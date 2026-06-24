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Аэропорт Казани взял паузу: власти официально ещё раз сдвинули срок ввода нового терминала

Россия

Казанский авиаузел взял паузу. Власти Татарстана официально сдвинули сроки ввода в эксплуатацию третьего терминала на август 2027 года. Год назад чиновники обещали ленточку и торжественное открытие к августу 2026-го. График "поплыл", но в Кабмине республики это называют не сбоем, а перенастройкой логистической системы под будущие сверхнагрузки.

Вместо августа 2026-го: почему график сдачи нового терминала в аэропорту Казани официально изменился
Фото: https://unsplash.com by Joey Huang is licensed under Free
Вместо августа 2026-го: почему график сдачи нового терминала в аэропорту Казани официально изменился

Пересмотр чертежей: почему стройка замедлилась

Проект зашел на вираж еще в начале 2025 года. Тогда министр транспорта Фарит Ханифов признал: документацию отправили на доработку. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил перепроверить каждую деталь, чтобы избежать неэффективных трат. Аэровокзальный комплекс должен стать не просто красивой коробкой, а точным механизмом, способным переварить гигантский пассажиропоток.

"Пауза в строительстве крупных инфраструктурных объектов часто связана с необходимостью импортозамещения сложных систем обработки багажа и досмотрового оборудования. Лучше скорректировать проект сейчас, чем получить недогруженный или технически проблемный объект через год", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Подготовительная работа уже выполнена. К саммиту БРИКС, который Казань приняла в октябре 2024 года, воздушная гавань обновила перрон. Теперь стоянки для самолетов готовы принимать борта любого класса. Это был первый этап большой реконструкции. Сейчас фокус сместился на само здание терминала, которое должно стать лицом обновленного хаба.

Цена вопроса и мощности

Бюджет проектирования составил почти 670 миллионов рублей. Цифры серьезные, как и запрос на результат. По расчетам Минтранса, к 2030 году обновленный аэропорт должен обслуживать 7,5 миллиона человек ежегодно. Это требует ювелирной стыковки всех инженерных сетей и транспортных путей внутри авиаузла.

"Перенос сроков ввода объекта на год влечет за собой риски удорожания стройматериалов, однако для регионального бюджета критически важно запустить терминал именно в полной готовности. Любая недоработка на таком объекте — это прямые убытки от простоя рейсов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока строители перегруппировывают силы, действующие терминалы работают на пределе. Новый объект разгрузит текущие мощности и создаст запас прочности для развития международных направлений. Контроль за объектом остается персональным — Минстрой РТ еженедельно сверяет часы с подрядчиками.

Параметр Показатель / Срок
Первоначальный срок сдачи Август 2026 года
Обновленный срок сдачи Август 2027 года
Целевой пассажиропоток (2030 г.) 7,5 млн человек
Стоимость проектирования 668,8 млн рублей

Сдвиг "влево" по календарю — обычная практика для мегапроектов, где безопасность перевешивает скорость. Казань закладывает фундамент на десятилетия вперед, поэтому спешка здесь излишня.

Ответы на популярные вопросы о терминале №3

Почему перенесли сроки строительства?

Проектную документацию направили на доработку по распоряжению руководства республики. Основная цель — оптимизировать расходы и повысить технологическую эффективность будущего терминала.

Как это отразится на текущей работе аэропорта?

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Новый перрон, построенный к 2025 году, уже эксплуатируется и позволяет принимать большее количество воздушных судов.

Какая роль отводится новому терминалу?

Объект станет ключевым звеном в увеличении пропускной способности аэропорта Казани до 7,5 млн пассажиров в год, обеспечивая комфорт и современные стандарты безопасности.

Кто контролирует возведение объекта?

Строительство находится на особом контроле Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан и лично раиса республики.

Экспертная проверка: эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, аналитик Владимир Орлов
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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