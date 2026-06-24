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Магадан заставил завидовать соседей: продемонстрированный кейс изменил расклад сил в ДФО

Россия » Дальний Восток » Магадан

Магадан превратился в главную переговорную комнату Дальнего Востока. Город принимает окружной муниципальный форум "Малая Родина — сила России". Для ДФО это уже третий заход: после Приморья эстафету подхватила колымская столица. Чиновники и урбанисты съехались сюда не только ради дискуссий о бюджетах. В центре внимания — реальный кейс благоустройства. Магадан презентовал общественное пространство, которое уже успели внести в список лучших по стране. Площадка стала витриной нацпроекта "Безопасные и качественные городские пространства".

МАГАДАН - panoramio (1)
Фото: commons.wikimedia.org by Doctor Digger Shrew …, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
МАГАДАН - panoramio (1)

Архитектурный десант: что показали в Магадане

Новое пространство в Магадане — это не просто лавочки и плитка. Проект задумывали как инструмент удержания людей в регионе. Архитекторы сделали ставку на функциональность в условиях севера. Зонирование позволяет использовать территорию круглый год, несмотря на суровый климат. Регионы Дальнего Востока теперь рассматривают магаданский опыт как чертеж для собственных реноваций.

"Презентованный объект — это маркер изменений. Мы видим, как федеральные деньги превращаются в точки притяжения, которые меняют облик города. Это пример того, как нужно работать с инфраструктурой в ДФО", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Форум в Магадане работает как фильтр для инициатив. Здесь отсеивают слабые идеи и масштабируют рабочие схемы взаимодействия. Особый упор сделали на прямую связь властей и жителей. Без учета мнения горожан проекты рискуют остаться "мертвыми" памятниками бюджетным тратам. В Магадане же создали живую среду, которая реально вписалась в городской ландшафт.

Параметр развития Статус в Магадане
Статус объекта Входит в топ лучших в РФ
Программная основа Нацпроект "Городская среда"
Тиражируемость Рекомендовано для субъектов ДФО

Муниципальная стратегия: зачем нужны такие форумы

Дальний Восток сегодня — это огромная стройплощадка с дефицитом кадров. На форуме прямо заявили: развитие инфраструктуры напрямую связано с демографией. Чем качественнее среда, тем меньше желание уехать в условный Санкт-Петербург, где число парковочных разрешений для электромобилей растет в геометрической прогрессии, но усложняется жизнь обычных водителей.

"Региональные бюджеты сейчас сильно завязаны на федеральную поддержку. Форумы вроде магаданского позволяют синхронизировать запросы муниципалитетов с возможностями центра. Это ускоряет прохождение инвестпроектов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Магадан перехватывает инициативу у Приморья и Хабаровска. Город претендует на роль одного из ключевых центров влияния в округе. Пока во Владивостоке предлагают превращать загрязненные реки в фермы для устриц, Магадан забирает повестку масштабного городского переустройства. Это конкуренция смыслов, от которой северные города только выигрывают.

"Важно понимать политический контекст. Подобные площадки укрепляют вертикаль управления на местах. Это защита от управленческих ошибок при реализации крупных федеральных программ", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о развитии городов ДФО

Почему форум "Малая Родина" проходит именно в Магадане?

Город показал одну из лучших динамик по обновлению общественных пространств в ДФО за последние два года. Площадка стала местом для обмена практическим опытом между мэрами дальневосточных городов.

Как новые парки влияют на экономику региона?

Благоустройство стимулирует малый бизнес. Вокруг новых зон отдыха открываются кафе и сервисы, что увеличивает налоговые поступления в местную казну и создает рабочие места.

Будут ли подобные форумы проводиться ежегодно?

Да, формат выездных сессий в разных субъектах ДФО признан эффективным. Это позволяет оценить реальное положение дел в регионах, а не только сухие цифры в отчетах.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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