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Медицинский прорыв в Магадане: на Гороховом поле возвели объект с уникальной начинкой

Россия » Дальний Восток » Магадан

На Гороховом полем в Магадане завершается возведение многопрофильного центра реабилитации. Объект на 50 мест — это не просто здание, а сложный медицинский хаб, где физиотерапия и технологии смыкаются в одну систему. На площадке уже идут пуско-наладочные работы. Внутренняя отделка завершена, мебель расставлена, а высокотехнологичное оборудование заняло свои места. Центр станет ключевым звеном в цепочке восстановления пациентов всех возрастов, обеспечивая бесшовный переход от стационарного лечения к полноценной жизни.

Хирург в операционной с инструментами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Хирург в операционной с инструментами

Технологическая начинка: от кинезиотерапии до умных бассейнов

Центр спроектирован как полигон для внедрения принципов доказательной медицины. Здесь нет места "чудодейственным" притиркам — только проверенные методы восстановления через движение. Залы лечебной физкультуры оснащены тренажерами последнего поколения, которые позволяют дозировать нагрузку с точностью до грамма. Особое внимание уделено локомоторной терапии, необходимой для восстановления навыков ходьбы у пациентов после тяжелых травм и инсультов.

"Современная реабилитация — это не пассивное ожидание выздоровления, а агрессивная работа с нейропластичностью и мышечным каркасом. Наличие залов кинезиотерапии и современных локомоторных комплексов позволяет реалистично оценивать шансы на восстановление функций", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Гордость проекта — специализированный бассейн. Его конструкция с подъемным дном убирает барьеры для маломобильных групп населения. Гидротерапия здесь становится доступной даже для тех, кто не может самостоятельно войти в воду. Это критически важно для разгрузки суставов и проработки мышц в условиях сниженной гравитации.

Компонент центра Назначение и функционал
Бассейн с подъемным дном Доступная гидротерапия для пациентов на колясках.
Залы локомоторной терапии Роботизированное восстановление механики ходьбы.
Блок кинезиотерапии Активное лечение движением под контролем инструкторов.

Команда и протоколы: кто вернет мобильность магаданцам

Стены не лечат — лечат люди и протоколы. Штат центра укомплектован мультидисциплинарной бригадой. Здесь задействованы не только физиотерапевты и реабилитологи, но и узкие специалисты: неврологи, педиатры, терапевты. Важное звено — инструкторы-методисты гидротерапии и массажисты. Такой подход исключает "медицинский футбол", когда пациента гоняют между кабинетами без единого плана действий.

"Комплексная реабилитация требует участия врачей разных специальностей одновременно. Когда кардиолог следит за толерантностью к нагрузкам, а реабилитолог тренирует мышцы, риск побочных эффектов сводится к минимуму", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Минстрой Колымы подтверждает: объект возводится по концессии специально для нужд маломобильных граждан. Пуск намечен на июль текущего года. Это решит острую проблему отсутствия в регионе площадки для долгосрочного и качественного восстановления после операций и острых состояний.

Масштаб Горохового поля: социальный кластер вместо пустыря

Реабилитационный центр — лишь одна деталь в огромном механизме мастер-плана Магадана. Застройка охватывает 75 гектаров. Это более 300 тысяч квадратных метров жилья и инфраструктуры. Гороховое поле превращается из заброшенного пространства в район с шаговой доступностью всех социальных благ. Около 33 гектаров улиц отдано под благоустройство — важный фактор для ментального здоровья будущих пациентов центра.

"Инфраструктура микрорайона должна быть дружелюбна к человеку. Если пациент после реабилитации выходит на ровный тротуар и в доступный сквер, эффект от лечения закрепляется значительно быстрее", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Проект одобрен на самом высоком уровне. В планах — возведение еще 20 социальных объектов. Город получает не просто больницу, а полноценную среду, где медицинские услуги интегрированы в быт, а не вынесены за скобки городской жизни.

Ответы на популярные вопросы о центре реабилитации

На сколько мест рассчитано учреждение?

Центр рассчитан на 50 мест для одновременного пребывания пациентов, нуждающихся в интенсивной реабилитации.

Будут ли там принимать детей?

Да, в штате предусмотрены педиатры, а оснащение площадок и центров рассчитано на пациентов всех возрастов, включая маломобильных детей.

Когда центр примет первых пациентов?

Плановый срок сдачи объекта — июль текущего года. Далее последует процедура лицензирования медицинской деятельности.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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