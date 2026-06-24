Магадан: Медведь пытался проникнуть на территорию школы в микрорайоне Солнечный

На Колыме снова неспокойно. Медвежий десант в Магадане стал привычным делом, но в этот раз "хозяин тайги" решил наведаться в образовательный кластер. Бурый визитер проинспектировал периметр школы-детского сада в микрорайоне Солнечный. Его амбиции разбились о железные ворота на улице Зайцева. Пока зверь штурмовал забор, очевидцы пополнили коллекции видеороликов в соцсетях. Госохотнадзор уже пять раз за выходные выезжал на вызовы — медведь упорно ищет, чем поживиться в городских джунглях.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медведь испугался домашней кошки

Гастротур по помойкам: почему звери идут к людям

Охотоведы констатируют: медведь обмельчал и обнаглел. Молодые особи, не набравшие вес в сопках, тянутся на запах легкой добычи. Пищевые отходы в частном секторе действуют на хищника как магнит. Забытый пакет с мусором или открытый бак — это пригласительный билет на ужин. Зверь быстро понимает, что копаться в человеческом хламе проще, чем ловить чилима в холодной реке или искать ягоду.

"Медведи — отличные прагматики. Если один раз нашел еду у порога дома, он вернется туда снова. В Магаданской области это превращается в системную проблему из-за плохой культуры утилизации отходов", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Инстинкты против селфи: правила выживания

Кормить медведя — значит подписать ему смертный приговор. Зверь теряет страх, перестает воспринимать человека как угрозу и начинает требовать еду. Взрослея, такой "попрошайка" превращается в машину для убийства. Любая попытка сделать эффектное фото или угостить хищника булкой провоцирует трагедию. Дикая природа не прощает панибратства. Встреча с молодым медведем опасна вдвойне: он любопытен, непредсказуем и часто физически сильнее, чем кажется неопытному глазу.

"Природные риски на Дальнем Востоке накладываются на социальные факторы. Жителям нужно понимать: хищник в городе — это ЧП, а не повод для видеострима. Любая беспечность ведет к росту числа инцидентов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Медвежья активность в цифрах

Тип угрозы Последствия для жителей Появление у соцобъектов Ограничение доступа, риск столкновения с детьми Визиты на свалки Формирование у зверя привычки "попрошайничества" ДТП на трассах Материальный ущерб и риск гибели пассажиров

Минприроды сообщает, что хищник, штурмовавший школу, ушел обратно в "зеленку". Угрозы для жизни магаданцев сейчас нет. Однако расслабляться рано. Тайфун или плохая рыбалка за речкой снова погонят зверей к микрорайонам. Жителей просят быть бдительными и не превращать свои дворы в кормушки для лесных "гостей".

"Проблемы инфраструктуры и безопасности в таких регионах требуют жесткого соблюдения муниципальных нормативов. Чистые улицы — это не про красоту, а про безопасность от диких зверей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о медвежьей угрозе

Что делать, если увидел медведя в городе?

Максимально быстро и тихо покиньте зону видимости. Не пытайтесь снимать видео или подходить ближе. Сразу звоните в экстренные службы по номеру 112.

Почему нельзя подкармливать медвежат?

Маленький медведь быстро растет. Приученный к человеческой еде зверь не сможет выжить в лесу и будет приходить к людям, ведя себя агрессивно при отказе в пище.

Как защитить частный двор от визитов хищника?

Используйте закрытые мусорные контейнеры. Не оставляйте остатки еды, корма для животных или пахучие отходы на открытом воздухе.

Читайте также