депутаты подпитали логистическую и эстетическую системы города. Управление дорожного хозяйства получило 50 миллионов на текущий клининг улиц и уход за общественными зонами. Еще 32 миллиона обеспечат бесперебойную работу уличных фонарей. Городская казна сейчас функционирует с дефицитом в 900 миллионов рублей, сохраняя баланс между аппетитами инфраструктуры и реальными доходами.

"Финансирование освещения и дорог — это базовый запрос на безопасность, который должен закрываться без пауз", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы об отопительном сезоне

Почему бюджет приходится увеличивать так часто?

Дополнительные средства поступают из федерального центра по целевым программам, а также за счет эффективного управления муниципальным имуществом. Каждая корректировка позволяет оперативно закрывать горящие дыры в сметах.

Хватит ли 150 миллионов для "Тепловой компании"?

Это целевая субсидия на конкретные узлы подготовки. Полная модернизация сетей требует на порядок больше, но данные вливания гарантируют старт сезона без аварийных эксцессов.

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