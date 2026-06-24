Черный ящик медкарты: в калининградском Медрег39 массово появились приемы, которых не было

Система "Медрег39" в Калининградской области превратилась в источник "фантомных" приемов. Жители систематически обнаруживают в личных кабинетах записи о посещениях врачей, на которых они не присутствовали. Эти виртуальные визиты включают всё: от "прохождения диспансеризации" до профилактических осмотров онкологов и гинекологов. Реальность, в которой пациент месяцами не может попасть на прием к узкому специалисту, контрастирует с электронной отчетностью.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Проверьте личный кабинет: калининградцы столкнулись с пугающими сюрпризами в системе «Медрег39»

Масштабы "бумажной" медицины

Цифровизация госуслуг должна была упростить жизнь, но превращение врачей в операторов ПК привело к прямо противоположному результату. Журналисты и рядовые пациенты сталкиваются с записями о прошедших осмотрах, где зафиксированы антропометрия, измерение давления и даже пальпация лимфоузлов. Подобная отчетность нередко создается без ведома пациента. Иногда такие "фантомы" соседствуют с реальной отменой законных визитов, когда человек приходит в поликлинику, а его записи в системе просто нет.

"Приписки в медицинских картах — это следствие катастрофической нехватки времени и давления отчетности. Врач оказывается в ловушке: он должен провести реальный осмотр по стандартам, но система требует заполнения бесконечных полей, иначе работа считается невыполненной", — резюмировала врач общей практики Елена Морозова.

Почему возникают технические ошибки

В региональном Минздраве настаивают, что ответственность за внесенные данные несут медорганизации. По официальной позиции, финансирование поликлиник по ОМС привязано к подушевому нормативу, а не к "штукам" приемов. Однако вопрос мотивации остается открытым — ошибки автоматизации и ИИ в медицине нередко создают диагнозы, которые не сходятся с реальностью.

Ситуация Официальная рекомендация Обнаружен визит, которого не было Запросить верификацию в поликлинике Ошибка в данных (чужой ребенок) Инициировать сверку данных в МИС

"Когда я вижу такие системные сбои, как случайные детские карты у взрослых или приписки посещений, я понимаю — база данных не проходит должную верификацию. Пациент обязан требовать исправления, так как некорректная история болезни может повлиять на постановку диагноза в будущем", — предупредила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Жалобы на отмену приемов без уведомления — еще один симптом. Пациенты тратят часы на ожидание талонов в полночь, чтобы в итоге получить отмену из-за "экстренных обстоятельств". Это создает серьезный психосоматический стресс, который сам по себе вредит здоровью пациента.

Ответы на популярные вопросы о работе цифровых сервисов

Могут ли ошибочные записи помешать будущему лечению?

Официально — нет. Однако они искажают реальную историю болезни, что мешает врачу оценивать динамику состояния пациента по объективным данным.

Кто вносит данные в "Медрег39"?

Информация подгружается автоматически из региональной медицинской информационной системы (МИС), куда данные вводят врачи, регистраторы или администраторы больниц.

Как быстро убрать из личного кабинета несуществующий прием?

Необходимо лично обратиться в медорганизацию, на которую записан прием, и потребовать от руководства исключить некорректные сведения из электронной карты.

Зависит ли зарплата врача от количества нарисованных талонов?

Минздрав заявляет, что система ОМС использует подушевое финансирование, не опираясь на количество приемов. Прямая связь выплат с "фантомами" официально отрицается.

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